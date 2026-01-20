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Chery: Ρεκόρ πωλήσεων το 2025 και εντυπωσιακή πορεία στην Ελλάδα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:48 - 20 Ιαν 2026

Chery: Ρεκόρ πωλήσεων το 2025 και εντυπωσιακή πορεία στην Ελλάδα

Νίκος Λιβανός
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Η Chery, η πιο εξωστρεφής αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας, το 2025 ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την παρουσία της στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτων.

Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια σε εξαγωγές για 23η χρονιά, ενώ το δικό της λιθαράκι σε αυτή την επίδοση έβαλε και η Ελλάδα: Η Chery Greece ξεπέρασε τις προσδοκίες σημειώνοντας 1.027 ταξινομήσεις, παρά το μικρό διάστημα παρουσίας της στην αγορά.

Συνολικά, την περασμένη χρονιά η Chery πούλησε παγκοσμίως 2.806.393 αυτοκίνητα, αριθμός που υποδηλώνει αύξηση 7,77% σε σχέση με τα 2.603.916 του 2024. Ωστόσο, ενδεικτικό της φιλοσοφίας της εταιρείας και της ικανότητάς της να παράγει μοντέλα που ταιριάζουν στις ανάγκες διαφορετικών περιοχών του πλανήτη, είναι ότι σχεδόν όλη αυτή η αύξηση προήλθε από τη βελτίωση της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα, οι 1.344.020 εξαγωγές το 2025 αντιπροσωπεύουν αύξηση 17,4% σε σχέση με το 2024 (1.144.588), και χαρίζουν στην Chery την πρωτιά σε εξαγωγές αυτοκινήτων μεταξύ όλων των κατασκευαστών της Κίνας, για 23η χρονιά! Έτσι, μέχρι σήμερα, περισσότερα από 18,5 εκατ. οχήματα της Chery έχουν κυκλοφορήσει σε όλες τις αγορές του πλανήτη στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Η Chery στην Ελλάδα: Εντυπωσιακές πωλήσεις μέσα σε μόλις 6 μήνες

Το λανσάρισμα της Chery στην ελληνική αγορά έγινε τον Ιούλιο του 2025, με τα SUV Tiggo 7 και Tiggo 8. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid σε plug-in hybrid εκδοχή, προηγμένα και πολυάριθμα συστήματα ασφαλείας και αυξημένη πρακτικότητα, σύστησαν δυναμικά τη μάρκα στο ελληνικό κοινό. Και από τον Σεπτέμβριο, το πιο προσιτό Chery Tiggo 4 ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των B-SUV και να διευρύνει την απήχηση της μάρκας. Η αξία του αναγνωρίστηκε άλλωστε και από τους ειδικούς δημοσιογράφους αυτοκινήτου, οι οποίο το τοποθέτησαν μεταξύ των φιναλίστ για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026».

Το τελευταίο 3μηνο της χρονιάς, με το Tiggo 4 σε πλήρη διάθεση και το όνομα της εταιρείας να γίνεται γνώριμο σε όλο και μεγαλύτερο μέρος του κοινού, οι ταξινομήσεις της Chery Greece αυξήθηκαν με εντυπωσιακό ρυθμό, φτάνοντας τελικά συνολικά τα 1.027 αυτοκίνητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Δεκέμβριο η Chery βρέθηκε στην 9η θέση των πωλήσεων του μήνα και στην 1η μεταξύ των εταιρειών από την Κίνα, κλείνοντας ιδανικά μια άκρως επιτυχημένη χρονιά.

Η ανάπτυξη ενός μεγάλου δικτύου συνεργατών στην ελληνική επικράτεια ήταν προτεραιότητα για την Chery Greece, μέλος του Spanos Group, με 12 σημεία πώλησης, τα οποία θα ξεπεράσουν τα 15 τους πρώτους μήνες του 2026. Ήδη όμως η στρατηγική ανάπτυξη στην περιφέρεια απέδωσε καρπούς, με τα αυτοκίνητα της Chery να κατακτούν τον Δεκέμβριο την 1η θέση των πωλήσεων στον Νομό Πρέβεζας και την 3η στον Νομό Καβάλας. Στην Αττική, εκεί όπου σημειώνονται οι περισσότερες ταξινομήσεις, η Chery βρέθηκε στην 6η θέση.

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