Αγγελόπουλος (Υπερταμείο): Οι τράπεζες σε νέα εποχή επενδυτικής ωριμότητας – Ισχυρά κέρδη και αυξανόμενες αποδόσεις

Κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο Wood’s Greek Retreat 2026, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, περιέγραψε μια ελληνική οικονομία που εισέρχεται σε νέα φάση επενδυτικής ωριμότητας, με έμφαση στη σταθερότητα, τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και τη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας.

Όπως τόνισε, το επενδυτικό ενδιαφέρον μετατοπίζεται σταδιακά από τις βραχυπρόθεσμες αποδόσεις προς ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η εταιρική διακυβέρνηση, η ανθεκτικότητα των ισολογισμών και η ικανότητα σταθερής παραγωγής αξίας σε βάθος χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό, ο ελληνικός τραπεζικός τομέας αποκτά κεντρική σημασία, καθώς παρουσιάζει πλέον σημαντικά διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά σε σχέση με το παρελθόν.

Το βασικό μήνυμα της παρέμβασης ήταν ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει πλέον απομακρυνθεί από τη λογική διαχείρισης κρίσεων και κινείται σε ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον, με ισχυρότερη θεμελίωση, βελτιωμένη κερδοφορία και ενισχυμένες προοπτικές ανάπτυξης.

Ωριμότερη φάση για τις ελληνικές τράπεζες

Ο κ. Αγγελόπουλος υπογράμμισε ότι ο τραπεζικός κλάδος έχει περάσει σε πιο ώριμο στάδιο λειτουργίας και κερδοφορίας. Το 2025 τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν περίπου στα 4,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση.

Πέρα από το ύψος των κερδών, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη βελτίωση της σύνθεσής τους. Τα έσοδα από προμήθειες ενισχύουν τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων, μειώνοντας την εξάρτηση από τα καθαρά έσοδα τόκων, ενώ η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους συνεχίζει να λειτουργεί υποστηρικτικά στην κερδοφορία.

Πιστωτική επέκταση και ποιότητα ενεργητικού

Σύμφωνα με την ανάλυση που παρουσιάστηκε, η πιστωτική επέκταση συνδέεται πλέον περισσότερο με παραγωγικές επενδύσεις και έργα που χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αυτό συμβάλλει στην ενίσχυση των χορηγήσεων χωρίς ανάλογη αύξηση του πιστωτικού κινδύνου.

Παράλληλα, η ποιότητα του ενεργητικού συνεχίζει να βελτιώνεται, με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να έχουν υποχωρήσει σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη σταθερότητα των ισολογισμών και περιορίζει τις ανάγκες για κεφαλαιακή πίεση.

Κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημαντική κεφαλαιακή ισχύ των ελληνικών τραπεζών. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν αισθητά υψηλότεροι από τις εποπτικές απαιτήσεις, ενώ η οργανική δημιουργία κεφαλαίου συνεχίζει να ενισχύει περαιτέρω τη θέση τους.

Στο τέλος του 2025, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 15,3%, ενώ ο συνολικός κεφαλαιακός δείκτης ανήλθε στο 19,7%. Παράλληλα, οι δείκτες ρευστότητας παραμένουν ιδιαίτερα ισχυροί, με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας κοντά στο 200% και τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης στο 136%.

Επιστροφή αξίας προς τους μετόχους

Σημαντική ήταν και η αναφορά στην ενίσχυση της μερισματικής πολιτικής. Το 2025 οι διανομές προς τους μετόχους αυξήθηκαν, με ποσοστά περίπου 60% για την Εθνική Τράπεζα και 55% για τις Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς, συμπεριλαμβανομένων μερισμάτων και επαναγορών μετοχών.

Όπως επισημάνθηκε, τα επίπεδα αυτά πλησιάζουν πλέον τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα, γεγονός που ενισχύει την ελκυστικότητα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου για διεθνείς επενδυτές.

Προοπτικές και προκλήσεις

Αναφορικά με τις προοπτικές, η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2025 επιβεβαίωσε την ανθεκτικότητα των ελληνικών τραπεζών ακόμη και σε δυσμενή σενάρια. Παράλληλα, οι διαδοχικές αναβαθμίσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης οδήγησαν και τις τέσσερις συστημικές τράπεζες σε επενδυτική βαθμίδα, διευρύνοντας τη βάση των δυνητικών επενδυτών και μειώνοντας το κόστος χρηματοδότησης.

Για το 2026, η εικόνα που παρουσιάζεται περιλαμβάνει σταθεροποίηση των καθαρών εσόδων από τόκους, περαιτέρω ενίσχυση των προμηθειών και ελεγχόμενη αύξηση του κόστους. Αν και οι αποδόσεις αναμένεται να εξομαλυνθούν σε σχέση με τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα, το συνολικό προφίλ του κλάδου παραμένει ισχυρό.

Ωστόσο, επισημάνθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί εξωτερικοί κίνδυνοι, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις, ιδίως στη Μέση Ανατολή, αλλά και η σταδιακή μείωση της στήριξης από το Ταμείο Ανάκαμψης μετά το 2026–2027, που καθιστά πιο κρίσιμη την ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα.

Ο ρόλος του Υπερταμείου

Πέρα από τον τραπεζικό τομέα, ο κ. Αγγελόπουλος παρουσίασε το Υπερταμείο ως στρατηγικό επενδυτικό βραχίονα της ελληνικής οικονομίας, με χαρτοφυλάκιο που υπερβαίνει τα 12 δισ. ευρώ και εκτείνεται σε 11 κλάδους.

Μέσω της στρατηγικής «3+1» — που περιλαμβάνει μετασχηματισμό κρατικών επιχειρήσεων, ανάπτυξη υποδομών, επενδύσεις στη νέα οικονομία και βελτίωση της εκτελεστικής αποτελεσματικότητας, επιδιώκεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Το Υπερταμείο λειτουργεί σήμερα ως μακροπρόθεσμος θεσμικός επενδυτής, με συμμετοχές στην Εθνική Τράπεζα (8,39%) και στην CrediaBank (29,36%), δίνοντας έμφαση στη διακυβέρνηση, τη σταθερότητα και τη δημιουργία αξίας.