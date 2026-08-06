Κρασί - Κορινθία: Με όχημα ΠΟΠ-ΠΓΕ και το «μέτρο» η μάχη για εξαγωγές σε Γερμανία και Πολωνία

Στις αγορές της Γερμανίας και της Πολωνίας στρέφει το ενδιαφέρον του το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Wine & Balance», μέσω του οποίου το Επιμελητήριο Κορινθίας επιδιώκει να ενισχύσει τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των οίνων ΠΟΠ Νεμέα και ΠΓΕ Κορινθία, προβάλλοντας παράλληλα το μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης.

Το πρόγραμμα, με τίτλο «Ενημέρωση για την υπεύθυνη κατανάλωση οίνων ΠΓΕ Κορινθία και ΠΟΠ Νεμέα στην Ελλάδα, την Πολωνία και τη Γερμανία», υλοποιείται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027 και συνδυάζει την προώθηση των ελληνικών ποιοτικών οίνων με την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για μια σύγχρονη κουλτούρα οινικής κατανάλωσης.

Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκονται οι ευρωπαϊκές ενδείξεις Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), οι οποίες πιστοποιούν την προέλευση, την αυθεντικότητα και τις προδιαγραφές παραγωγής κάθε οίνου. Πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο που ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις διεθνείς αγορές, καθώς διασφαλίζει ότι το προϊόν συνδέεται άμεσα με τον τόπο παραγωγής του και τη μοναδική αμπελουργική του ταυτότητα.

Το βασικό μήνυμα του προγράμματος είναι ότι «η απόλαυση αποκτά νόημα όταν συνοδεύεται από μέτρο». Το κρασί προσεγγίζεται ως στοιχείο του ευρωπαϊκού και μεσογειακού πολιτισμού, της γαστρονομίας και της κοινωνικής ζωής και όχι ως ένα απλό αλκοολούχο ποτό. Η υπεύθυνη κατανάλωση, η συνοδεία του με φαγητό και νερό, η αποφυγή υπερβολών, καθώς και η πλήρης αποχή από το αλκοόλ πριν από την οδήγηση ή άλλες δραστηριότητες που απαιτούν συγκέντρωση, αποτελούν βασικούς άξονες της ενημερωτικής καμπάνιας. Αντίστοιχη έμφαση δίνεται και στην προστασία των ανηλίκων.

Αναλυτικά, με τις δράσεις του «Wine & Balance», το Επιμελητήριο Κορινθίας επιχειρεί να συνδέσει την προβολή των ποιοτικών ελληνικών οίνων με τις αξίες που εκφράζουν οι ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις ΠΟΠ και ΠΓΕ: αυθεντικότητα, ποιότητα, ιχνηλασιμότητα και σεβασμό στην παράδοση. Ένα μήνυμα που απευθύνεται τόσο στους Έλληνες όσο και στους Ευρωπαίους καταναλωτές, υπενθυμίζοντας ότι η πραγματική αξία του κρασιού βρίσκεται στην ποιότητά του και ότι η απόλαυσή του έχει νόημα μόνο όταν συνοδεύεται από μέτρο.

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου στην Κηφισιά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης και του αμπελοοινικού τομέα.

Ο Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου Κορινθίας, Γιώργος Δαλαμαρίνης, υπογράμμισε ότι η δράση ενισχύει την εξωστρέφεια των ελληνικών ποιοτικών οίνων και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της παρουσίας τους σε αγορές με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Terra Advisory, Σοφία Ζαχάκη, παρουσίασε το αντικείμενο και τις επιμέρους δράσεις του προγράμματος, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, ανέδειξε τη σημασία της σύνδεσης της υπεύθυνης κατανάλωσης με την οδική ασφάλεια.

Η ταυτότητα του αμπελώνα της Νεμέας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δυναμική του αμπελώνα της Νεμέας, της μεγαλύτερης ζώνης παραγωγής ερυθρών οίνων ΠΟΠ στην Ελλάδα. Η αμπελουργική ζώνη εκτείνεται σε περίπου 32.000 στρέμματα, εκ των οποίων τα 25.000 καλλιεργούνται με την ποικιλία Αγιωργίτικο, η οποία αποτελεί το σήμα κατατεθέν της περιοχής.

Οι αμπελώνες αναπτύσσονται σε υψόμετρα από 90 έως 1.000 μέτρα, σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο μωσαϊκό εδαφών με άργιλο, πηλό, χαλίκι, πέτρα και άμμο. Η ποικιλομορφία αυτή δημιουργεί διαφορετικές εκφράσεις του Αγιωργίτικου και προσδίδει στα κρασιά της Νεμέας μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενισχύοντας τη διεθνή τους ανταγωνιστικότητα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με γευσιγνωσία οίνων ΠΟΠ Νεμέα και ΠΓΕ Κορινθία, υπό την καθοδήγηση της sommelier Κάτιας Τσιμτσιράκη, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια ολοκληρωμένη εικόνα της οινικής ταυτότητας του Κορινθιακού αμπελώνα.