Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στο Άλσος Αχαΐας

Στο μέτωπο επιχειρούν πλέον 120 πυροσβέστες, με 38 οχήματα, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές. Από αέρος συνδράμουν έξι αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα – το ένα για τον συντονισμό – ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
Λίγο πριν τις 15:30 εκδόθηκαν νέα μηνύματα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν: από το Μερτίδι προς Αίγιο, από τη Λάκκα προς Κρήνη και Γρηγόρη και από την Τούμπα προς Κρήνη.
Νωρίτερα, είχε προηγηθεί προειδοποίηση για αυξημένη ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
? Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μερτίδι #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Αίγιο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 11, 2025
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) September 11, 2025
? Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λάκκα #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Κρήνη και #Γρηγόρης
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
? Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Τούμπα #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Κρήνη
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 11, 2025