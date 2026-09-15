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Η απόλυτη δοκιμασία της Chery έρχεται στην Ευρώπη
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06:36 - 15 Σεπ 2026

Η απόλυτη δοκιμασία της Chery έρχεται στην Ευρώπη

Νίκος Λιβανός
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Για τη Chery, η ασφάλεια των μοντέλων και των τεχνολογιών της δεν δοκιμάζεται μόνο σε ελεγχόμενες εργοστασιακές και εργαστηριακές συνθήκες. Αποτελεί μια διαρκή δέσμευση που επιβεβαιώνεται στην πράξη, μέσα από απαιτητικές δοκιμές σε πραγματικά περιβάλλοντα και διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Στον πυρήνα αυτής της προσέγγισης βρίσκεται το Global Safety Challenge, ένα παγκόσμιο πρόγραμμα δοκιμών και επικύρωσης των υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας των οχημάτων και της τεχνολογίας Chery Super Hybrid (CSH), σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών και σε διαφορετικά σημεία του κόσμου.

Από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2026, το Global Safety Challenge θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, έχοντας ως πρωταγωνιστή το plug-in υβριδικό Tiggo 9 CSH. Το μοντέλο-ναυαρχίδα της μάρκας στην ελληνική αγορά θα υποβληθεί σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα δοκιμών στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στην Κωνστάντζα της Ρουμανίας, με επίκεντρο την αντοχή και τη λειτουργικότητα της μπαταρίας του υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Η Chery έχει ήδη πραγματοποιήσει δοκιμές επιβεβαίωσης της ασφάλειας και της αντοχής της υβριδικής τεχνολογίας CSH σε 44 χώρες παγκοσμίως, σε διαφορετικές γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες. Από την παρατεταμένη βύθιση σε θαλασσινό νερό στην Ινδονησία και τις δοκιμές καταπόνησης του κάτω μέρους του αμαξώματος στο Μεξικό, έως τις δοκιμές υψηλών θερμοκρασιών στη Μέση Ανατολή και τις δοκιμές αντοχής σε διάτρηση στη Λατινική Αμερική, η Chery αξιολογεί την απόδοση και την ανθεκτικότητα του συστήματος CSH σε διαφορετικά περιβάλλοντα, με στόχο να αναπτύξει υβριδική τεχνολογία που μπορεί να προσαρμόζεται σε μια μεγάλη ποικιλία συνθηκών μετακίνησης. Τώρα, αυτή η παγκόσμια προσέγγιση στις δοκιμές ασφάλειας έρχεται στην Ευρώπη.

Στο προσκήνιο η αντοχή και η διαφάνεια

Η ευρωπαϊκή σκηνή του Global Safety Challenge θα στηθεί στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, στην Κωνστάντζα, όπου η Chery θα βυθίσει ζωντανά την μπαταρία του Tiggo 9 CSH σε θαλασσινό νερό για 24 ώρες, προκειμένου να εξετάσει την αντοχή και τη λειτουργικότητά της μετά την παρατεταμένη έκθεση σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, η μπαταρία θα επανατοποθετηθεί στο όχημα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι λειτουργίας και να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του συστήματος.

Η δοκιμασία και τα αποτελέσματά της θα παρουσιαστούν ζωντανά στον χώρο διεξαγωγής, προσφέροντας στο ευρωπαϊκό κοινό μια πλήρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο η Chery εξετάζει την ασφάλεια των μπαταριών μέσα από εξειδικευμένες δοκιμές αντοχής, με πλήρη διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Οικογενειακή ασφάλεια με αποδείξεις

Για τη Chery, η διεξαγωγή του Global Safety Challenge στην Ευρώπη σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διεθνή της πορεία για την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επικύρωση των υψηλών προδιαγραφών ασφάλειας και αξιοπιστίας των οχημάτων και των τεχνολογιών της.

Σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια των οχημάτων, το Global Safety Challenge θα καταδείξει στο ευρωπαϊκό κοινό τα απαιτητικά πρότυπα που διέπουν κάθε στάδιο εξέλιξης του Tiggo 9 CSH.

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