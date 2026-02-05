ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Chery: Νέο Tiggo 9, νέες εκδόσεις για τα Tiggo 7 &amp; 8 Plug-in Hybrid
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16:52 - 05 Φεβ 2026

Chery: Νέο Tiggo 9, νέες εκδόσεις για τα Tiggo 7 & 8 Plug-in Hybrid

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μετά από το ιδιαίτερα επιτυχημένο λανσάρισμά της στα μέσα του 2025, η Chery ξεκινά την πρώτη πλήρη χρονιά παρουσίας της στην ελληνική αγορά με ακόμα πιο πλούσια γκάμα.

Ένα νέο μοντέλο έρχεται να αποτελέσει τη ναυαρχίδα της, ενώ ανανεωμένες εκδόσεις εξοπλισμού προσφέρουν περισσότερες επιλογές για τον αγοραστή στα ήδη δημοφιλή μεσαία SUV της.

Chery Tiggo 9: Πολυτέλεια και κορυφαία τεχνολογία CSH

Το νέο Chery Tiggo 9 είναι ένα μεγάλο SUV, με μήκος 4,81 m, το οποίο ενσωματώνει την κορυφαία εκδοχή της τεχνολογίας Chery Super Hybrid: ένα υπερσύγχρονο Plug-in Hybrid σύστημα, το οποίο προσφέρει έναν ασυναγώνιστο συνδυασμό ισχύος και αποδοτικότητας.

Με συνδυαστική ισχύ 428 PS και προηγμένη τετρακίνηση (AWD), το Tiggo 9 εξασφαλίζει κορυφαίες επιδόσεις σε κάθε τερέν, προσφέροντας παράλληλα μια εξαιρετικά υψηλή αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που αγγίζει τα 148 km (WLTP). Η τεχνολογία CSH επιτρέπει στον οδηγό να καλύπτει τις καθημερινές του ανάγκες χωρίς τη χρήση βενζίνης, ενώ το έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας βελτιστοποιεί τη λειτουργία των κινητήρων για μέγιστη οικονομία σε μακρινά ταξίδια.

Chery_Tiggo_8_46bd8.JPG

Ο εξοπλισμός του είναι προσανατολισμένος στην απόλυτη άνεση και την ψηφιακή υπεροχή. Η καμπίνα χαρακτηρίζεται από επενδύσεις δέρματος υψηλής ποιότητας και μια επιβλητική κεντρική οθόνη αφής 15,6” υψηλής ευκρίνειας, με τον κορυφαίο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8155 να εξασφαλίζει την ταχύτατη απόκριση του συστήματος.

Φυσικά, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον τομέα της ασφάλειας, με περισσότερα από 20 προηγμένα οδηγικά βοηθήματα και παθητική ασφάλεια 5 αστέρων. Συνολικά, το νέο Tiggo 9 προσφέρει μια ολοκληρωμένη premium εμπειρία, από την ψηφιακή συνδεσιμότητα έως την ανώτερη ποιότητα κύλισης.

Το Chery Tiggo 9 διατίθεται αποκλειστικά σε επίπεδο εξοπλισμού Luxury, με τιμή 52.490 €. Αξίζει να σημειωθεί ότι με Λιανική Τιμή Προ Φόρων 39.925,45 € και εκπομπές 40 g CO2/km, απαλλάσσεται από κάθε επιβάρυνση για χρήση ως εταιρικό αυτοκίνητο.

Chery Tiggo 7 και Tiggo 8: Νέες εκδόσεις εξοπλισμού στα Plug-in Hybrid

Chery_Tiggo_9_738a3.jpg

Για το 2026, η γκάμα του Tiggo 7 PHEV αποκτά δύο νέες εκδόσεις εξοπλισμού. Έτσι, το plug-in υβριδικό οικογενειακό C-SUV με κινητήρα 1.5 TGDI, συνδυαστική ισχύ 279 PS, μπαταρία LFP 18,3 kWh με δυνατότητα φόρτισης DC 30-80% σε λιγότερο από 20’ και ηλεκτρική αυτονομία 90 km (WLTP), μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ακόμα περισσότερων οδηγών.

Η νέα έκδοση Comfort προσφέρει έναν πλήρη ψηφιακό κόσμο με οθόνη 12,3”, θερμαινόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, 8 αερόσακους και περισσότερα από 20 συστήματα ασφαλείας, με τιμή 35.990 €. Η έκδοση Luxury μεταφέρει οδηγό και επιβάτες με απόλυτη πολυτέλεια και άνεση, διαθέτοντας, μεταξύ άλλων, δερμάτινα και αεριζόμενα καθίσματα οδηγού-συνοδηγού, premium ηχοσύστημα SONY με 8 ηχεία, ηλεκτρικό άνοιγμα του χώρου αποσκευών και πανοραμική ηλιοροφή, με τιμή 38.990 €.

Η διαθέσιμη γκάμα εκδόσεων διευρύνεται και στην περίπτωση του 7θέσιου Chery Tiggo 8 PHEV. Η πλούσια έκδοση Premium εξακολουθεί να διατίθεται προς 37.990 €, αποτελώντας μια πολύ ανταγωνιστική πρόταση για τις πολύτεκνες οικογένειες που θέλουν ένα ευρύχωρο 7θέσιο που ενσωματώνει την κορυφαία υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid.

Chery_Tiggo_4_757de.jpg

Δίπλα της έχει προστεθεί πλέον η πολυτελής έκδοση Luxury. Με θερμαινόμενο παρμπρίζ, θερμαινόμενο τιμόνι, και θερμαινόμενα καθίσματα για οδηγό, συνοδηγό και τους επιβάτες της 2ης σειράς, εξασφαλίζει πιο άνετη μετακίνηση σε χειμερινές συνθήκες. Επιπλέον, διαθέτει εμπρός καθίσματα με εξαερισμό και λειτουργία μασάζ, head-up display, πανοραμική ηλιοροφή, premium ηχοσύστημα SONY με 12 ηχεία, ηλεκτρικό άνοιγμα χώρου αποσκευών κ.ά., δημιουργώντας την πιο άνετη και πολυτελή εκδοχή του Tiggo 8 PHEV, με τιμή 41.990 €.

Ισχυρή παρουσία της Chery στην Ελλάδα το 2026

Με αυτές τις προσθήκες στην γκάμα της, και με το πολύ δημοφιλές Chery Tiggo 4 να συνεχίζει τη δυναμική εμπορική πορεία που ξεκίνησε το Φθινόπωρο του 2025 στην κατηγορία των B-SUV, η Chery Greece παραμένει αναμφίβολα σε ανοδική τροχιά. Μάλιστα, η απήχηση που ήδη απολαμβάνει στην ελληνική αγορά θα διευρυνθεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα: Σύντομα αναμένεται στην Ελλάδα το Chery Tiggo 7 σε έκδοση HEV, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά θα λανσαριστεί το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο της εταιρείας στην Ευρώπη, το Chery Tiggo 3.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Chery: Ρεκόρ πωλήσεων το 2025 και εντυπωσιακή πορεία στην Ελλάδα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Chery: Ρεκόρ πωλήσεων το 2025 και εντυπωσιακή πορεία στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής και φοροδιαφυγή

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Πραγματικό «success story» η Ελλάδα - «Βλέπει» σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
16/05/2026 - 19:21

Βρετανία: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ που εμφανίζεται ως διάδοχος του Στάρμερ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας

Ανεμοδείκτης
16/05/2026 - 18:51

Τα καρφιά του Νίκου Δένδια

Ειδήσεις
16/05/2026 - 18:45

Σε «αναβρασμό» το Λονδίνο: Χιλιάδες στους δρόμους σε αντίπαλες διαδηλώσεις

Πολιτική
16/05/2026 - 18:07

«Το Μάρτη ήταν νωρίς»: Προαναγγέλλει το νέο κόμμα ο Τσίπρας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/05/2026 - 18:00

Απορίες

Ειδήσεις
16/05/2026 - 17:33

CNN: Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν ανώτατο στέλεχος της Χαμάς παρά τη φαινομενική εκεχειρία

Πολιτική
16/05/2026 - 17:00

Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό «όπλο» η εμβληματική επένδυση γαλλίου της Metlen

Ειδήσεις
16/05/2026 - 16:21

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/05/2026 - 15:41

Alpha Bank και Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εγκαινιάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά

Οικονομία
16/05/2026 - 15:00

Ξεκινά στις 20 Μαΐου η καταγραφή όλων των οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων - Πώς θα λειτουργεί η νέα πλατφόρμα

Πολιτική
16/05/2026 - 14:34

Χατζηδάκης: Αναγκαία μια εθνική συμμαχία «κοινής λογικής»

Ναυτιλία
16/05/2026 - 14:01

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/05/2026 - 13:35

Επιτροπή Ανταγωνισμού: «Πράσινο φως» στην εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης ΑΕ

Πολιτική
16/05/2026 - 13:13

Χρηστίδης: Απαιτείται πλειοψηφική συμμετοχή των φαρμακοποιών με 51% για την αποτελεσματική λειτουργία των φαρμακείων

Ναυτιλία
16/05/2026 - 12:55

«Ένα Λιμάνι για Όλους»: Ο ΟΛΘ στηρίζει γυναίκες-θύματα βίας και τα παιδιά τους

Πολιτική
16/05/2026 - 12:30

Μητσοτάκης από συνέδριο ΝΔ: Επιμένει στη διεξαγωγή εκλογών το 2027

Πολιτική
16/05/2026 - 12:14

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

Εργασιακά
16/05/2026 - 12:01

Ο «χάρτης» πληρωμών από e - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 18 έως τις 22 Μαΐου

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:46

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
16/05/2026 - 11:40

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας – Δείτε live τη δεύτερη μέρα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:31

Πανελλαδικές και άγχος εξετάσεων: Με ποιο τρόπο μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:16

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Ειδήσεις
16/05/2026 - 11:00

Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου η προθεσμία για την ολοκλήρωση της απογραφής ανελκυστήρων

Πολιτική
16/05/2026 - 10:45

Χρυσοχοΐδης: Μεμονωμένα περιστατικά τα πρόσφατα επεισόδια, ωστόσο απαιτείται ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια

Πολιτική
16/05/2026 - 10:24

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη για την ακρίβεια: «Λυπάται και θυμώνει» για ένα δικό του επίτευγμα

Ειδήσεις
16/05/2026 - 10:12

Στην Κίνα ο Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ