Σε διαδικασία πιστοποίησης τα νέα Coradia Stream της Hellenic Train
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20:29 - 09 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Έχει ξεκινήσει στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο η διαδικασία πιστοποίησης τύπου τροχαίου υλικού των νέων ηλεκτροκίνητων συρμών, μετά την άφιξη στη χώρα του συρμού δοκιμών Coradia Stream, στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος της Hellenic Train για την ανανέωση του τροχαίου υλικού.

Ο συρμός δοκιμών Coradia Stream έχει αφιχθεί στη χώρα και βρίσκεται στο μηχανοστάσιο της Hellenic Train στη Θεσσαλονίκη, όπου θα σταθμεύει όταν δεν πραγματοποιούνται δοκιμαστικά δρομολόγια στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης νέου τροχαίου υλικού.

Ο εν λόγω συρμός θα υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας, προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση τύπου τροχαίου υλικού από τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές. Η διαδικασία υλοποιείται σε στενή συνεργασία μεταξύ της Hellenic Train, της Alstom και των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων, διασφαλίζοντας ότι τα νέα τρένα πληρούν όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Οι δοκιμές στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος Μαΐου και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συμβατότητα με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, την αλληλεπίδραση με τη σιδηροδρομική υποδομή και τη λειτουργία κρίσιμων τεχνικών συστημάτων.

Ο συρμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς ελέγχων και δοκιμών, δεν διαθέτει εσωτερικά ή εξωτερικά στοιχεία επιβατικής χρήσης και φέρει ειδικά συστήματα μετρήσεων, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου δεν επιτρέπεται η επιβίβαση κοινού, ενώ οι δοκιμές πραγματοποιούνται μετά την ολοκλήρωση της σχετικής εκπαίδευσης των πιστοποιημένων μηχανοδηγών.

Η διαδικασία πιστοποίησης εντάσσεται στο πλαίσιο της έγκρισης διάθεσης στην αγορά (market authorization) και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2026, με την έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA).

Ο συρμός δοκιμών είναι του ίδιου τύπου με τα τρένα που θα ενταχθούν στον στόλο της Hellenic Train και ενσωματώνει τα ίδια τεχνολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά με τα νέα Coradia Stream. Η οικογένεια Coradia, της οποίας το Coradia Stream αποτελεί το πιο πρόσφατο μοντέλο, είναι μία από τις πλέον επιτυχημένες πλατφόρμες συρμών της Alstom, με περισσότερες από 4.500 μονάδες σε λειτουργία στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Βόρεια Αμερική.

Η διαδικασία πιστοποίησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού επενδυτικού προγράμματος της Hellenic Train, ύψους 308 εκατ. ευρώ, που αφορά την ανανέωση και ενίσχυση του στόλου της, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών και τη σταδιακή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνστανστίνος Κυρανάκης, σημείωσε σχετικά: «Νέα τρένα σημαίνουν αξιοπιστία, σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας, συνέπεια στην εκτέλεση των δρομολογίων και υψηλότερες ταχύτητες, άρα συνολικά μια αναβαθμισμένη επιβατική εμπειρία. Το τρένο δοκιμών βρίσκεται ήδη στη χώρα μας και ξεκινά τα προβλεπόμενα δοκιμαστικά δρομολόγια. Για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, υλοποιείται μια τόσο μεγάλη επένδυση για την αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου σε όλα τα επίπεδα –υποδομές, σταθμούς και τροχαίο υλικό– με στόχο έναν πιο σύγχρονο, πιο γρήγορο και πιο αξιόπιστο σιδηρόδρομο για τους πολίτες. Θέλω να ευχαριστήσω την ιταλική κυβέρνηση και τον ιταλικό όμιλο Ferrovie dello Stato για τη στρατηγικής σημασίας επένδυση».

Σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Train, Roberto Rinaudo, δήλωσε: «Η πιστοποίηση των νέων συρμών αποτελεί ένα απολύτως θεσμοθετημένο και απαιτητικό στάδιο, το οποίο υλοποιείται με προτεραιότητα την ασφάλεια και τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο. Η διαδικασία εξελίσσεται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό, μέσα από δοκιμές σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας και σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να προχωρήσουμε με συνέπεια στα επόμενα βήματα για την ένταξη ενός νέου, σύγχρονου στόλου που θα συμβάλει στη σταδιακή αναβάθμιση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών προς τους επιβάτες».

Από πλευράς της, η Παναγιώτα Κατή, Managing Director της Alstom Greece, σημείωσε: «Είμαστε πλήρως προσηλωμένοι στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού ορόσημου τόσο για την Alstom όσο και για την Ελλάδα. Ο νέος στόλος των σύγχρονων ηλεκτροκίνητων τρένων, που κατασκευάζεται στο Κέντρο Αριστείας της Alstom στο Savigliano, θα διασφαλίζει υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, ασφάλεια και αξιόπιστη λειτουργία, προσφέροντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα άνεσης και προσβασιμότητας για όλους τους επιβάτες. Η πιστοποίηση αποτελεί μια σύνθετη διαδικασία, η οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου ένα έτος και θα υλοποιηθεί με τη μέγιστη προσοχή και υπευθυνότητα, καθώς αφορά στη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και άνεση των επιβατών».

