S&P: Αναβάθμιση των προοπτικών της ΔΕΗ – Σταθερό outlook στο «BB-»

Η S&P προχώρησε σε αναβάθμιση των προοπτικών της ΔEΗ σε θετικές από σταθερές, διατηρώντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση στο «BB-», αναγνωρίζοντας την ουσιαστική πρόοδο που έχει σημειώσει ο όμιλος στον επιχειρηματικό του μετασχηματισμό.

Ο οίκος αξιολόγησης θεωρεί ότι η επιτυχής στροφή της ΔEΗ προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η πλήρης αποχώρηση από τον λιγνίτη έως τα τέλη του 2026 μειώνουν σημαντικά το επιχειρηματικό ρίσκο.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο 2026-2028, η ΔEΗ αναμένεται να αυξήσει τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών, στα 12,7 GW έως το 2028, από 6,4 GW το 2025, με ετήσιες επενδύσεις 3-3,5 δισ. ευρώ. Επιπλέον, προβλέπεται ανάπτυξη 1,8 GW ευέλικτης παραγωγής για να αντισταθμίζεται η μεταβλητότητα των ΑΠΕ, καθώς και μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 85% σε σύγκριση με το 2019.

Η S&P εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA της ΔEΗ θα φτάσουν τα 2,9 δισ. ευρώ το 2028, από περίπου 2 δισ. ευρώ το 2025, με ισχυρή συμβολή τόσο από τις ΑΠΕ όσο και από τα δίκτυα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα, με τα EBITDA των δικτύων να προσεγγίζουν τα 950 εκατ. ευρώ έως το 2028. Παρά την αύξηση του δανεισμού λόγω των επενδύσεων και των μερισμάτων, ο οίκος αναμένει ότι ο δείκτης FFO προς χρέος θα παραμείνει σταθερά πάνω από 15%, παρέχοντας επαρκές πιστωτικό «μαξιλάρι». Η θετική προοπτική αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη ότι η ΔEΗ θα συνεχίσει να εφαρμόζει με συνέπεια τη στρατηγική της ενεργειακής μετάβασης.