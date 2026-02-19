ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γιαζιτζόγλου (ΣΜΕ): Μήνυμα για μέτρα στήριξης της εξορυκτικής δραστηριότητας
ΜΕΤΑΛΛΑ
11:23 - 19 Φεβ 2026

Γιαζιτζόγλου (ΣΜΕ): Μήνυμα για μέτρα στήριξης της εξορυκτικής δραστηριότητας

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μήνυμα ότι ο κλάδος περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ για μέτρα έμπρακτης ενίσχυσης της εξορυκτικής δραστηριότητας,  απέστειλε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Κ. Γιαζιτζόγλου στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.

Όπως τόνισε, οι πολιτικές ηγεσίες όσο και η κοινωνία αρχίζουν να συνειδητοποιούν την σημασία του εξορυκτικού κλάδου, όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη αλλά και – κυρίως – για την γεωπολιτική ισορροπία δηλώνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, κ. Γιαζιτζόγλου στην κοπή της βασιλόπιτας.

Όπως υπογράμμισε, «το 2025 για τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ήταν μια αρκετά καλή χρονιά, ιδιαίτερα για τα αδρανή υλικά - λόγω της αυξημένης ζήτησης - και για τα μέταλλα - λόγω και των αυξημένων τιμών. Τα βιομηχανικά ορυκτά συνέχισαν τη σταθερή ανοδική τους πορεία ενώ τα μάρμαρα δείχνουν να σταθεροποιούνται μετά την απώλεια ορισμένων αγορών της Ασίας και της Μέσης Ανατολής».

«Δυστυχώς για τον κλάδο μας το 2025 σήμανε το τέλος ενός ιστορικού κομματιού, της εξόρυξης στερεών ορυκτών καυσίμων. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει το –σημαντικό – απόθεμα Ελληνικού Λιγνίτη, καθώς τίποτα δεν αποκλείει το να βρεθεί ένας άλλος τρόπος αξιοποίησης του στο μέλλον», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΜΕ και τόνισε ότι:

«Στο ξεκίνημα του 2026 θα πρέπει να παρατηρήσουμε καταρχήν την ευρύτερη αστάθεια σε παγκόσμια κλίμακα και την κατάργηση κανόνων εμπορίου και συνεργασιών, που ίσχυαν τα τελευταία τριάντα χρόνια. Την ίδια στιγμή για τον εξορυκτικό κλάδο είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σταδιακά, τόσο οι πολιτικές ηγεσίες όσο και η κοινωνία αρχίζουν να συνειδητοποιούν την σημασία του, όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη αλλά και – κυρίως – για την γεωπολιτική ισορροπία».

Με βάση τον κ Γιαζιτζόγλου, χαρακτηριστικό είναι ότι τους τελευταίους μήνες «είχαμε δυο φορείς εγνωσμένου κύρους οι οποίοι ασχολήθηκαν - για πρώτη φορά στην ιστορία τους - με την εξόρυξη. Στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε έκθεση για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του Κανονισμού για τις Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες. Δεν μας εξέπληξε το ότι καταλήγει στο συμπέρασμα πως ο κανονισμός είναι φτωχός, ημιτελής και κατά πάσα πιθανότητα καταδικασμένος να αποτύχει. Μας εξέπληξε - και ευχάριστα μάλιστα - το γεγονός ότι ένας Ευρωπαϊκός οργανισμός αυτού του επιπέδου και κύρους έκρινε ότι πρέπει να μελετήσει ένα αντικείμενο με το οποίο δεν είχε ασχοληθεί ποτέ στην ιστορία του.

Κάτι ανάλογο συνέβη και στη χώρα μας, όπου στο ΕΛΙΑΜΕΠ παρουσιάσθηκε αυτή την εβδομάδα μελέτη με τίτλο «Η αναδυόμενη εξάρτηση της ΕΕ από κρίσιμες πρώτες ύλες». Και στην περίπτωση αυτή, η ευχάριστη έκπληξη ήταν η ενασχόληση ενός οργανισμού του επιπέδου και του κύρους του ΕΛΙΑΜΕΠ με το θέμα των ορυκτών πρώτων υλών. Δυστυχώς, και αυτή η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουμε πολύ λίγα, πολύ αργά" ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΜΕ και κατέληξε:.

«Ο κλάδος περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του ΥπΕΝ, μετά τη δημόσια εκπεφρασμένη βούληση - από στόματος του υπουργού κυρίου Παπασταύρου - να ληφθούν μέτρα με τα οποία θα ενισχυθεί η εξορυκτική δραστηριότητα στη χώρα μας ώστε να αποτελέσει έναν ακόμα πυλώνα για τη γεωπολιτική μας ισχυροποίηση».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Με τον δασμό των 3 ευρώ το Εμπόριο κέρδισε μία μάχη, αλλά ο πόλεμος θα είναι μακρύς
Επιχειρήσεις

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Με τον δασμό των 3 ευρώ το Εμπόριο κέρδισε μία μάχη, αλλά ο πόλεμος θα είναι μακρύς

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Ενώπιον μεγάλων προστίμων οι «ξεχασιάρηδες»
Φορολογία

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Ενώπιον μεγάλων προστίμων οι «ξεχασιάρηδες»

Πόσο μας συμφέρει το εμπόριο με την Τουρκία;
Γρηγόρης Νικολόπουλος

Πόσο μας συμφέρει το εμπόριο με την Τουρκία;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων: Νομική αοριστία στο νέο χωροταξικό - Κίνδυνος εμπλοκής επενδύσεων
ΜΕΤΑΛΛΑ

Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων: Νομική αοριστία στο νέο χωροταξικό - Κίνδυνος εμπλοκής επενδύσεων

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η ExxonMobil επιστρέφει το μπλοκ της Κρήτης στο Δημόσιο – Τα ερωτήματα για την επόμενη μέρα

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΝ: Η ExxonMobil παγώνει τις έρευνες στην Κρήτη για να επισπεύσει γεώτρηση στο Ιόνιο

Αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: «Βουτιά» έως 6% στο πετρέλαιο – Άνοδος στα μέταλλα
Εμπορεύματα

Αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: «Βουτιά» έως 6% στο πετρέλαιο – Άνοδος στα μέταλλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
27/05/2026 - 13:21

Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 13:19

Χαρδούβελης για τράπεζες στην ψηφιακή εποχή: Stablecoins, AI και νέες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Οικονομία
27/05/2026 - 13:02

ΟΔΔΗΧ: Ισχυρή ζήτηση για έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων – Υπερκάλυψη 2,62 φορές και απόδοση 2,21%

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/05/2026 - 12:49

Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα - Στο δρόμο προς τα 100 της χρόνια, επενδύει στη νέα γενιά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:40

Χρηστίδης: Καλή η επικοινωνία αλλά η πολιτική ακόμα καλύτερη

Εργασιακά
27/05/2026 - 12:37

ΔΥΠΑ - ΕΒΕΑ: Συνάντηση για την ενίσχυση τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και την αγορά εργασίας

Αναλύσεις
27/05/2026 - 12:33

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώρια ανόδου έως 32% - Οι τιμές στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 12:30

Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:22

«Είναι σαν πανδημία»: Η τουριστική βιομηχανία της Κούβας καταρρέει ολοκληρωτικά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:20

Μαρινάκης για κόμμα Τσίπρα: Άλλαξε απλώς το «περιτύλιγμα» 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 12:20

ΙΝΣΕΤΕ: Ο τουρισμός «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας με συνεισφορά έως 34,6% του ΑΕΠ το 2025

Ανεμοδείκτης
27/05/2026 - 12:10

Ψυχραιμία παιδιά...

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
27/05/2026 - 12:06

ΕΛΑΣ: Ο κυριλέ «ανταρτοπόλεμος» του Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 12:05

Performance Technologies: Από 8 Ιουνίου η πληρωμή του μερίσματος €0,135 ανά μετοχή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:00

Κρήτη: Σε εξέλιξη τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:58

Απειλές Ερντογάν σε Νετανιάχου: «Θα πάρει το μάθημα που του αξίζει» από τους μουσουλμάνους

Πολιτική
27/05/2026 - 11:51

Επίσκεψη του Αθανάσιου Δαβάκη στις εγκαταστάσεις της Intracom Defense

Πολιτική
27/05/2026 - 11:50

Κυρανάκης: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο το νομοσχέδιο για την απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικά πατίνια

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:45

ΕΚΤ: Νέο γεωπολιτικό σοκ από τη Μέση Ανατολή απειλεί αγορές, πληθωρισμό και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:37

Μαδρίτη: Έφοδος της ισπανικής αστυνομίας στα γραφεία των Σοσιαλιστών για παράνομη χρηματοδότηση

Πολιτική
27/05/2026 - 11:37

Στην «αντεπίθεση» ο Γεωργιάδης: Προανήγγειλε αγωγή κατά Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη

ΥΔΡΕΥΣΗ
27/05/2026 - 11:24

ΕΥΑΘ: Διατηρεί αμετάβλητα τα Οικιακά και Κοινωνικά Τιμολόγια για το 2025-2029

Υγεία
27/05/2026 - 11:16

ΠΟΥ για χανταϊό: Σταθερή η κατάσταση - Στα 13 συνολικά τα κρούσματα

Αναλύσεις
27/05/2026 - 11:16

Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρή ανάπτυξη και νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies

Πολιτική
27/05/2026 - 11:04

Θεοδωρικάκος για κόμμα Τσίπρα: Ίδιες ιδεοληψίες με άλλο όνομα

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 11:01

Ευρωαγορές: Άνοιγμα σε θετικό έδαφος καθώς αποκλιμακώνεται η πίεση στο πετρέλαιο

Εργασιακά
27/05/2026 - 10:49

Κεραμέως: 13% χαμηλότερες οι αποδοχές των γυναικών στην Ελλάδα

Πολιτική
27/05/2026 - 10:38

Παπαστεργίου: Νέος διαγωνισμός για 1.000 κάμερες οδικής ασφάλειας την επόμενη εβδομάδα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 10:22

Bally's Intralot: Έσοδα €268,1 εκατ. & προσαρμοσμένα EBITDA €100,2 εκατ. το α τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 10:08

Οι αγορές αγνοούν τη γεωπολιτική ένταση: Nikkei και Kospi σπάνε ρεκόρ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ