ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΛΘ: Μνημόνιο συνεργασίας με Hellenic Train και BDZ για την ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17:00 - 06 Μάι 2026

ΟΛΘ: Μνημόνιο συνεργασίας με Hellenic Train και BDZ για την ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σηματοδοτεί η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της ΟΛΘ Α.Ε., της Hellenic Train και των Βουλγαρικών Σιδηροδρόμων (BDZ), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2026.

Η τριμερής αυτή συνεργασία ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη ενός ισχυρού σιδηροδρομικού διαδρόμου μεταφοράς εμπορευμάτων, με επίκεντρο το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τη διασύνδεσή του με τη Βουλγαρία και τις αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης. Με κοινό όραμα τη δημιουργία ταχύτερων, αξιόπιστων και περιβαλλοντικά βιώσιμων λύσεων μεταφοράς και διαχείρισης φορτίων, η τριμερής συνεργασία εστιάζει:

  • στην αναβάθμιση της σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης,
  • στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών υπηρεσιών μεταφοράς φορτίων,
  • στη μείωση των χρόνων διαμετακόμισης και του κόστους logistics,
  • στην προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, μέσω της αναβάθμισης του σιδηρόδρομου.

Η νέα συνεργασία θεμελιώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΟΛΘ Α.Ε. υλοποιεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα, με σημείο αιχμής την επέκταση του Προβλήτα 6. Με την ολοκλήρωση του κορυφαίου αναπτυξιακού έργου, ο λιμένας Θεσσαλονίκης θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης σημαντικά αυξημένων όγκων φορτίων, εδραιώνοντας τη δυναμική του ως σύγχρονος διαμετακομιστικός κόμβος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, το Μνημόνιο Συνεργασίας στοχεύει στη συντονισμένη δράση των συμβαλλόμενων μερών, με στόχο την επιτάχυνση κρίσιμων έργων υποδομών και τη βελτιστοποίηση υπηρεσιών που θα διευκολύνουν το εμπόριο, τη βιομηχανία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούνται νέες προοπτικές για την εξυπηρέτηση των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και απαντάται η αυξανόμενη ανάγκη για αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις μεταφορών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε: «Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας τη γεωγραφική του θέση στην καρδιά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στοχεύει να καθιερωθεί ως αξιόπιστος πάροχος λύσεων συνδυασμένων μεταφορών για τα Βαλκάνια. Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τη Hellenic Train και την BDZ αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς διευκολύνει τον συντονισμό των συντελεστών και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιο αποδοτικές συνδυασμένες μεταφορές στην ευρύτερη περιοχή. Με αυτό τον τρόπο, ο λιμένας επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως μοχλός προόδου για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς δρα ως καταλύτης εξελίξεων για σημαντικά έργα υποδομής, που θα ωφελήσουν συνολικά την τοπική αγορά και την εθνική οικονομία και θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης.

Με την κατασκευή της επέκτασης του Προβλήτα 6 και τον υπερδιπλασιασμό της δυναμικότητας του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, ενισχύουμε ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα του λιμένα και αναδεικνύουμε τη Θεσσαλονίκη ως κρίσιμο κόμβο στον χάρτη εφοδιαστικής της ευρύτερης περιοχής. Η πλήρης αξιοποίηση αυτής της δυναμικής προϋποθέτει την περαιτέρω αναβάθμιση της σιδηροδρομικής συνδεσιμότητας, με στόχο τη σημαντική μείωση του χρόνου μεταφοράς και την αύξηση των περιβαλλοντικά φιλικών τρόπων διαμετακόμισης. Με στρατηγική και συνέπεια, μέσα από συνέργειες όπως η σημερινή, εργαζόμαστε για την εδραίωση του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως αξιόπιστης βασικής πύλης εμπορίου».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Netcompany: Επιταχύνει την ανάπτυξη λογισμικού μέσω agentic AI
Επιχειρήσεις

Netcompany: Επιταχύνει την ανάπτυξη λογισμικού μέσω agentic AI

Στην Τενερίφη αναμένεται να δέσει το κρουαζιερόπλοιο όπου έχει εκδηλωθεί επιδημία χανταϊού
Ειδήσεις

Στην Τενερίφη αναμένεται να δέσει το κρουαζιερόπλοιο όπου έχει εκδηλωθεί επιδημία χανταϊού

BriQ Properties: Δωρεάν διάθεση 38.000 ιδίων μετοχών σε στελέχη
Ανακοινώσεις

BriQ Properties: Δωρεάν διάθεση 38.000 ιδίων μετοχών σε στελέχη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΛΘ Α.Ε.: Νέα επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό - Παρέλαβε οκτώ νέα υβριδικά Straddle Carriers
Ναυτιλία

ΟΛΘ Α.Ε.: Νέα επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό - Παρέλαβε οκτώ νέα υβριδικά Straddle Carriers

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα Οινόη–Χαλκίδα λόγω πυρκαγιάς
Ειδήσεις

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα Οινόη–Χαλκίδα λόγω πυρκαγιάς

Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού
Ναυτιλία

Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 18:15

Η πράσινη ευκαιρία της Αφρικής και της Βραζιλίας απέναντι στην παγίδα των πρώτων υλών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 17:45

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Magazino
11/08/2026 - 17:27

Βερολίνο: Γεμάτες πίστες, άδεια ταμεία – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κουλτούρα των κλαμπ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 17:08

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 16:53

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:41

Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά το θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:31

Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο μέτωπο της φωτιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:27

Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:08

Στο νοσοκομείο Χανίων ο Μητσοτάκης μετά από πτώση με ποδήλατο

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:04

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο

Πολιτική
11/08/2026 - 15:53

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:51

Reuters: Τα φθηνά γεύματα δεν αρκούν πλέον για τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:45

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ