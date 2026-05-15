Κατρακύλα στα πολύτιμα μέταλλα: Βουτιά σε χρυσό και ασήμι υπό τον φόβο πληθωριστικού σοκ

Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται στις αγορές πολύτιμων μετάλλων, με τον χρυσό, το ασήμι και τα υπόλοιπα βιομηχανικά και πολύτιμα μέταλλα να κινούνται έντονα πτωτικά, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο χρυσός οδεύει προς εβδομαδιαίες απώλειες, με την τιμή spot να υποχωρεί σχεδόν κατά 2%, στα 4.557,84 δολάρια ανά ουγγιά, την ώρα που το ασήμι σημειώνει ακόμη μεγαλύτερη πτώση, άνω του 7%, διαμορφούμενο στα 78,99 δολάρια.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στα υπόλοιπα μέταλλα, με τον χαλκό να χάνει περίπου 3,6% στα 6.368 δολάρια, ενώ πλατίνα και παλλάδιο κινούνται επίσης χαμηλότερα, σημειώνοντας απώλειες 3,7% και 2% αντίστοιχα.

Το αρνητικό κλίμα στις αγορές ενισχύεται από τη νέα άνοδο των τιμών της ενέργειας, καθώς η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν διατηρούν σε υψηλά επίπεδα την αβεβαιότητα για την παγκόσμια οικονομία. Το Brent ενισχύεται κατά περίπου 5,6% σε εβδομαδιαία βάση, ξεπερνώντας τα 106 δολάρια το βαρέλι, με τις ανησυχίες να επικεντρώνονται στα Στενά του Ορμούζ και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η περιορισμένη ναυσιπλοΐα στις διεθνείς ενεργειακές ροές.

Οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικοί απέναντι στο ενδεχόμενο άμεσων μειώσεων επιτοκίων από τη Federal Reserve, καθώς η άνοδος του ενεργειακού κόστους τροφοδοτεί εκ νέου φόβους για επίμονο πληθωρισμό.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά, με το 10ετές ομόλογο των ΗΠΑ να αγγίζει υψηλά σχεδόν ενός έτους, εξέλιξη που ενίσχυσε περαιτέρω το δολάριο. Το αμερικανικό νόμισμα καταγράφει άνοδο άνω του 1% σε εβδομαδιαία βάση, αυξάνοντας την πίεση στον χρυσό και στα υπόλοιπα μέταλλα που αποτιμώνται σε δολάρια.

Όπως σημείωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade, Tim Waterer, η αγορά χρυσού βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές πιέσεις, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναζωπυρώνει τις πληθωριστικές ανησυχίες, οδηγεί υψηλότερα τις αποδόσεις των ομολόγων και ενισχύει το δολάριο, περιορίζοντας την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της προσοχής των αγορών βρέθηκε και η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, όπου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του χρυσού έχουν υποχωρήσει περίπου 13% από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τόσο τις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και τα επόμενα μηνύματα της Fed για τη νομισματική πολιτική.