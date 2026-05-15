ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κατρακύλα στα πολύτιμα μέταλλα: Βουτιά σε χρυσό και ασήμι υπό τον φόβο πληθωριστικού σοκ
Εμπορεύματα
10:30 - 15 Μάι 2026

Κατρακύλα στα πολύτιμα μέταλλα: Βουτιά σε χρυσό και ασήμι υπό τον φόβο πληθωριστικού σοκ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται στις αγορές πολύτιμων μετάλλων, με τον χρυσό, το ασήμι και τα υπόλοιπα βιομηχανικά και πολύτιμα μέταλλα να κινούνται έντονα πτωτικά, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προοπτικές για τον πληθωρισμό, τα επιτόκια και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο χρυσός οδεύει προς εβδομαδιαίες απώλειες, με την τιμή spot να υποχωρεί σχεδόν κατά 2%, στα 4.557,84 δολάρια ανά ουγγιά, την ώρα που το ασήμι σημειώνει ακόμη μεγαλύτερη πτώση, άνω του 7%, διαμορφούμενο στα 78,99 δολάρια.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στα υπόλοιπα μέταλλα, με τον χαλκό να χάνει περίπου 3,6% στα 6.368 δολάρια, ενώ πλατίνα και παλλάδιο κινούνται επίσης χαμηλότερα, σημειώνοντας απώλειες 3,7% και 2% αντίστοιχα.

Το αρνητικό κλίμα στις αγορές ενισχύεται από τη νέα άνοδο των τιμών της ενέργειας, καθώς η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν διατηρούν σε υψηλά επίπεδα την αβεβαιότητα για την παγκόσμια οικονομία. Το Brent ενισχύεται κατά περίπου 5,6% σε εβδομαδιαία βάση, ξεπερνώντας τα 106 δολάρια το βαρέλι, με τις ανησυχίες να επικεντρώνονται στα Στενά του Ορμούζ και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η περιορισμένη ναυσιπλοΐα στις διεθνείς ενεργειακές ροές.

Οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικοί απέναντι στο ενδεχόμενο άμεσων μειώσεων επιτοκίων από τη Federal Reserve, καθώς η άνοδος του ενεργειακού κόστους τροφοδοτεί εκ νέου φόβους για επίμονο πληθωρισμό.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά, με το 10ετές ομόλογο των ΗΠΑ να αγγίζει υψηλά σχεδόν ενός έτους, εξέλιξη που ενίσχυσε περαιτέρω το δολάριο. Το αμερικανικό νόμισμα καταγράφει άνοδο άνω του 1% σε εβδομαδιαία βάση, αυξάνοντας την πίεση στον χρυσό και στα υπόλοιπα μέταλλα που αποτιμώνται σε δολάρια.

Όπως σημείωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade, Tim Waterer, η αγορά χρυσού βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές πιέσεις, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναζωπυρώνει τις πληθωριστικές ανησυχίες, οδηγεί υψηλότερα τις αποδόσεις των ομολόγων και ενισχύει το δολάριο, περιορίζοντας την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της προσοχής των αγορών βρέθηκε και η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, όπου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του χρυσού έχουν υποχωρήσει περίπου 13% από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τόσο τις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και τα επόμενα μηνύματα της Fed για τη νομισματική πολιτική.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/05/2026 - 10:47
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ
Εμπορεύματα

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές
Χρηματιστήρια

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές

Νέο «άλμα» στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ιράν
Εμπορεύματα

Νέο «άλμα» στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ιράν

Νευρικότητα στις αγορές πετρελαίου: Κλειστό το Ορμούζ, στο επίκεντρο οι σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας
Εμπορεύματα

Νευρικότητα στις αγορές πετρελαίου: Κλειστό το Ορμούζ, στο επίκεντρο οι σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Τεχνολογικό sell-off στη Wall: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ