Η Chery στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026: Με πρωταγωνιστή το ηλεκτρικό Chery Q και την οικογένεια στο επίκεντρο

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Chery συστήνεται στο ευρωπαϊκό κοινό, προτάσσοντας ευρυχωρία και «έξυπνη» τεχνολογία.

Πιστή στο όραμά της να καταστεί η κορυφαία επιλογή για εκατομμύρια οικογένειες στην Ευρώπη, η Chery συμμετέχει στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού 2026 (12-18 Οκτωβρίου), παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων, τις τεχνολογικές της δυνατότητες, αλλά και τον στρατηγικό της οδικό χάρτη για την ΕΕ.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στο Παρίσι, η Chery αποκαλύπτει, επίσης, το μήνυμα «Για την ΕΕ. Για την Οικογένεια» (“For EU. For Family”), αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Ευρωπαίων καταναλωτών μέσα από την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς.

Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για το ηλεκτρικό Chery Q και νέα, ισχυρότερη έκδοση για το Chery Tiggo 4

Μέσα σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την πλήρη γκάμα μοντέλων της Chery, με το ενδιαφέρον να στρέφεται κυρίως στο Chery Q, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Chery, το οποίο πραγματοποιεί την πανευρωπαϊκή του πρεμιέρα. Σχεδιασμένο τόσο για τις οικογένειες όσο και για το νεανικό κοινό, το ηλεκτρικό hatchback συνδυάζει σύγχρονη και κομψή εξωτερική σχεδίαση με ευρύχωρο εσωτερικό, ευκολία στη χρήση και μεγάλες δυνατότητες «έξυπνης» αλληλεπίδρασης μεταξύ οδηγού και οχήματος. Το μήκος των 4.195 χλστ. συνδράμει σε απρόσκοπτη κίνηση εντός του αστικού ιστού, ενώ το μεταξόνιο των 2.700 χλστ. εξασφαλίζει άνεση για όλους τους επιβάτες, καλύπτοντας αποτελεσματικά τις ανάγκες τόσο των καθημερινών μετακινήσεων όσο και των οικογενειακών ταξιδιών. Το Chery Q αναμένεται να είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027.

Επιπλέον, δίπλα στα δημοφιλή Chery Tiggo 7, Tiggo 8 και Tiggo 9 δεσπόζει η νέα, ισχυρότερη έκδοση του Chery Tiggo 4. Πρόκειται για το Chery Tiggo 4 1.5T HEV, το οποίο ενσωματώνει υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.499 κ.εκ., πλαισιωμένο από την προηγμένη και δοκιμασμένη υβριδική τεχνολογία της Chery. Το σύστημα αποδίδει 224 ίππους, προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις και άμεση απόκριση, με παράλληλη έμφαση στην αποδοτικότητα.

Για την ΕΕ. Για την Οικογένεια

Με κεντρικό μήνυμα «Για την ΕΕ. Για την Οικογένεια» (“For EU. For Family”), η Chery αποτυπώνει τη στρατηγική της δέσμευση να αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των Ευρωπαίων καταναλωτών, θέτοντας την οικογένεια στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις πυλώνες: την Ασφάλεια, τους Χώρους και την Τεχνολογία, οι οποίοι καθοδηγούν την εξέλιξη των μοντέλων της και διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη πρόταση μετακίνησης για τη σύγχρονη οικογένεια.



Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, η Chery παρουσίασε πραγματικές ιστορίες οικογενειών που έχουν επιλέξει τα οχήματά της σε αγορές της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Πολωνία. Οι ιστορίες αυτές ανέδειξαν τον ρόλο του αυτοκινήτου στην καθημερινότητα της οικογένειας: από τα μεγάλα ταξίδια και τις επαγγελματικές μετακινήσεις ενός ζευγαριού φωτογράφων, που αναγνώρισε τη συμβολή των συστημάτων υποβοήθησης στην ασφάλεια, έως την προσπάθεια μιας οικογένειας με δύο παιδιά να διατηρεί ουσιαστικό χρόνο μαζί παρά τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας.

Με προϊόντα που ξεχωρίζουν για τα υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας και ασφάλειας, τους πρακτικούς χώρους και την «έξυπνη» τεχνολογία, η Chery έχει εδραιώσει την παρουσία της σε πολλές χώρες της ΕΕ και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μακροπρόθεσμης, προσανατολισμένης στην ασφάλεια ανάπτυξής της στην Ευρώπη αποτελεί το Global Safety Challenge, που διοργάνωσε πρόσφατα η Chery στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας. Στο πλαίσιο της δοκιμής, η μπαταρία ενός Chery Tiggo 9 βυθίστηκε σε αλατούχο νερό για 24 ώρες, παρουσία περισσότερων από 150 Ευρωπαίων δημοσιογράφων. Σε συνδυασμό με τη δοκιμή αντοχής του κάτω μέρους του οχήματος, η δοκιμασία ανέδειξε την ανθεκτικότητα του μοντέλου σε απαιτητικές συνθήκες, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Chery για την ανάπτυξη ασφαλών και αξιόπιστων οχημάτων.