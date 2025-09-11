Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στο Άλσος Αχαΐας

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Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης(11/9) σε δασική έκταση στο Άλσος Αχαΐας παρουσιάζει πλέον βελτιωμένη εικόνα.

Στο μέτωπο επιχειρούν πλέον 120 πυροσβέστες, με 38 οχήματα, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές. Από αέρος συνδράμουν έξι αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα – το ένα για τον συντονισμό – ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Λίγο πριν τις 15:30 εκδόθηκαν νέα μηνύματα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν: από το Μερτίδι προς Αίγιο, από τη Λάκκα προς Κρήνη και Γρηγόρη και από την Τούμπα προς Κρήνη.

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί προειδοποίηση για αυξημένη ετοιμότητα.