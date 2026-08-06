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Βιομηχανία: Κυβερνητικό σήμα για τη μεταποίηση - Η αγορά ζητά περισσότερη ανταγωνιστικότητα
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09:32 - 06 Αυγ 2026

Βιομηχανία: Κυβερνητικό σήμα για τη μεταποίηση - Η αγορά ζητά περισσότερη ανταγωνιστικότητα

Γιώργος Αλεξάκης
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Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού περνά σήμερα η βιομηχανία, καθώς στις 11.00 συνεδριάζει, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας, σε μια χρονική συγκυρία με ιδιαίτερο πολιτικό και οικονομικό βάρος. Λίγες εβδομάδες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα παρουσιαστεί το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να δώσει το στίγμα της στρατηγικής του για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Στόχος της σημερινής σύσκεψης είναι να συντονιστούν οι παρεμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και αφορούν τη μεταποίηση, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Κυβερνητικές πηγές αποφεύγουν να προεξοφλήσουν συγκεκριμένες αποφάσεις ή ανακοινώσεις, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο είναι η χάραξη ενός ενιαίου πλαισίου για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης στον τομέα της βιομηχανίας.

Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, τα νέα καθεστώτα ενισχύσεων –μεταξύ των οποίων και εκείνο για την αμυντική βιομηχανία–, οι παρεμβάσεις για τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, καθώς και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα στηρίξουν στρατηγικούς παραγωγικούς κλάδους.

Η αγορά ζητά περισσότερη ανταγωνιστικότητα

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραγωγικοί φορείς εκπέμπουν κοινό μήνυμα προς την κυβέρνηση: η επόμενη ημέρα της οικονομίας απαιτεί πολιτικές που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και τις επενδύσεις.

Το στίγμα αυτό αποτυπώνεται και στην ετήσια κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα διατηρήθηκε το 2026 στην 50ή θέση μεταξύ 70 οικονομιών. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά τη σταθεροποίηση βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, οι διαρθρωτικές αδυναμίες παραμένουν, περιορίζοντας την ταχύτητα σύγκλισης με τις πιο ανταγωνιστικές οικονομίες.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος επισημαίνει ότι η χώρα χρειάζεται μια συνεκτική στρατηγική που θα δίνει έμφαση στην παραγωγή, την καινοτομία, τις δεξιότητες, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και κυρίως στη βελτίωση της ενεργειακής ανταγωνιστικότητας, ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια και η ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Το υπόμνημα του ΕΒΕΑ: Νέο παραγωγικό συμβόλαιο

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, το οποίο ενόψει της ΔΕΘ κατέθεσε στην κυβέρνηση ολοκληρωμένο υπόμνημα με προτάσεις για τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο.

Το ΕΒΕΑ υποστηρίζει ότι η χώρα εισέρχεται σε μια πιο απαιτητική περίοδο, καθώς η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, το υψηλό κόστος παραγωγής και οι ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις.

Μεταξύ των βασικών προτάσεων περιλαμβάνονται η θεσμοθέτηση σταθερού φορολογικού πλαισίου, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κίνητρα για επανεπένδυση κερδών, μόνιμες παρεμβάσεις για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων, ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις.

Το μεγάλο αγκάθι: Ενέργεια, χωροταξικό και πρώτες ύλες

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν και τα μηνύματα που εξέπεμψε η πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, όπου εκπρόσωποι της βιομηχανίας προειδοποίησαν ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής εξακολουθεί να δοκιμάζεται από το υψηλό ενεργειακό κόστος, τις καθυστερήσεις στον χωροταξικό σχεδιασμό και τις χρονοβόρες αδειοδοτικές διαδικασίες.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, υποστήριξε ότι η Ευρώπη καλείται να επαναφέρει τη βιομηχανία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής της στρατηγικής, εγκαταλείποντας το μοντέλο υπερβολικής εξάρτησης από εισαγόμενες πρώτες ύλες και ακριβή ενέργεια. Όπως τόνισε, το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η ανταγωνιστικότητα αλλά κυρίως η αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν οικονομίες με σαφώς χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει κομβικό ρόλο στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, αξιοποιώντας επενδύσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπως τονίζει, αυτό προϋποθέτει ταχύτερες θεσμικές αλλαγές, σαφές χωροταξικό πλαίσιο και επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων.

Η σημερινή συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας αποτελεί ουσιαστικά την αφετηρία για τη διαμόρφωση του βιομηχανικού σκέλους του οικονομικού αφηγήματος που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση στη ΔΕΘ.

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