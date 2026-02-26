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Συνεργάτης Σαμαρά προς Μητσοτάκη: Καλύτερα να ανησυχείς, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση
Πολιτική
20:21 - 26 Φεβ 2026

Συνεργάτης Σαμαρά προς Μητσοτάκη: Καλύτερα να ανησυχείς, παρά να γίνεσαι επαγγελματίας στην κυβίστηση

Reporter.gr Newsroom
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«Καλύτερα κάποιος να ανησυχεί από πριν, παρά να γίνεται επαγγελματίας στην κυβίστηση, να αλλάζει συστηματικά τις θέσεις του ανάλογα ποιος είναι πρόεδρος των ΗΠΑ», δήλωσε την Πέμπτη (26/2) ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Τσούτσιας.  

Ο κ. Τσούτσιας απάντησε με αυτόν τον τρόπο στις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη περί «επαγγελματιών ανησυχούντων», οι οποίοι δεν θα πρέπει να ταράζονται – όπως σημείωσε κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου – καθώς η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη.

Εστιάζοντας στην κριτική που άσκησε προς την κυβέρνηση ο κ. Σαμαράς σχετικά με τη συμφωνία με τη Chevron, ο κ. Τσούτσιας μίλησε στο Open για «απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων οριοθετημένης περιοχής» και σημείωσε ότι αυτό είναι «εθνικό θέμα και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με ηρεμία και νηφαλιότητα από την κυβέρνηση και να απαντάει στην ουσία των πραγμάτων».

«Ειπώθηκε προσφάτως ότι οι ιδιωτικές εταιρίες δεν είναι αυτές που σου επιβραβεύουν τα κυριαρχικά δικαιώματα, ενώ παλιότερα έλεγε ότι είναι ψήφος εμπιστοσύνης στα κυριαρχικά δικαιώματα», σημείωσε ακόμη ο ίδιος, αναφερόμενος προφανώς στους κύκλους του Μαξίμου και το χθεσινό τους σχόλιο, σχετικά με το ότι δεν αλλάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα από συμφωνίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgoz5ah4wkcx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Από νομικούς κύκλους, αυτή η σύμβαση προβλέπει μία εταιρεία του δημοσίου, αυτή η εταιρία εκ του συστατικού της νόμου, έχει αρμοδιότητα μόνο για περιοχές που η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία ή έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτή η προσθήκη που έγινε μιλάει για περιοχές που δεν είναι δυνητικά στην εθνική κυριαρχία… το κοινοβούλιο καλείται να νομοθετήσει για ένα χώρο ανυπόστατο», σχολίασε ακόμη ο κ. Τσούτσιας, για να προσθέσει:

«Τo μήνυμα που περνάει αυτή η ρήτρα είναι ακριβώς αυτό που λέει η Τουρκία. Την ώρα που η Τουρκία ισχυρίζεται ότι είναι σε ισχύ το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο, έρχεται την τελευταία στιγμή η κοινοπραξία ελληνικού δημοσίου και κάνει αυτή την προσθήκη που μιλάει γα απώλεια κυριαρχικών δικαιωμάτων, απώλεια συγκεκριμένης περιοχής. Τι εννοεί;»

Ερωτηθείς, δε, σχετικά για το ενδεχόμενο κόμματος, ο συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού ανέφερε ότι «ο κ. Σαμαράς δεν κοντράρει τον κ. Μητσοτάκη, αλλά καταθέτει τις απόψεις του για την πατρίδα. Το τι θα πράξει το σταθμίζει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgp2d9ds79yh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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