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Στρατηγική συνεργασία ΔΥΠΑ και Alfa Wood Group - Δημιουργία νέας ειδικότητας
Εργασιακά
17:38 - 11 Σεπ 2025

Στρατηγική συνεργασία ΔΥΠΑ και Alfa Wood Group - Δημιουργία νέας ειδικότητας

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Η Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Γιάννα Χορμόβα και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Alfa Wood Group, Βασίλης Αδαμόπουλος, υπέγραψαν την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της μαθητείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης στο βιομηχανικό κλάδο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας ιδρύεται νέα ειδικότητα, «Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών», στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Λάρισας, με παράλληλη λειτουργία τμήματος στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στα Γρεβενά. Οι σπουδαστές θα αποκτούν υψηλού επιπέδου γνώσεις και πρακτική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ενώ μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα έχουν εξασφαλισμένη επαγγελματική αποκατάσταση με αρχικές αποδοχές από 1.500 ευρώ.

Η Alfa Wood Group αναλαμβάνει να διαθέσει θέσεις μαθητείας, να στηρίξει έμπρακτα την κατάρτιση των νέων και να παρέχει τεχνογνωσία και πραγματικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε: «Σε μια εποχή που οι ανάγκες της βιομηχανίας εξελίσσονται ραγδαία, η σύμπραξη με έναν ισχυρό βιομηχανικό όμιλο όπως η Alfa Wood Group μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες, να συνδέσουμε την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα και να συμβάλουμε ουσιαστικά στην τοπική και εθνική οικονομία.

Με τη δημιουργία της νέας ειδικότητας «Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών», δίνουμε στους νέους και τις νέες της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας τη δυνατότητα να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες σε έναν τομέα αιχμής, με σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση και αξιοπρεπείς αποδοχές.

Η ΔΥΠΑ επενδύει σταθερά στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, στηρίζει την τοπική κοινωνία και δημιουργεί πραγματικές προοπτικές απασχόλησης για τους αποφοίτους μας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να χτίσουν το μέλλον τους με ασφάλεια και προοπτική».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Alfa Wood Group, Βασίλης Αδαμόπουλος, δήλωσε: «Η Alpha Wood Group, ως ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο της, επενδύει τόσο στην τεχνολογική καινοτομία των εργοστασίων της, όσο και στη συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων της.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ, επιδιώκει να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση και την εμπειρία της γύρω από τις παραγωγικές διαδικασίες, μέσω της συμμετοχής της στο παράρτημα της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Λάρισας, στα Γρεβενά.

Τα πτυχία που θα λάβουν οι επιτυχόντες αποτελούν πιστοποίηση ουσιαστικής γνώσης, η οποία θα τους προσφέρει σημαντικά επαγγελματικά εφόδια, άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα ικανοποιητικές απολαβές».

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