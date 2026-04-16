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Άρειος Πάγος: «Ψευδές και εκτός πραγματικότητας» δημοσίευμα για την παραίτηση αρεοπαγίτη
Ειδήσεις
17:56 - 16 Απρ 2026

Άρειος Πάγος: «Ψευδές και εκτός πραγματικότητας» δημοσίευμα για την παραίτηση αρεοπαγίτη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Άρειος Πάγος διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία» σχετικά με τους λόγους παραίτησης του αρεοπαγίτη Φώτιου Μουζάκη, χαρακτηρίζοντας το ψευδές.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του Ανώτατου Δικαστηρίου και αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, κάνει λόγο για ισχυρισμούς που «στερούνται παντελώς αλήθειας», επισημαίνοντας ότι κινούνται εκτός νομικής πραγματικότητας και συνιστούν απόπειρα υπονόμευσης του κύρους της Δικαιοσύνης.

Στην ίδια ανακοίνωση περιλαμβάνεται και δήλωση του ίδιου του κ. Μουζάκη, ο οποίος διευκρινίζει ότι η αποχώρησή του από το δικαστικό σώμα οφείλεται σε διαφορετικούς λόγους από εκείνους που αποδίδονται στο επίμαχο δημοσίευμα.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου έχει ως εξής:

"Αναφορικά με σημερινό (ανυπόγραφο) δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία, σχετικά με τους λόγους παραίτησης Αρεοπαγίτη, επισημαίνουμε ακόλουθα:

Είναι απολύτως ανακριβές ότι στα καθήκοντα του Επιθεωρητή Αρεοπαγίτη ανήκει ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των επιθεωρούμενων δικαστικών λειτουργών.

Οι δικαστικές αποφάσεις δεν είναι διοικητικές πράξεις ώστε να υπάγονται σε έλεγχο νομιμότητας, ούτε οι δικαστικοί λειτουργοί είναι υπάλληλοι που υπάγονται σε ιεραρχικό έλεγχο, διότι το Σύνταγμα και ο Οργανισμός Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών προβλέπουν (και προστατεύουν) την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών από παρεμβάσεις εξωτερικές ή εσωτερικές.

Εξ άλλου, οι αποφάσεις που εκδίδονται σε αιτήσεις εξαίρεσης και δηλώσεις αποχής δικαστικών λειτουργών δεν υπόκεινται σε ένδικα μέσα και ουδείς μπορεί να εγκρίνει ή απορρίψει αυτές.

Συνεπώς, η οποιαδήποτε εμπλοκή των καθηκόντων Επιθεωρητή Αρεοπαγίτη σχετικά με τη νομιμότητα ή μη δικαστικής απόφασης είναι εκτός νομικής και συνταγματικής πραγματικότητας και κάθε περί του αντιθέτου αναφορά στερείται ερείσματος στη νομική επιστήμη.

Περαιτέρω, επί της ουσίας, ο Αρεοπαγίτης κ. Φώτιος Μουζάκης, ο οποίος αναφέρεται ονομαστικά στο δημοσίευμα, προέβη με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη Γραμματεία του Αρείου Πάγου στην ακόλουθη δήλωση την οποία μεταφέρουμε αυτούσια:

"Αναφορικά με το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΣΤΙΑ και προς τον σκοπό διαφυλάξεως του κύρους του Αρείου Πάγου και εν γένει της Δικαιοσύνης, καθώς και προστασίας της τιμής και υπολήψεώς μου, θέτω υπόψη σας τα ακόλουθα:

Κατά το σκέλος που με αφορά, κατ' αρχήν, ουδεμία σχέση έχω με το δημοσίευμα αυτό, αφού ποτέ δεν διατηρούσα σχέσεις με δημοσιογράφους ευθέως ή μέσω τρίτων προσώπων.

Ως προς το περιεχόμενό του: Οι λόγοι της παραιτήσεώς μου από την υπηρεσία αναφέρονται στο σχετικό υπηρεσιακό έγγραφο που κατατέθηκε αρμοδίως στις 3-4-2026 και η αντικατάστασή μου από τον νόμιμο αναπληρωτή μου ως προς τα ζητήματα επιθεωρήσεως έγινε αργά το μεσημέρι της 7-4-2026 και αφού τακτοποίησα ορισμένα επείγοντα υπηρεσιακά ζητήματα που είχα εκκρεμή.

Ουδεμία δε, από τις αναφερόμενες στο δημοσίευμα συστάσεις, που αναφέρονται στο δημοσίευμα σε σχέση με την δήλωση αποχής της προέδρου της δίκης για τις βιντεοταινίες στη Λάρισα και με τη νομιμότητα της απόφασης του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, έγινε προς το πρόσωπό μου, είτε από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου είτε από άλλο πρόσωπο και θα παρακαλούσα για ιδιαίτερη προσοχή σε όσους διακινούν τέτοιου είδους "πληροφορίες", διότι, εν τέλει, αυτό που πάντα πλήττεται από ανακριβή δημοσιεύματα δεν είναι κυρίως τα πρόσωπα που αφορούν αυτά, αλλά το κύρος του θεσμού της Δικαιοσύνης. Φώτιος Μουζάκης Αρεοπαγίτης”".

Τέλος, η αναφορά του δημοσιεύματος ότι "ωθούνται σε αποχώρηση και άλλοι Αρεοπαγίτες οι οποίοι κατά κανόνα μειοψηφούν κατά την έκδοση αποφάσεων”, εκτός του ότι αποτελεί αυτοαναιρούμενη καταγγελία εξ αιτίας της νοηματικής αντιφατικότητας της, είναι αντίθετη με τη λογική του νομικού μας πολιτισμού και προφανώς προβληματίζει για την σκοπιμότητα της.

Οι δε διασπειρόμενες υπόνοιες για τους λόγους οποιασδήποτε αποχώρησης δικαστικού λειτουργού από την υπηρεσία, παραβλέπουν ότι αυτή είναι καθαρά θέμα προσωπικών επιλογών, μη ανακοινώσιμων για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων και υπάγεται στο αυστηρό πλαίσιο της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του δικαστικού λειτουργού.

Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα στερείται ίχνους αλήθειας, κινούμενο εκτός της νομικής πραγματικότητας και εκλαμβάνεται ως προσπάθεια τρώσης του Θεσμού της Δικαιοσύνης".

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