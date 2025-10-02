Οριακή άνοδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Metlen και Titan έβγαλαν αντίδραση

Άλλη μια τεχνική συνεδρίαση στο ΧΑ (κοντά στο επίπεδο αντίστασης των 2070 μονάδων) και κλείσιμο για στις 2057 +0,04%, με έντονο το αποτύπωμα της τραπεζικής βαρύτητας (ΔΤΡ +0,09%) και με σημαντική μεταβλητότητα στις επιμέρους κατηγορίες (ενδεικτικά FTSE +0.08% / FTSEM -0.96%).

Για τα παραπάνω υπάρχει βέβαια επαρκής εξήγηση, αρχικά με την συνεχιζόμενη υπεραπόδοση των συστημικών – και όχι μόνο – τραπεζών που έχουν ενεργοποιήσει τις μεγάλες (σε αριθμό μετοχών) αγορές Ιδίων Μετοχών αλλά έχουν και στο ορατό μέλλον τις αποκοπές των προμερισμάτων, ενώ από την άλλη πλευρά αρκετές από τις εταιρίες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης οι οποίες βρίσκονται σε φάση ανασχεδιασμού (ΕΧΑΕ, ΙΝΛΟΤ κα) περνάνε τις γνωστές παιδικές ασθένειες (ΑΜΚ, ΔΠ κα).

Σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης της σημερινής συνεδρίασης η ενεργοποίηση εντολών αγοράς για μετοχές που βρίσκονται(αν) σε τεχνική αδυναμία όπως η Metlen, και o TITAN.

ΟΠΑΠ +2,7% , ΕΥΡΩΒ +1,4% , Optima +2,4%, TITAN +3,9%, Cener +2,8% και ΒΙΟ +3,3% με τις καλύτερες αποδόσεις στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, απόπειρα ανοδικής διαφυγής για την Metlen +1.4% κοντά στα υψηλά εβδομάδας με το θετικό στοιχείο την διατήρηση των – σημαδιακών – επιπέδων (47,10 ευρώ) που έγιναν οι πρόσφατες αγορές μετοχών από τον CEO Ευ.Μυτιληναίο.

Εξακολουθεί η πίεση – αλλά και ο προβληματισμός – στην ΕΕΕ -2,2% που κινείται οριακά πάνω από το τεχνητό όριο του bear market (-20% από τα υψηλά του Μαΐου στα 48 ευρώ), υποχώρηση και σε ΔΕΗ -1,1% , ΠΕΙΡ -1,5% , ΟΤΕ -1,6% , ΕΛΠΕ -1,1% , ΜΠΕΛΑ -0,6%.

Σημαντικές πιέσεις στην μεσαία σε ΙΝΛΟΤ -3,1% μετά και τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σχετικά με την ΑΜΚ των 400 εκ. για εύρος τιμής στο ξένο βιβλίο 1,07-1,12 αρκετά χαμηλότερα δηλαδή από την maximum τιμή στην οποία εγγράφονται οι ιδιώτες επενδυτές αλλά ταυτόχρονα αρκετά ελκυστική ως σημείο αναφοράς.

Απώλειες και για ΟΛΠ -2,5% , ΙΝΤΚΑ -1,7% ΟΤΟΕΛ -1,4%, ΟΛΘ -1,3% και ΕΧΑΕ -0,6%, ανοδικά ο ΦΡΛΚ +1,6%.

Κίνηση προς τα ιστορικά υψηλά για τον DAX +1.2% , παρόμοια εικόνα στο άνοιγμα και στις αμερικανικές αγορές με Nasdaq +0,3% & S&P +0.15%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης