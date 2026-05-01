Έκθεση Oxfam: Εκτοξεύονται οι απολαβές των CEO, ενώ οι μισθοί εργαζομένων μένουν στάσιμοι ή μειώνονται

Η ανισότητα εισοδήματος σε παγκόσμιο επίπεδο διευρύνεται, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Oxfam, η οποία καταγράφει έντονη άνοδο στις απολαβές των κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων, την ώρα που οι πραγματικοί μισθοί των εργαζομένων πιέζονται ή υποχωρούν.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, τα 1.500 υψηλότερα αμειβόμενα εκτελεστικά στελέχη διεθνώς έλαβαν το 2025 κατά μέσο όρο περίπου 8,4 εκατομμύρια δολάρια. Σε πραγματικούς όρους, δηλαδή προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό, οι αμοιβές τους αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με το 2024 και κατά 54% συγκριτικά με το 2019.

Η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία από 1.500 εταιρείες σε 33 χώρες, τα οποία προέρχονται από τη βάση δεδομένων S&P Capital IQ.

Στον αντίποδα, το μέσο ετήσιο εισόδημα των εργαζομένων παγκοσμίως, προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό, εκτιμάται ότι το 2025 διαμορφώθηκε στα 17.156 δολάρια. Το ποσό αυτό παρουσιάζει οριακή αύξηση 0,5% σε σχέση με το 2024, ωστόσο παραμένει μειωμένο κατά 12% σε σύγκριση με το 2019.

Τα δεδομένα για τους εργαζόμενους αντλούνται από τον Διεθνής Οργανισμός Εργασίας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με την έκθεση.

Η Oxfam επισημαίνει επίσης ότι η μείωση της λεγόμενης «εργαζόμενης φτώχειας» έχει επιβραδυνθεί σημαντικά. Ενώ την περίοδο 2000–2019 η φτώχεια των εργαζομένων μειωνόταν κατά περίπου 7% ετησίως, από το 2020 και μετά ο ρυθμός αυτός έχει υποχωρήσει περίπου στο μισό, στο 3%.

Η ΜΚΟ προειδοποιεί ότι γεωπολιτικές εντάσεις, όπως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και η κρίση στο Στενό του Ορμούζ, ενδέχεται να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση, αυξάνοντας τις πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία και στην απασχόληση.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε εκτιμήσεις του Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τις οποίες στο δυσμενέστερο σενάριο έως και 32 εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι θα μπορούσαν να βυθιστούν στη φτώχεια λόγω των συνεπειών του πολέμου.

Για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, η Oxfam καλεί τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα με σαφή χρονοδιαγράμματα, όπως αύξηση της φορολόγησης των πολύ υψηλών εισοδημάτων, καθώς και αυστηρότερους κανόνες για τη χρηματοδότηση πολιτικών εκστρατειών και τις πρακτικές lobbying από οικονομικά ισχυρές ομάδες συμφερόντων.