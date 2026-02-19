Γιαζιτζόγλου (ΣΜΕ): Μήνυμα για μέτρα στήριξης της εξορυκτικής δραστηριότητας

Μήνυμα ότι ο κλάδος περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ για μέτρα έμπρακτης ενίσχυσης της εξορυκτικής δραστηριότητας, απέστειλε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Κ. Γιαζιτζόγλου στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.

Όπως τόνισε, οι πολιτικές ηγεσίες όσο και η κοινωνία αρχίζουν να συνειδητοποιούν την σημασία του εξορυκτικού κλάδου, όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη αλλά και – κυρίως – για την γεωπολιτική ισορροπία δηλώνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, κ. Γιαζιτζόγλου στην κοπή της βασιλόπιτας.

Όπως υπογράμμισε, «το 2025 για τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ήταν μια αρκετά καλή χρονιά, ιδιαίτερα για τα αδρανή υλικά - λόγω της αυξημένης ζήτησης - και για τα μέταλλα - λόγω και των αυξημένων τιμών. Τα βιομηχανικά ορυκτά συνέχισαν τη σταθερή ανοδική τους πορεία ενώ τα μάρμαρα δείχνουν να σταθεροποιούνται μετά την απώλεια ορισμένων αγορών της Ασίας και της Μέσης Ανατολής».

«Δυστυχώς για τον κλάδο μας το 2025 σήμανε το τέλος ενός ιστορικού κομματιού, της εξόρυξης στερεών ορυκτών καυσίμων. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει το –σημαντικό – απόθεμα Ελληνικού Λιγνίτη, καθώς τίποτα δεν αποκλείει το να βρεθεί ένας άλλος τρόπος αξιοποίησης του στο μέλλον», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΜΕ και τόνισε ότι:

«Στο ξεκίνημα του 2026 θα πρέπει να παρατηρήσουμε καταρχήν την ευρύτερη αστάθεια σε παγκόσμια κλίμακα και την κατάργηση κανόνων εμπορίου και συνεργασιών, που ίσχυαν τα τελευταία τριάντα χρόνια. Την ίδια στιγμή για τον εξορυκτικό κλάδο είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σταδιακά, τόσο οι πολιτικές ηγεσίες όσο και η κοινωνία αρχίζουν να συνειδητοποιούν την σημασία του, όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη αλλά και – κυρίως – για την γεωπολιτική ισορροπία».

Με βάση τον κ Γιαζιτζόγλου, χαρακτηριστικό είναι ότι τους τελευταίους μήνες «είχαμε δυο φορείς εγνωσμένου κύρους οι οποίοι ασχολήθηκαν - για πρώτη φορά στην ιστορία τους - με την εξόρυξη. Στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε έκθεση για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του Κανονισμού για τις Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες. Δεν μας εξέπληξε το ότι καταλήγει στο συμπέρασμα πως ο κανονισμός είναι φτωχός, ημιτελής και κατά πάσα πιθανότητα καταδικασμένος να αποτύχει. Μας εξέπληξε - και ευχάριστα μάλιστα - το γεγονός ότι ένας Ευρωπαϊκός οργανισμός αυτού του επιπέδου και κύρους έκρινε ότι πρέπει να μελετήσει ένα αντικείμενο με το οποίο δεν είχε ασχοληθεί ποτέ στην ιστορία του.

Κάτι ανάλογο συνέβη και στη χώρα μας, όπου στο ΕΛΙΑΜΕΠ παρουσιάσθηκε αυτή την εβδομάδα μελέτη με τίτλο «Η αναδυόμενη εξάρτηση της ΕΕ από κρίσιμες πρώτες ύλες». Και στην περίπτωση αυτή, η ευχάριστη έκπληξη ήταν η ενασχόληση ενός οργανισμού του επιπέδου και του κύρους του ΕΛΙΑΜΕΠ με το θέμα των ορυκτών πρώτων υλών. Δυστυχώς, και αυτή η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουμε πολύ λίγα, πολύ αργά" ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΜΕ και κατέληξε:.

«Ο κλάδος περιμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του ΥπΕΝ, μετά τη δημόσια εκπεφρασμένη βούληση - από στόματος του υπουργού κυρίου Παπασταύρου - να ληφθούν μέτρα με τα οποία θα ενισχυθεί η εξορυκτική δραστηριότητα στη χώρα μας ώστε να αποτελέσει έναν ακόμα πυλώνα για τη γεωπολιτική μας ισχυροποίηση».