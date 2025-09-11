ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στο Άλσος Αχαΐας
Ειδήσεις
17:47 - 11 Σεπ 2025

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στο Άλσος Αχαΐας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης(11/9)  σε δασική έκταση στο Άλσος Αχαΐας παρουσιάζει πλέον βελτιωμένη εικόνα.

Στο μέτωπο επιχειρούν πλέον 120 πυροσβέστες, με 38 οχήματα, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές. Από αέρος συνδράμουν έξι αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα – το ένα για τον συντονισμό – ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαθέτει υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Λίγο πριν τις 15:30 εκδόθηκαν νέα μηνύματα από το 112 καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν: από το Μερτίδι προς Αίγιο, από τη Λάκκα προς Κρήνη και Γρηγόρη και από την Τούμπα προς Κρήνη.

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί προειδοποίηση για αυξημένη ετοιμότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2025 - 18:31
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηματιστήριο: Διάσπαση του σημείου καμπής των 2.040 μονάδων με... καύσιμο από τη Chevron
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Διάσπαση του σημείου καμπής των 2.040 μονάδων με... καύσιμο από τη Chevron

Στρατηγική συνεργασία ΔΥΠΑ και Alfa Wood Group - Δημιουργία νέας ειδικότητας
Εργασιακά

Στρατηγική συνεργασία ΔΥΠΑ και Alfa Wood Group - Δημιουργία νέας ειδικότητας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καλλιθέα: Πυρκαγιά σε διώροφο κτίριο – Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο
Ειδήσεις

Καλλιθέα: Πυρκαγιά σε διώροφο κτίριο – Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Αττική: Εντονότερα φαινόμενα την Κυριακή - Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία
Ειδήσεις

Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Αττική: Εντονότερα φαινόμενα την Κυριακή - Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Ειδήσεις

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για αύριο Σάββατο 27/6
Ειδήσεις

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για αύριο Σάββατο 27/6

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/06/2026 - 18:33

Καταβολή ενίσχυσης de minimis σε 26.218 παραγωγούς μηδικής

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:30

Motor Oil: Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για συζητήσεις με Aktor

Πολιτική
29/06/2026 - 18:29

Παπασταύρου: Στρατηγικής σημασίας η συνεργασία Ελλάδας – Ινδίας, «κλειδί» ο IMEC

Πολιτική
29/06/2026 - 18:22

Σαμαράς: Καλεί από το Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:17

Aktor: Διεκδικεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ από τη Motor Oil - Διάψευση για συμφωνία στο FSRU

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:10

Eurobank: Ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπής Ελέγχου – Τα ονόματα

Οικονομία
29/06/2026 - 18:07

Χατζηθεοδοσίου: Γιατί μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο και όχι από αύριο;

Ανακοινώσεις
29/06/2026 - 18:01

Alpha Bank: Ξεπέρασε το 90% στην Alpha Trust – Προχωρά σε squeeze out

Πολιτική
29/06/2026 - 17:58

Ανδρουλάκης από Κάσο εναντίον κυβέρνησης: Τα εθνικά συμφέροντα πάνω από την επικοινωνία

Πολιτική
29/06/2026 - 17:54

Βενιζέλος: Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίζει τις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας με «στρατηγική ψυχραιμία»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 17:50

ΕΤΕπ: Τριπλασιάζει τις χρηματοδοτήσεις για άμυνα – Νέες επενδύσεις έρχονται και στην Ελλάδα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:49

Το Ανώτατο Δικαστήριο «φρενάρει» τον Τραμπ – Παραμένει στη Fed η Λίζα Κουκ

Οικονομία
29/06/2026 - 17:45

ΥΠΕΘΟ: Οι 20 «μύθοι» της ΕΛ.Α.Σ. και οι 20 αλήθειες για την ελληνική οικονομία

Σχόλια Αγοράς
29/06/2026 - 17:40

ΧΑ: Κέρδη με οδηγό τις τράπεζες και το νέο ρεκόρ της Coca-Cola HBC

Οικονομία
29/06/2026 - 17:30

ΣΕΕΠΕ: Μειωμένη αλλά σταθερά υψηλή η παραβατικότητα στα καύσιμα στην Αττική και το 2026

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:28

Απέρριψε την έφεση του Τραμπ το Ανώτατο Δικαστήριο – Παραμένει η αποζημίωση των $5 εκατ. στην Ε. Τζιν Κάρολ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/06/2026 - 17:22

Eurobank: Επενδύσεις €1 δισ. και νέο οικοσύστημα digital banking

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:14

ΠΟΥ: Τουλάχιστον 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι στην Ευρώπη συνδέονται με τον πρόσφατο καύσωνα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 17:09

Τραμπ: Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την Τρίτη (30/6) στη Ντόχα

Χρηματιστήρια
29/06/2026 - 16:58

Τάσεις ανάκαμψης στη Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Επιχειρήσεις
29/06/2026 - 16:53

ΔΟΥΡΟΣ: Η ΓΣ ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη - Έγκριση ΑΜΚ ύψους €3 εκατ.

Ειδήσεις
29/06/2026 - 16:45

Χειροπέδες σε 28χρονο για τη μαφιόζικη εκτέλεση Τούρκου στα Εξάρχεια: Ερευνάται για «συμβόλαιο θανάτου»

Πολιτική
29/06/2026 - 16:44

ΠΑΣΟΚ: «Η Πολιτική Προστασία δεν μετριέται με φυλλάδια» – Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τον επταετή απολογισμό

Οικονομία
29/06/2026 - 16:25

Κορκίδης: «Εθνική συμφωνία» για την ακρίβεια – Να περάσει άμεσα η μείωση του ενεργειακού κόστους στις τιμές

Ειδήσεις
29/06/2026 - 16:22

Μακελειό στη Γερμανία: Πέντε νεκροί από πυροβολισμούς σε δομή φιλοξενίας μητέρων και παιδιών – Δύο συλλήψεις

Ειδήσεις
29/06/2026 - 16:14

ΕΕ: Έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια €5 εκατ. στη Βενεζουέλα & αποστολή 50 τόνων προμηθειών

Πολιτική
29/06/2026 - 16:08

Φεύγας: Ζητά κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα και διάλογο με Σαμαρά – Άδειασμα από Μαρινάκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
29/06/2026 - 16:06

Kosmocar: τα προγράμματα 10ετούς εγγύησης επεκτείνονται και στα ήδη κυκλοφορούντα αυτοκίνητα

Ειδήσεις
29/06/2026 - 15:59

ΥΠΑΑΤ: Ξεκινά το πρόγραμμα διαχείρισης λαγοκέφαλου – Αμοιβή έως €5,33 το κιλό

Ειδήσεις
29/06/2026 - 15:56

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης προσφύγων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ