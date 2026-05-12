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Ολοκληρώθηκε το Προεδρικό Διάταγμα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου και Κυκλάδων
Περιβάλλον
16:24 - 12 Μάι 2026

Ολοκληρώθηκε το Προεδρικό Διάταγμα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου και Κυκλάδων

Reporter.gr Newsroom
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Στο ΠΔ απαγορεύεται οριζόντια η χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων που έρχονται σε επαφή με τον θαλάσσιο πυθμένα.

Ολοκληρώθηκε χθες με βάση αρμόδιες πηγές και διακινήθηκε στα συναρμόδια Υπουργεία, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε πρόσφατα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το Προεδρικό Διάταγμα θωρακίζει την προστασία των μοναδικών οικοσυστημάτων των νησιών, των νησίδων και της θαλάσσιας περιοχής του Αιγαίου.

Στο ΠΔ απαγορεύεται οριζόντια η χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων που έρχονται σε επαφή με τον θαλάσσιο πυθμένα, ενσωματώνονται οι ρυθμίσεις του «Αμοργοράματος» ενώ παράλληλα προβλέπεται η εισαγωγή κανόνων για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας.

Αφού ληφθούν τα σχόλια από τα συναρμόδια Υπουργεία και μετά από σύντομη δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο θα κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τελικό έλεγχο νομιμότητας.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/05/2026 - 16:39
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