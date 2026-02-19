ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καφούνης (ΕΣΕΕ): Με τον δασμό των 3 ευρώ το Εμπόριο κέρδισε μία μάχη, αλλά ο πόλεμος θα είναι μακρύς
Επιχειρήσεις
11:14 - 19 Φεβ 2026

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Με τον δασμό των 3 ευρώ το Εμπόριο κέρδισε μία μάχη, αλλά ο πόλεμος θα είναι μακρύς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας επισημαίνει πως η απόφαση της ΕΕ με την οποία αποσαφηνίζεται το από 01/07/2026 καθεστώς επιβολής δασμού 3 ευρώ στα μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισάγονται από τρίτες χώρες ισχυροποιεί την άμυνα του ευρωπαϊκού εμπορίου απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό από τις μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Με την απόφαση διευκρινίζεται πως όλα τα αγαθά που αποστέλλονται σε μικροδέματα αξίας κάτω των 150€ θα επιβαρύνονται με σταθερό τελωνειακό δασμό 3€, ανά κατηγορία προιόντος. Πρόκειται για ένα ποιοτικό άλμα στον τρόπο εφαρμογής του δασμού, το οποίο είναι αποτέλεσμα των συντονισμένων πιέσεων που άσκησε η ΕΣΕΕ μαζί με τους ευρωπαικούς φορείς εκπροσώπησης των εμπορικών επιχειρήσεων, τόσο πριν όσο και μετά την σημαντική πολιτική απόφαση του ECOFIN τον περασμένο Νοέμβριο, η οποία είχε δρομολογήσει την επιβολή δασμών από το πρώτο ευρώ στα μικροδέματα κατά δύο χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 2026 αντί του 2028.

Στην πράξη, η σημερινή απόφαση σημαίνει ότι η τελική δασμολογική επιβάρυνση μπορεί να είναι πολλαπλάσια των 3 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των διαφορετικών κατηγοριών ειδών που περιέχονται σε κάθε δέμα. Ετσι ενισχύεται ουσιαστικά ο αποτρεπτικός χαρακτήρας του μέτρου, ιδιαίτερα στις μαζικές αποστολές προιόντων χαμηλής αξίας.

Ωστόσο, η ΕΣΕΕ τονίζει πως κανένας εφησυχασμός δεν δικαιολογείται καθώς, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, για ολόκληρο το ά εξάμηνο του 2026 ο δασμός των 3 ευρώ δεν θα επιβάλλεται στα μικροδέματα. Μια περίοδο κατά την οποία:

  1. Η ανταγωνιστικότητα του Εμπορίου και ολόκληρης της ευρωπαικής οικονομίας βάλλεται πανταχόθεν όπως οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν στην πρόσφατη άτυπη σύνοδο κορυφής.
  2. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕ καταδεικνύουν εκρηκτική αύξηση των μικροδεμάτων, αλλά και αυξημένους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, υψηλά επίπεδα απάτης, χειραγώγηση μέσω των socialmedia, καθώς και σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Είναι δεδομένο πως οι ασιατικοί «γίγαντες» του ηλεκτρονικού εμπορίου θα σπεύσουν τους πρώτους έξι μήνες του 2026 να εκμεταλλευτούν κάθε «παράθυρο» και να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο για να προωθήσουν διαφημιστικά και εμπορικά τα προιόντα τους σε όσο το δυνατόν περισσότερους ευρωπαίους καταναλωτές, για να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη πριν την εφαρμογή του νέου δασμολογικού καθεστώτος που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2026.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΣΕΕ απέστειλε Επιστολή προς την αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία θέτοντας τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν:

  • Με ποιες ενέργειες θα προστατεύσει η Ε.Ε τις ευρωπαικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές από αθέμιτες πρακτικές και νέο «τσουνάμι» επικίνδυνων προιόντων έως ότου εφαρμοστεί ο δασμός των 3 ευρώ;
  • Με ποιόν τρόπο θα ενισχυθούν οι τελωνειακοί έλεγχοι πριν και μετά την εφαρμογή του νέου δασμού, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας των προϊόντων;
  • Τι θα ισχύσει μετά την 1η Ιουλίου για τις πλατφόρμες που διατηρούν αποθήκες προιόντων σε κράτη – μέλη της Ε.Ε; Θα επιβάλλεται και σε αυτές ο δασμός των 3 ευρώ και πώς;

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Στ. Καφούνης δήλωσε:

«Οι αποσαφηνίσεις της ΕΕ για τον δασμό των 3 ευρώ συνιστούν ένα νέο κεκτημένο του ελληνικού και του ευρωπαϊκού εμπορίου απέναντι στον ασύμμετρο πόλεμο που δέχεται από τις ασιατικές πλατφόρμες. Ωστόσο, η πλήρης και οριστική αποκατάσταση ίσων όρων ανταγωνισμού για το ευρωπαϊκό και ελληνικό εμπόριο δεν μπορεί να παραμένει σε καθεστώς αβεβαιότητας. Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου προς κάθε κατεύθυνση για το επόμενο διάστημα έως την 1η Ιουλίου, καθώς είναι σίγουρο πως θα ενταθεί η επίθεση που δέχονται οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οι καταναλωτές με δισεκατομμύρια πακέτα τα οποία περιέχουν προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας, πολλά εκ των οποίων και επικίνδυνα όπως αποδεικνύεται σε εργαστηριακούς ελέγχους, καθώς δεν τηρούν τα πρότυπα ασφαλείας και τις πιστοποιήσεις της ΕΕ. Έως την πλήρη τελωνειακή ένωση της ΕΕ που αναμένεται το 2028 είναι πολλά που μπορεί και οφείλει να κάνει η Ευρώπη προς την κατεύθυνση μίας πραγματικά ενιαίας αγοράς με ίσους κανόνες για όλους. Μετά τις δραματικές παραδοχές των ίδιων των ευρωπαίων ηγετών για το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, δεν υπάρχουν περιθώρια ολιγωρίας. Απαιτούνται αποφάσεις για μια ολοκληρωμένη στρατηγική ενίσχυσης του ευρωπαικού εμπορίου».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Ενώπιον μεγάλων προστίμων οι «ξεχασιάρηδες»
Φορολογία

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Ενώπιον μεγάλων προστίμων οι «ξεχασιάρηδες»

Πόσο μας συμφέρει το εμπόριο με την Τουρκία;
Γρηγόρης Νικολόπουλος

Πόσο μας συμφέρει το εμπόριο με την Τουρκία;

«Στο κόκκινο» οι ευρωαγορές: Τα εταιρικά αποτελέσματα πιέζουν τον Stoxx
Χρηματιστήρια

«Στο κόκκινο» οι ευρωαγορές: Τα εταιρικά αποτελέσματα πιέζουν τον Stoxx

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καφούνης: Ακόμη ένα δύσκολο τρίμηνο για το εμπόριο – Επείγουν μέτρα στήριξης
Επιχειρήσεις

Καφούνης: Ακόμη ένα δύσκολο τρίμηνο για το εμπόριο – Επείγουν μέτρα στήριξης

Κίνα - Ρωσία: Εκτόξευση εμπορίου +19,7% στο α’ τετράμηνο – Νέο ρεκόρ άνω των $200 δισ. ετησίως
Ειδήσεις

Κίνα - Ρωσία: Εκτόξευση εμπορίου +19,7% στο α’ τετράμηνο – Νέο ρεκόρ άνω των $200 δισ. ετησίως

Bloomberg: Η Φον ντερ Λάιεν έχει εξελιχθεί στο «πρόσωπο» της Ευρώπης
Ειδήσεις

Bloomberg: Η Φον ντερ Λάιεν έχει εξελιχθεί στο «πρόσωπο» της Ευρώπης

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για τις εμπορικές ΜμΕ
Επιχειρήσεις

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης για τις εμπορικές ΜμΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
27/05/2026 - 13:21

Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 13:19

Χαρδούβελης για τράπεζες στην ψηφιακή εποχή: Stablecoins, AI και νέες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Οικονομία
27/05/2026 - 13:02

ΟΔΔΗΧ: Ισχυρή ζήτηση για έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων – Υπερκάλυψη 2,62 φορές και απόδοση 2,21%

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/05/2026 - 12:49

Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα - Στο δρόμο προς τα 100 της χρόνια, επενδύει στη νέα γενιά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:40

Χρηστίδης: Καλή η επικοινωνία αλλά η πολιτική ακόμα καλύτερη

Εργασιακά
27/05/2026 - 12:37

ΔΥΠΑ - ΕΒΕΑ: Συνάντηση για την ενίσχυση τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και την αγορά εργασίας

Αναλύσεις
27/05/2026 - 12:33

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώρια ανόδου έως 32% - Οι τιμές στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 12:30

Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:22

«Είναι σαν πανδημία»: Η τουριστική βιομηχανία της Κούβας καταρρέει ολοκληρωτικά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:20

Μαρινάκης για κόμμα Τσίπρα: Άλλαξε απλώς το «περιτύλιγμα» 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 12:20

ΙΝΣΕΤΕ: Ο τουρισμός «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας με συνεισφορά έως 34,6% του ΑΕΠ το 2025

Ανεμοδείκτης
27/05/2026 - 12:10

Ψυχραιμία παιδιά...

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
27/05/2026 - 12:06

ΕΛΑΣ: Ο κυριλέ «ανταρτοπόλεμος» του Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 12:05

Performance Technologies: Από 8 Ιουνίου η πληρωμή του μερίσματος €0,135 ανά μετοχή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:00

Κρήτη: Σε εξέλιξη τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:58

Απειλές Ερντογάν σε Νετανιάχου: «Θα πάρει το μάθημα που του αξίζει» από τους μουσουλμάνους

Πολιτική
27/05/2026 - 11:51

Επίσκεψη του Αθανάσιου Δαβάκη στις εγκαταστάσεις της Intracom Defense

Πολιτική
27/05/2026 - 11:50

Κυρανάκης: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο το νομοσχέδιο για την απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικά πατίνια

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:45

ΕΚΤ: Νέο γεωπολιτικό σοκ από τη Μέση Ανατολή απειλεί αγορές, πληθωρισμό και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:37

Μαδρίτη: Έφοδος της ισπανικής αστυνομίας στα γραφεία των Σοσιαλιστών για παράνομη χρηματοδότηση

Πολιτική
27/05/2026 - 11:37

Στην «αντεπίθεση» ο Γεωργιάδης: Προανήγγειλε αγωγή κατά Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη

ΥΔΡΕΥΣΗ
27/05/2026 - 11:24

ΕΥΑΘ: Διατηρεί αμετάβλητα τα Οικιακά και Κοινωνικά Τιμολόγια για το 2025-2029

Υγεία
27/05/2026 - 11:16

ΠΟΥ για χανταϊό: Σταθερή η κατάσταση - Στα 13 συνολικά τα κρούσματα

Αναλύσεις
27/05/2026 - 11:16

Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρή ανάπτυξη και νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies

Πολιτική
27/05/2026 - 11:04

Θεοδωρικάκος για κόμμα Τσίπρα: Ίδιες ιδεοληψίες με άλλο όνομα

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 11:01

Ευρωαγορές: Άνοιγμα σε θετικό έδαφος καθώς αποκλιμακώνεται η πίεση στο πετρέλαιο

Εργασιακά
27/05/2026 - 10:49

Κεραμέως: 13% χαμηλότερες οι αποδοχές των γυναικών στην Ελλάδα

Πολιτική
27/05/2026 - 10:38

Παπαστεργίου: Νέος διαγωνισμός για 1.000 κάμερες οδικής ασφάλειας την επόμενη εβδομάδα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 10:22

Bally's Intralot: Έσοδα €268,1 εκατ. & προσαρμοσμένα EBITDA €100,2 εκατ. το α τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 10:08

Οι αγορές αγνοούν τη γεωπολιτική ένταση: Nikkei και Kospi σπάνε ρεκόρ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ