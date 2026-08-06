Η Google αναδιοργανώνει την ηγεσία της στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με επικεφαλής τον Demis Hassabis

Ο Demis Hassabis αναλαμβάνει πρόεδρος της Google DeepMind, ενώ ο Jeff Dean αποχωρεί για να ιδρύσει μια startup αφιερωμένη στην επιστημονική ανακάλυψη μέσω AI.

Η Google ανακοίνωσε την Τετάρτη νέα ηγετική ομάδα για τις δραστηριότητές της στην τεχνητή νοημοσύνη, σε μια σημαντική αναδιάρθρωση που ακολουθεί ένα κύμα αποχωρήσεων υψηλόβαθμων στελεχών και καθυστερήσεις στην κυκλοφορία ενός μοντέλου που να μπορεί να ανταγωνιστεί τις κορυφαίες λύσεις των Anthropic και OpenAI.

Ο Demis Hassabis αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) της Google DeepMind και αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου (Chairman) και επικεφαλής επιστήμονα (Chief Scientist), όπως ανακοίνωσε ο CEO της Google, Sundar Pichai, με ανάρτησή του στο X. Ο επικεφαλής τεχνολογίας της Google DeepMind, Koray Kavukcuoglu, αναλαμβάνει πλέον την ευθύνη για ολόκληρη την ανάπτυξη των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο σημερινός επικεφαλής επιστήμονας της Google, Jeff Dean, αποχωρεί μαζί με τρεις ακόμη βετεράνους της εταιρείας για να συνιδρύσουν μια νέα startup στον χώρο της AI.

Οι πρώιμες επενδύσεις της Google στην έρευνα και τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης —που ξεκίνησαν πριν από περισσότερο από μία δεκαετία— καθώς και η τεράστια βάση καταναλωτών και επιχειρηματικών πελατών της, δεν κατάφεραν να της εξασφαλίσουν σταθερά κυρίαρχη θέση στη νέα αυτή αγορά. Η εταιρεία είχε περάσει προσωρινά στην πρωτοπορία της κούρσας για την ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων AI με μια αναβαθμισμένη έκδοση του Gemini το περασμένο φθινόπωρο. Έκτοτε, όμως, δυσκολεύεται να συμβαδίσει με τις τεχνολογικές εξελίξεις των ανταγωνιστών της, όπως αποτυπώνεται και στις ευρέως χρησιμοποιούμενες δοκιμές αξιολόγησης (benchmarks).

«Πρέπει να συνεχίσουμε να κινούμαστε γρήγορα και με ξεκάθαρο σκοπό», ανέφερε ο Pichai σε ανάρτησή του στο εταιρικό blog σχετικά με τις αλλαγές στην ηγεσία. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αιχμή της τεχνολογίας και εστιάζουμε ιδιαίτερα στους τομείς όπου χρειάζεται να βελτιωθούμε.»

Πέρα από την αποχώρηση του Dean, η Google έχει χάσει και άλλα κορυφαία στελέχη, επισημαίνει η Wall Street Journal. Ο Noam Shazeer, συν-συγγραφέας της ιστορικής εργασίας του 2017 για την αρχιτεκτονική Transformer, η οποία αποτέλεσε σημείο καμπής για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και ο John Jumper, ο οποίος μοιράστηκε το Νόμπελ του AlphaFold το 2024, αποχώρησαν τους τελευταίους μήνες για να ενταχθούν στην OpenAI και την Anthropic αντίστοιχα. Παράλληλα, η Google δεν έχει ακόμη παρουσιάσει το νεότερο κορυφαίο μοντέλο της, το Gemini 3.5 Pro.

Οι επενδυτές έχουν δείξει σημάδια ανυπομονησίας. Πριν από δύο εβδομάδες, η μετοχή της Google υποχώρησε κατά 7%, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τις επενδύσεις της στην AI χωρίς όμως να δώσει χρονοδιάγραμμα για την κυκλοφορία του νέου μοντέλου. Αν και η μετοχή ανέκαμψε στη συνέχεια, την Τετάρτη σημείωσε νέα πτώση σχεδόν 4% μετά την ανακοίνωση των αλλαγών στη διοίκηση.

Εκτός από τον νέο του ρόλο ως προέδρου της Google DeepMind, ο Hassabis θα συνεχίσει να ηγείται της Isomorphic Labs, μιας startup που αναπτύσσει τεχνητή νοημοσύνη για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Η εταιρεία προήλθε από τη Google DeepMind και ανήκει στη μητρική εταιρεία της Google, την Alphabet.

Ο Jeff Dean, ο οποίος εντάχθηκε στη Google ως ο 30ός εργαζόμενός της το 1999, θα αναλάβει τη θέση του CEO σε μια νέα εταιρεία κοινωφελούς χαρακτήρα (public-benefit corporation) με την ονομασία Discovery Loop. Στόχος της είναι να επιταχύνει την τεχνολογική πρόοδο αυτοματοποιώντας πολύπλοκες, πολυσταδιακές εργασίες επιστήμης και μηχανικής.

Μαζί του στη νέα προσπάθεια συμμετέχουν και οι βετεράνοι της Google Oriol Vinyals, Quoc Le και Sanjay Ghemawat, οι οποίοι έχουν συμβάλει σε σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις, από τα μαθηματικά μέχρι τη μελέτη της δομής των πρωτεϊνών, και συγκαταλέγονται στους ερευνητές με τις περισσότερες επιστημονικές αναφορές παγκοσμίως.

Αρχικά, η Discovery Loop θα επικεντρωθεί στην αυτοματοποίηση της έρευνας και της μηχανικής στον χώρο της μηχανικής μάθησης, χρησιμοποιώντας τη δική της τεχνολογική υποδομή (technology stack). Στη συνέχεια σχεδιάζει να επεκτείνει την τεχνολογία της σε τομείς όπως ο σχεδιασμός υλικού (hardware), η ανακάλυψη νέων φαρμάκων και η αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η καθαρή ενέργεια.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Alphabet θα παρέχει στην Discovery Loop υποδομές cloud και υπολογιστική ισχύ, ενώ συμμετέχει και ως επενδυτής στην εταιρεία. Τα επενδυτικά κεφάλαια Radical Ventures και Khosla Ventures ηγούνται του πρώτου γύρου χρηματοδότησης (seed round), ο οποίος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η εταιρεία δεν αποκάλυψε την αποτίμησή της.