Το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου υποδέχεται την πρώτη προσβάσιμη παράσταση με μικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου θα φιλοξενήσει, με την υποστήριξη της Alpha Bank, αρχαία τραγωδία σχεδιασμένη εξαρχής, ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα όχι μόνο με κινητικές αλλά και με αισθητηριακές αναπηρίες.

Με ένα μικτό θίασο ηθοποιών, με και χωρίς αναπηρία, οι «Τρωάδες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, κάνουν πρεμιέρα την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, σε μία παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου που καθιστά τον εμβληματικό αυτό χώρο, για πρώτη φορά στην ιστορία του, προσβασιμο και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες.

Με την υποστήριξη της Alpha Bank, η παράσταση πλαισιώνεται από ολοκληρωμένες υπηρεσίες προσβασιμότητας που καθιστούν εφικτή την ισότιμη συμμετοχή στην εμπειρία της Επιδαύρου.

Μια ολοκληρωμένη προσβάσιμη εμπειρία

Η παράσταση έχει σχεδιαστεί με τη βοήθεια της Liminal, με ολιστική προσέγγιση, διασφαλίζοντας την ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες σε όλη την εμπειρία της δράσης.

Ειδικότερα, προβλέπεται μεταφορά από το κτήριο Τσίλλερ προς και από την Επίδαυρο, για τους θεατές και τους συνοδούς τους, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής εξειδικευμένοι θεατρολόγοι και δραματουργοί θα προσφέρουν εισαγωγή στην ιστορία του χώρου, το έργο του Ευριπίδη και την ίδια την παράσταση. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία της βιωματικής πρώτης εμπειρίας μέσα από την απτική εξοικείωση με τη σκηνική και ενδυματολογική αισθητική της παράστασης. Η δράση θα πλαισιώνεται από πλούσιο εποπτικό και υποστηρικτικό υλικό όπως μακέτα σκηνικού και δείγματα κοστουμιών της παράστασης καθώς και το πρόγραμμα αυτής σε γραφή braille.

Κατά την άφιξη στο Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, εξειδικευμένο προσωπικό θα υποδεχτεί και θα καθοδηγήσει τους θεατές, παρέχοντας εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης στο θέατρο, είτε με ειδικά οχήματα είτε μέσω οργανωμένης διαδρομής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης διασφαλίζονται συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας, με διερμηνεία στη νοηματική, υπέρτιτλους και ακουστική περιγραφή μέσω ειδικών ακουστικών. Αντίστοιχη μέριμνα λαμβάνεται και για την ασφαλή αποχώρηση και επιστροφή τους στην Αθήνα.

Η ισότιμη συμμετοχή ως αναφαίρετο δικαίωμα

Σε κοινή συνέντευξη τύπου της Alpha Bank, του Εθνικού Θεάτρου, των συντελεστών της παράστασης, καθώς και της Liminal που θα παρέχει τις υπηρεσίες προσβασιμότητας, αποτυπώθηκε η αναγκαιότητα αλλά και η φιλοφοξία αυτής της πρωτοβουλίας.

Ο Γιώργος Τερζής, Communications & Corporate Affairs Director της Alpha Bank, σημείωσε: «Η πρωτοβουλία αυτή δεν αφορά μόνο μια θεατρική παράσταση. Αφορά το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να συμμετέχει ισότιμα στον πολιτισμό. Για πρώτη φορά, η Επίδαυρος ανοίγει με καθολικά προσβάσιμο τρόπο σε ανθρώπους που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να βιώσουν αυτή την εμπειρία. Για την Alpha Bank, αυτή η συνεργασία εκφράζει μια σταθερή επιλογή: να συμβάλλουμε σε μια κοινωνία όπου ο πολιτισμός δεν αποκλείει κανέναν».

Από την πλευρά της, η Αργυρώ Χιώτη, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου, δήλωσε σχετικά: «Ίσως το πιο συγκινητικό είναι ότι για πρώτη φορά δεν προσαρμόζονται οι άνθρωποι στον χώρο· προσαρμόζουμε τον χώρο ώστε να υποδεχθεί όλους τους ανθρώπους. Ας είναι αυτή η στιγμή μια υπενθύμιση του πώς μπορεί ένα θέατρο που στέκει εδώ και αιώνες, να εκπληρώνει στο σήμερα την αποστολή του: να αποτελεί τόπο συνάντησης της κοινότητας στο σύνολό της».

Πολιτισμός για όλους

Από το θέατρο και την όπερα έως τη μουσική, τον κινηματογράφο, τα εικαστικά την πολιτιστική κληρονομιά και σύγχρονη τέχνη, η Alpha Bank υλοποιεί την στρατηγική πρωτοβουλία «Πολιτισμός για όλους» που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό προσεγγίζει και βιώνει την τέχνη.

Μέσω μακροχρόνιων συνεργασιών με κορυφαίους πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας, όπως το Εθνικό Θέατρο, η Εθνική Λυρική Σκηνή, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τη Στέγη Ωνάση και σημαντικά Μουσεία όπως το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Β&Ε Γουλανδρή και το Αλέκος Φασιανός, αναπτύσσει δράσεις που ενσωματώνουν την προσβασιμότητα ήδη από τον σχεδιασμό τους και όχι ως συμπληρωματικό στοιχείο της πολιτιστικής εμπειρίας.

Η συστηματική αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών – από την ακουστική περιγραφή και τους υπέρτιτλους έως τις απτικές ξεναγήσεις και τις ειδικά σχεδιασμένες πολυαισθητηριακές εφαρμογές – μετατρέπει τη συμμετοχή στην τέχνη σε μια καθολικά διαθέσιμη εμπειρία. Την ίδια στιγμή, εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και δράσεις εξωστρέφειας φέρνουν τον πολιτισμό πιο κοντά σε παιδιά, σε άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, άτομα που ζουν με πρώιμη άνοια, αλλά και άλλες ευάλωτες ή απομακρυσμένες κοινότητες, ενισχύοντας τον κοινωνικό του ρόλο ως εργαλείου ένταξης και δημιουργικής έκφρασης.

Μέσα από αυτή τη διαρκή επένδυση, η Alpha Bank συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πολιτιστικού οικοσυστήματος, όπου η διαφορετικότητα αναγνωρίζεται ως δύναμη και η ισότιμη συμμετοχή ως αυτονόητο δικαίωμα. Έτσι, ο πολιτισμός αναδεικνύεται σε έναν ζωντανό, ανοιχτό και δυναμικό χώρο, που ενώνει ανθρώπους, καλλιεργεί τη γνώση και εμπνέει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.