Φορολογία
11:04 - 19 Φεβ 2026

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Ενώπιον μεγάλων προστίμων οι «ξεχασιάρηδες»

Γιώργος Αλεξάκης
Έως και τα  2.500 ευρώ μπορεί να φτάσει το πρόστιμο για ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο που δεν εκδόθηκε σωστά με βάση την εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, όπου αποσαφηνίζεται το καθεστώς των προστίμων που επιβάλλονται για παραβάσεις μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κάθε απόκλιση από τις προβλεπόμενες διαδικασίες έκδοσης και διαβίβασης ηλεκτρονικών τιμολογίων εξομοιώνεται με μη έκδοση παραστατικού.

Ουσιαστικά χειρόγραφα τιμολόγια ή τιμολόγηση μέσω μη πιστοποιημένων συστημάτων θεωρούνται παραβάσεις, εκτός εάν αποδεικνύεται περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως γενικευμένη διακοπή ηλεκτροδότησης ή πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα ανάλογα με το είδος της παράβασης και το φορολογικό προφίλ της επιχείρησης διαμορφώνονται ως εξής:

– Για μη έκδοση λογιστικών αρχείων ή έκδοση και λήψη ανακριβών λογιστικών αρχείων (παραστατικά) και για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 1.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

– Σε πρόσωπο που δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία αναφορικά με τις υποχρεώσεις του επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 2.500 ευρώ.

– Σε πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν εκδίδει παραστατικά πώλησης (φορολογικά στοιχεία) ή εκδίδει ή λαμβάνει ανακριβή στοιχεία για πράξεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και των 500 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

– Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 100% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 500 ευρώ, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

– Σε περίπτωση κάθε νέας υποτροπής, επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 200% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 2.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

– Σε περίπτωση υποτροπής για τρίτη φορά το πρόστιμο τετραπλασιάζεται με ελάχιστο πρόστιμο 1.000 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 2.000 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία.

Η ΑΑΔΕ και η παράταση

Στο μεταξύ, όπως ανέφερε ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, «για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην έγκαιρη συμμόρφωση τους με τις υποχρεώσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψαν Κοινή Απόφαση για τη μετάθεση των ημερομηνιών έναρξης εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης."

"Η ρύθμιση αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις της πρώτης περιόδου, δηλαδή εκείνες με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1.000.000 € για το φορολογικό έτος 2023, παρέχοντας τον απαραίτητο χρόνο για τις απαιτούμενες τεχνικές προσαρμογές από τους εκδότες ηλεκτρονικών τιμολογίων. Η ανταπόκρισή τους είναι ήδη υψηλή, καθώς περίπου 34.000 από τις 38.000 υπόχρεες επιχειρήσεις έχουν ενεργοποιήσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών», αναφέρει η ΑΑΔΕ.

Νέο Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Σε σχέση με το πλάνο εφαρμογής:

  • 2/3/2026 : Έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής
  • Από 2/3/2026 έως 3/5/2026: Χρονικό διάστημα σταδιακής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με δυνατότητα παράλληλης χρήσης προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρισης.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε επιχείρηση μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωση επιλέγοντας έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1. υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ή

2. δωρεάν εφαρμογές της ΑΑΔΕ: εφαρμογή timologio και εφαρμογή myDATAapp για κινητές συσκευές, οι οποίες καλύπτουν χωρίς κόστος και τις περιπτώσεις έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων για δημόσιες συμβάσεις.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ή Δήλωση Χρήσης της εφαρμογής timologio με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 2/3/2026 και να ξεκινήσουν την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος (2/3/2026 - 3/5/2026).

Τελευταία τροποποίηση στις 19/02/2026 - 11:32
