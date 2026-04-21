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Η Snappi και το Fintech &amp; AI Lab ανακοινώνουν Hackathon
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17:55 - 21 Απρ 2026

Η Snappi και το Fintech & AI Lab ανακοινώνουν Hackathon

Reporter.gr Newsroom
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Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), και το Fintech & AI Lab της, ανακοινώνουν το πρώτο τους hackathon, ως μέρος της πρωτοβουλίας ‘Snappi Solves & Creates’.

Η πρώτη διοργάνωση εστιάζει σε μία βαθιά ανθρώπινη πρόκληση: τη μείωση του χρηματοοικονομικού άγχους και την καλύτερη κατανόηση και διαχείριση της οικονομικής καθημερινότητας.

«Μερικές φορές οι λύσεις είναι απλές – απλά δεν τις βλέπουμε», δήλωσε ο Γιώργος Τσομίδης, Senior Advisor του Snappi Fintech & AI Lab. «Αυτός είναι ο τρόπος που επιλέξαμε για να δώσουμε πνοή σε αυτές τις ιδέες. Συνεργάζομαι καθημερινά με νέους ανθρώπους και είμαι βέβαιος ότι θα ακούσουμε ιδέες που μπορούν να εξελιχθούν σε πραγματικές καινοτομίες, όχι μόνο για τους πελάτες μας, αλλά και για το ευρύτερο οικοσύστημα. Θέλουμε να δώσουμε στους νέους ένα λόγο για να μείνουν, να δημιουργήσουν και να χτίσουν το μέλλον τους εδώ, στην Ελλάδα».

Στο hackathon μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή νέοι ηλικίας 18-26, οι οποίοι καλούνται να σχηματίσουν ομάδες 3-4 ατόμων. Συνολικά, θα επιλεχθούν 10 ομάδες για να αναπτύξουν περαιτέρω τις ιδέες τους στην τελική φάση του hackathon που θα πραγματοποιηθεί στο Snappi Hub στις 8 Μαΐου.

Η Snappi αναζητά ιδέες, νέες προοπτικές και αντίκτυπο – το τεχνικό υπόβαθρο είναι ευπρόσδεκτο αλλά όχι απαραίτητο.

Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει:

  • ένα πρόβλημα προς επίλυση
  • την προτεινόμενη λύση
  • τους χρήστες στους οποίους απευθύνεται
  • τον τρόπο λειτουργίας
  • γιατί έχει σημασία

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από μία επιτροπή στελεχών από τους κλάδους των τραπεζικών υπηρεσιών, του fintech, και της ακαδημαϊκής κοινότητας με βάση τη συνάφεια, την καινοτομία, την απλότητα, τον πιθανό αντίκτυπο, και τη δυνατότητα υλοποίησης.

«Παρατηρούμε μία τάση στις τραπεζικές υπηρεσίες να μετατρέπονται από ένα συναλλακτικό εργαλείο σε μια πιο έξυπνη και εξατομικευμένη εμπειρία, επομένως η σκέψη και η οπτική των νεότερων γενιών μας είναι εξαιρετικά χρήσιμες», δήλωσε ο Νικόλαος Γαϊτάνης, CTO της Snappi και Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής. «Στη Snappi δημιουργούμε μία τραπεζική εμπειρία που προσαρμόζεται στις ζωές των ανθρώπων, τους βοηθά να κατανοήσουν χρηματοοικονομικούς όρους, και να διαχειρίζονται πιο εύκολα τα οικονομικά τους. Αυτό το hackathon μας δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε αυτό το μέλλον μαζί με τη νέα γενιά».

Οι νικήτριες ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο τις ιδέες τους στο Fintech & AI Lab της Snappi, μετατρέποντας τα concepts τους σε πραγματικές λύσεις.

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