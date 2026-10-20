Νέες πιέσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο - Μυτιληναίος: Κλειδί η αποθήκευση ενέργειας για την ασφάλεια εφοδιασμού

Η αποθήκευση ενέργειας αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για την ασφάλεια εφοδιασμού και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, σε μια περίοδο κατά την οποία η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα αυξάνεται κατά 7% και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη ξεπερνά τα 88 ευρώ/MWh. Ανησυχία για το κόστος του χειμώνα, τις επιπτώσεις στα τιμολόγια και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Στο φόντο αυτό, τον κομβικό ρόλο της αποθήκευσης ενέργειας στη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος και στην ασφάλεια εφοδιασμού ανέδειξε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLEN, σε συνέντευξή του, τη Δευτέρα 19/10 στην εκπομπή Squawk Box Europe του CNBC, με τους Steve Sedgwick και Ian King.

Όπως επισήμανε, η αποθήκευση αποτελεί έναν από τους κρίσιμους τομείς για την ενεργειακή μετάβαση, με τη METLEN να διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (Battery Energy Storage Systems – BESS), έχοντας υλοποιήσει σειρά έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, η εταιρεία εγκαινίασε πρόσφατα στην Ελλάδα αυτόνομο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ισχύος 330 MW, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων αντίστοιχων εγκαταστάσεων στην Ευρώπη.

Η σημασία των συγκεκριμένων υποδομών γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας των ενεργειακών τιμών. Η ενίσχυση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δημιουργεί νέες δυνατότητες για την ηλεκτροπαραγωγή, ωστόσο η αποτελεσματική αξιοποίησή τους προϋποθέτει επαρκή αποθηκευτική ικανότητα και μεγαλύτερη ευελιξία στο σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, η πλεονάζουσα παραγωγή μπορεί να αξιοποιείται σε διαφορετικές ώρες της ημέρας, συμβάλλοντας στην καλύτερη εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης.

Στα 247,82 ευρώ/MWh η χονδρεμπορική τιμή στην Ελλάδα

Την ίδια στιγμή, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες ανατιμητικές πιέσεις. Την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ) στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 247,82 ευρώ/MWh, καταγράφοντας άνοδο 7% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Η εικόνα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας αποτυπώνει, παράλληλα, τις έντονες διακυμάνσεις που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη χονδρεμπορική αγορά. Η μέγιστη τιμή για το 24ωρο έφτασε τα 406,48 ευρώ/MWh, ενώ η ελάχιστη υποχώρησε έως τα 0,01 ευρώ/MWh.

Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 327,39 GWh, με το φυσικό αέριο να καλύπτει το 38,9% του ενεργειακού μείγματος και τις ΑΠΕ το 42,8%. Ο λιγνίτης συμμετείχε με 6,3%, οι εισαγωγές με 6,8% και τα υδροηλεκτρικά με 3,5%.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν την πρόκληση της διαχείρισης ενός ενεργειακού συστήματος στο οποίο η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα, αλλά η τελική τιμή εξακολουθεί να επηρεάζεται από τη ζήτηση, τη διαθεσιμότητα των μονάδων και τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές καυσίμων.

Πιέσεις σε όλη την Ευρώπη – Υψηλές τιμές στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η άνοδος των τιμών δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα. Σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κινείται σε επίπεδα άνω των 200 ευρώ/MWh, με τις αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές.

Στην Ουγγαρία, η τιμή διαμορφώθηκε στα 326,57 ευρώ/MWh και στη Σερβία στα 317,08 ευρώ/MWh. Στη Ρουμανία έφτασε τα 307,24 ευρώ/MWh και στη Βουλγαρία τα 299,98 ευρώ/MWh. Ακολούθησαν η Κροατία με 271,33 ευρώ/MWh, η Ιταλία με 251,69 ευρώ/MWh και η Αυστρία με 242,74 ευρώ/MWh.

Η Ελλάδα, με 247,82 ευρώ/MWh, συγκαταλέγεται επίσης στις αγορές με υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Στη Γαλλία η τιμή διαμορφώθηκε στα 212,32 ευρώ/MWh, στο Βέλγιο στα 210,57 ευρώ/MWh και στη Γερμανία στα 195,66 ευρώ/MWh.

Χαμηλότερα κινήθηκαν η Ισπανία, στα 178,04 ευρώ/MWh, η Πορτογαλία, στα 195,52 ευρώ/MWh, και η Δανία, με τιμές από 179,31 έως 192,14 ευρώ/MWh, ανάλογα με τη ζώνη αγοράς.

Παρά τις κοινές πιέσεις, οι αποκλίσεις μεταξύ των χωρών παραμένουν σημαντικές, καθώς η διαμόρφωση των τιμών εξαρτάται από το ενεργειακό μείγμα, τις διασυνδέσεις, τη διαθεσιμότητα της παραγωγής και τις καιρικές συνθήκες. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί μία από τις λύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την ευελιξία του συστήματος, χωρίς να συνιστούν από μόνες τους εγγύηση για χαμηλότερες τιμές.

Το φυσικό αέριο πάνω από τα 88 ευρώ/MWh – Τα σενάρια για τον χειμώνα

Πρόσθετη πηγή ανησυχίας αποτελεί η πορεία του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά. Οι τιμές στον ολλανδικό κόμβο TTF ξεπέρασαν τα 88 ευρώ/MWh, εντείνοντας τον προβληματισμό για το κόστος της ενέργειας κατά τη χειμερινή περίοδο.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η πορεία των αποθεμάτων και η αβεβαιότητα για την ομαλή τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αυξημένου κινδύνου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που αποδίδονται στη Morgan Stanley, η μέση τιμή του φυσικού αερίου για τον χειμώνα αναθεωρείται στα 90 ευρώ/MWh, από 85 ευρώ/MWh προηγουμένως.

Για το τέταρτο τρίμηνο του 2026, η πρόβλεψη τοποθετείται περίπου στα 92 ευρώ/MWh, ενώ για το πρώτο τρίμηνο του 2027 στα 89 ευρώ/MWh.

Στο δυσμενές σενάριο, εφόσον ένας κανονικός έως ψυχρός χειμώνας συνδυαστεί με καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των εξαγωγών του Κατάρ ή με νέες διαταραχές στην ευρωπαϊκή προσφορά, η μέση τιμή θα μπορούσε να φτάσει τα 135 ευρώ/MWh.

Αντίθετα, ένας ιδιαίτερα ήπιος χειμώνας, η πλήρης αποκατάσταση των ροών από το Κατάρ και η ισχυρή παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις τιμές ακόμη και κοντά στα 55 ευρώ/MWh.

Η πορεία του φυσικού αερίου παραμένει καθοριστική για το κόστος ηλεκτροπαραγωγής, ενώ η παρατεταμένη διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα ενδέχεται να επιβαρύνει τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις.

Στο επίκεντρο τα πράσινα τιμολόγια και το κόστος για τα νοικοκυριά

Οι ανατιμητικές τάσεις στη χονδρεμπορική αγορά ενισχύουν την ανησυχία για τις επόμενες ανακοινώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Οκτωβρίου, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 172,94 ευρώ/MWh, εξέλιξη που δημιουργεί αυξημένες πιέσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα πράσινα τιμολόγια, τα οποία χρησιμοποιεί μεγάλο μέρος των νοικοκυριών. Ενδεικτικά, η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ αυξήθηκε από 0,138 ευρώ/kWh τον Ιούλιο σε 0,15913 ευρώ/kWh τον Οκτώβριο.

Απέναντι σε αυτή την αβεβαιότητα, τα μπλε τιμολόγια σταθερής χρέωσης αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για τους καταναλωτές που επιθυμούν προβλεψιμότητα στον λογαριασμό τους. Η συμφωνημένη χρέωση παραμένει σταθερή για τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους κάθε προγράμματος, περιορίζοντας την άμεση έκθεση στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Η βιομηχανία ζητά πιο αποτελεσματική σύνδεση των ΑΠΕ με το κόστος ενέργειας

Το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας υπό το βάρος του ενεργειακού κόστους αναδείχθηκε και στο συνέδριο Plastainability 2026, το οποίο διοργάνωσε τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, κ. Γεροντόπουλος, έθεσε στο επίκεντρο τον τρόπο διαμόρφωσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, επισημαίνοντας ότι η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ δεν συνεπάγεται αυτομάτως ανάλογη μείωση του κόστους για τους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Όπως ανέφερε, οι ΑΠΕ κάλυψαν φέτος το 50% του ενεργειακού μείγματος της χώρας, χωρίς η συμμετοχή αυτή να έχει οδηγήσει σε αντίστοιχη ελάφρυνση για τη βιομηχανία.

Σημείο αιχμής αποτέλεσε το σύστημα οριακής τιμολόγησης, με την πλευρά της βιομηχανίας να ζητά επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο η λειτουργία της αγοράς μεταφράζεται σε τελικό κόστος για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων στην αποθήκευση, ώστε να αξιοποιείται αποτελεσματικότερα η παραγωγή από ΑΠΕ και να περιορίζονται οι ανισορροπίες του συστήματος.