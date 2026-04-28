Χωρίς τρένα την Παρασκευή λόγω της Εργατικής Πρωτομαγιάς - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, την Πέμπτη 30 Απριλίου ορισμένα βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία.
Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:
- Το δρομολόγιο 2534 (Αθήνα–Χαλκίδα), με ώρα αναχώρησης 22:28, θα εκτελεστεί με λεωφορεία στο τμήμα Αφίδνες-Χαλκίδα, χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και Άγιο Γεώργιο.
- Το δρομολόγιο 2539, με ώρα αναχώρησης 00:00, θα πραγματοποιηθεί με λεωφορεία στο τμήμα Χαλκίδα-Οινόη.
- Το δρομολόγιο 1239, με ώρα αναχώρησης 23:32, θα υποκατασταθεί από λεωφορεία στο τμήμα Αεροδρόμιο-Ταύρος, με στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα.
- Τα δρομολόγια 2302 (αναχώρηση 21:14) και 2304 (αναχώρηση 22:14) θα πραγματοποιηθούν με λεωφορεία στο τμήμα Μαγούλα-Κιάτο, χωρίς στάση στο Ζευγολατιό.