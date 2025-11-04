Υπερταμείο: Όρισε τον Μάριο Τέμπο μεταβατικό CEO των ΕΛΤΑ

Υπενθυμίζεταιότι μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε, ειδικά στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το σχέδιο αναδιάρθρωσης του οργανισμού το οποίο προέβλεπε κλείσιμο 204 καταστημάτων ανά την επικράτεια, παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, Γρηγόρης Σκλήκας.
Σε σχετική ανακοίνωση του Υπερταμείο αναφέρονται τα εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου συνεδρίασε και έκανε αποδεκτή την παραίτηση του κ. Σκλήκα. Τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει προσωρινά ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Μάριος Τέμπος.
Η διοίκηση του Υπερταμείου θα εκκινήσει τις διαδικασίες αναζήτησης νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.
Ο κ. Σκλήκας ανέλαβε τα καθήκοντά του στα ΕΛΤΑ τον Ιανουάριο του 2023. Το Υπερταμείο τον ευχαριστεί για τη συνεργασία και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του πορείας.»