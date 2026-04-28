Χωρίς τρένα την Παρασκευή λόγω της Εργατικής Πρωτομαγιάς - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

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Κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο του σιδηροδρομικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών, την Παρασκευή 1η Μαΐου, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, την Πέμπτη 30 Απριλίου ορισμένα βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία.

Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής: