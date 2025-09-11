Ανακοίνωση της Ήπειρος για το τυρί ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν σήμερα σχετικά με το τυρί ΒΙΚΟΣ, η εταιρεία ΗΠΕΙΡΟΣ επισημαίνει κάποια σημεία που θεωρεί σημαντικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το σήμα ΒΙΚΟΣ στην κατηγορία των τυροκομικών προϊόντων είναι κατοχυρωμένο από τον Όμιλό μας ήδη από το 2001. Η ΗΠΕΙΡΟΣ, παράγει από το 2006 τυριά με τη μάρκα ΒΙΚΟΣ, απευθυνόμενη στην αγορά του ΗORECA. Η τοποθέτηση του λευκού τυριού ΒΙΚΟΣ στη λιανική αγορά ξεκίνησε το 2024.

Το λευκό τυρί ΒΙΚΟΣ παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό αγελαδινό γάλα, με συνταγή πιστή στην παραδοσιακή τυροκόμηση του τόπου. Πρόσφατα, ξεκίνησε η επικοινωνία του συγκεκριμένου προϊόντος, τονίζοντας την εντοπιότητα και τη γεύση του.

Υπογραμμίζεται ότι καμία σχέση και καμία πρόθεση σύγχυσης δεν υπάρχει ανάμεσα στο τυρί ΒΙΚΟΣ και σε προϊόντα άλλων εταιρειών, από διαφορετικές κατηγορίες, με ίδια ή παραπλήσια επωνυμία.