Η Mevaco σύναψε τρεις συμφωνίες με την Intracom Defense συνολικού ύψους $14,5 εκατ.

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.1 του Κανονισμού του Χ.Α., ως ισχύει σήμερα, και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και της με αριθμό 25 (σημείο 6) Αποφάσεως της Διοικούσας επιτροπής Χρηματιστηριακών αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι προέβη στην κατάρτιση τριών (3) νέων συμφωνιών με την Εταιρεία «INTRACOM DEFENSE ΑΕ» για την κατασκευή, εντός των υπερσύγχρονων παραγωγικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας, των μεταλλικών μερών αμυντικών συστημάτων με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Οι υπογραφείσες σχετικές συμβάσεις συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 14,48 εκατ. USD και εκτιμώμενης διάρκειας υλοποίησης 24 περίπου μηνών, αποτελούν συνέχεια αντίστοιχων συμβάσεων που έχουν υπογραφεί και εκτελεστεί με απόλυτη επιτυχία μεταξύ της Εταιρείας και της «INTRACOM DEFENSE ΑΕ». Στρατηγικό στόχο της Εταιρείας αποτελεί η συνεπής και συστηματική ενίσχυση της παρουσίας της στην διεθνή αγορά αμυντικών συστημάτων, η οποία, ενόψει και των πρόσφατων διεθνών εξελίξεων, παρουσιάζει ραγδαία αυξανόμενο ενδιαφέρον και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τους εμπλεκόμενους στο συγκεκριμένο κλάδο.