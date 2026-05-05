UniCredit: Δεν αναμένεται πλήρης έλεγχος της Commerzbank στο βασικό σενάριο της συμφωνίας

Ο διευθύνων σύμβουλος της UniCredit, Andrea Orcel, ανέφερε σε δηλώσεις του στο CNBC την Τρίτη (5/5) ότι δεν βλέπει ως πιθανό σενάριο την πλήρη απόκτηση ελέγχου της Commerzbank από τον ιταλικό τραπεζικό όμιλο, τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η δημόσια προσφορά για την ενίσχυση της συμμετοχής της στη γερμανική τράπεζα.

«Αν καταφέρουμε να αποκτήσουμε τον έλεγχο, κάτι που δεν αποτελεί το αναμενόμενο σενάριο αυτή τη στιγμή, αυτό που θα κάνουμε είναι πολύ σαφές, και τα οφέλη από αυτό θα είναι πολύ θετικά για τους μετόχους μας, αλλά και για τους μετόχους της Commerzbank, αλλά αυτό εξαρτάται από αυτούς», δήλωσε ο Orcel. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η τράπεζα επικεντρώνεται στην υλοποίηση του σχεδιασμού της, σημειώνοντας: «Δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα. Εστιάζουμε απλώς στην υλοποίηση του σχεδίου μας και έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον, και τώρα απλώς περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι μέτοχοι».

Η UniCredit έχει ήδη ανακοινώσει πρόταση ανταλλαγής μετοχών για την ενίσχυση της θέσης της στην Commerzbank, με στόχο να ξεπεράσει το 30% συμμετοχής, όριο που ενεργοποιεί σημαντικές ρυθμιστικές απαιτήσεις. Η ιταλική τράπεζα κατέχει σήμερα περίπου 28%, έχοντας αυξήσει σταδιακά το ποσοστό της από το 2024.

Παράλληλα, οι μέτοχοι της UniCredit ενέκριναν την έκδοση εκατοντάδων εκατομμυρίων νέων μετοχών που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της ανταλλαγής.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά την ανακοίνωση ισχυρών αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου για την UniCredit, με καθαρά κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις και σηματοδοτούν το 21ο συνεχόμενο κερδοφόρο τρίμηνο για την τράπεζα.

Στο ταμπλό, η μετοχή της UniCredit κινείται ανοδικά, καταγράφοντας σημαντικά κέρδη.