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Ρωσία: Θα υπάρξει η «κατάλληλη» απάντηση σε περίπτωση μεταφοράς πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία
Ειδήσεις
17:52 - 02 Οκτ 2025

Ρωσία: Θα υπάρξει η «κατάλληλη» απάντηση σε περίπτωση μεταφοράς πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία προειδοποίησε ότι θα ανταποκριθεί «κατάλληλα» εάν οι ΗΠΑ μεταφέρουν πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε Ρώσους δημοσιογράφους.

Οι δηλώσεις έγιναν λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το αίτημα του Κιέβου για πυραύλους Tomahawk, οι οποίοι μπορούν να χτυπήσουν στόχους σε απόσταση έως 1.600 χιλιομέτρων. Ο Πεσκόφ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα που ενδέχεται να λάβει η Μόσχα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πίεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να του παραχωρήσει τους πυραύλους κατά τη διάρκεια μιας κλειστής συνάντησης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 23 Σεπτεμβρίου. Οι πύραυλοι μακράς εμβέλειας βρίσκονται εδώ και χρόνια στη λίστα επιθυμιών της Ουκρανίας και συμπεριλήφθηκαν στο «Σχέδιο Νίκης» του Ζελένσκι, το οποίο παρουσιάστηκε στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τον Οκτώβριο του 2024.

Ο Tomahawk είναι βασικό συστατικό του οπλοστασίου των ΗΠΑ. Μπορεί να πετάξει σε χαμηλό υψόμετρο, να εκτελέσει ελιγμούς αποφυγής και να επαναπρογραμματιστεί εν πτήσει.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι τα όπλα θα επιτρέψουν επιθέσεις σε κέντρα διοίκησης και κόμβους εφοδιασμού βαθιά πίσω από την πρώτη γραμμή, με το Ζελένσκι να δηλώνει ότι «κέντρα εξουσίας, συμπεριλαμβανομένου του Κρεμλίνου, θα μπορούσαν να είναι νόμιμοι στόχοι». Η Ουκρανία βασίζεται αυτήν την στιγμή σε πυραύλους Storm Shadow που παρέχονται από τη Δύση, με εμβέλεια 250 χιλιομέτρων.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2025 - 18:10
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