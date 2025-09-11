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Χρηματιστήριο: Διάσπαση του σημείου καμπής των 2.040 μονάδων με... καύσιμο από τη Chevron
Σχόλια Αγοράς
17:40 - 11 Σεπ 2025

Χρηματιστήριο: Διάσπαση του σημείου καμπής των 2.040 μονάδων με... καύσιμο από τη Chevron

Reporter.gr Newsroom
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Μετά τις πρωινές αψιμαχίες με συνεχείς ανταλλαγές προσήμου , η αγορά μετά το μεσημέρι αποφάσισε να ακολουθήσει το μονοπάτι της ανόδου δοκιμάζοντας – και τελικά διασπώντας – το μηνιαίο σημείο καμπής με το κλείσιμο στις 2040 μονάδες +0,43%.

Πρωταγωνίστρια από νωρίς η μετοχή των ΕΛΠΕ +4% που σε συνεργασία με τον αμερικάνικο κολοσσό Chevron κατέθεσαν προσφορά για τα ενεργειακά κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης ανοίγοντας έτσι μια ομπρέλα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή και εμμέσως αναγνωρίζοντας τις ελληνικές αιτιάσεις.

ΒΙΟ +3,4%, ΕΛΧΑ +5,2% σε ευθυγράμμιση με τα αποτελέσματα εξαμήνου της τελευταίας (έσοδα +8%, ebitda +18% και κέρδη +51%) , θετικές και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1%, ΤΙΤΑΝ +1,8%, ΜΟΗ +2% και ΑΡΑΙΓ +1,8% , σχετική ηρεμία στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +0,43%) , υποχώρηση για ΕΕΕ -0,7% , ΑΛΦΑ -0,7% και ΜΠΕΛΑ -1,38%.

Βελτιωμένη η εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0,85%) με ΑΔΜΗΕ +2,6% που παίρνει έμμεσα πολιτικούς πόντους στο θέμα GSI από την εμπλοκή της Chevron, ΟΤΟΕΛ +1,4% , ΦΡΛΚ +2,5% , ΚΟΥΕΣ +2,3% , νέο υψηλό μήνα από την Credia +3,8% , προσπάθεια ανάκαμψης στην ΦΑΙΣ +3% στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση , συνέχεια στην ανοδική κίνηση στην ΔΟΜΙΚ +2,2%, συσσώρευση στα υψηλά για την ΑΕΜ (6,16 -1,9%).

Σταθερά υψηλός ο τζίρος στα 197 εκ. με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών στο σύνολο της αγοράς συντριπτικά υπέρ των πρώτων με αναλογία 80/44.

Σε μια πρώτη ανάγνωση (με 19 από τις 25 εταιρίες του FTSE25 να έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα εξαμήνου) μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τα μεγέθη με τα συνολικά έσοδα να φτάνουν στα 40 δις (+3%), τα ebitda στα 8,77 δις (-2%) και τα κέρδη στα 4,73 δις (-6%) με τις μεγαλύτερες μειώσεις να παρατηρούνται στα δύο διυλιστήρια. Σε ότι αφορά στους δείκτες στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ο P/Sales είναι στο 1,3x , ο P/E στο 10,1x και ο Market Cap/Ebitda στο 5,9x.

Αμετάβλητα τα επιτόκια από την ΕΚΤ – όπως αναμενόταν – αλλά με βελτιωμένες εκτιμήσεις για εμπόριο και πληθωρισμό από την Κ.Λαγκάρντ.

Μεγάλη η αβεβαιότητα στις γεωπολιτικές εξελίξεις τόσο στο μέτωπο της Ουκρανίας με την ‘ακατανόητη’ εισβολή 20 ρωσικών drones σε Πολωνικό έδαφος όσο και στην ΜΑ με την άκρως επιθετική ενέργεια του Ισραήλ μετά την επίθεση στο Κατάρ για την εξάλειψη ηγετών της Χαμάς.

Αντίστοιχα ανησυχία προκαλεί και η δολοφονία του δεξιού ακτιβιστή Τ.Κέρκ στις ΗΠΑ χωρίς να αποκλείεται η λήψη έκτακτων μέτρων αστυνόμευσης με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό σε συνέχεια και άλλων κρατικών παρεμβάσεων για την ‘ασφάλεια’ των πολιτών σε μια εντελώς διχασμένη κοινωνία .

Η διάσπαση του κρίσιμου επιπέδου των 2035 μονάδων είναι πολύ θετική εξέλιξη για την αγορά με το ζη σετούμενο πλέον την διατήρηση των σημερινών κεκτημένων και στην αυριανή τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2025 - 17:55
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