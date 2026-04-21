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Άνοδος 26% στις εκταμιεύσεις δανείων το πρώτο τρίμηνο – «Ατμομηχανή» τα στεγαστικά
Ακίνητα
17:25 - 21 Απρ 2026

Άνοδος 26% στις εκταμιεύσεις δανείων το πρώτο τρίμηνο – «Ατμομηχανή» τα στεγαστικά

Γιώργος Αλεξάκης
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Παρά τις προκλήσεις που ενδεχόμενα να μην έχουν ακόμη αποτυπωθεί στην αγορά, η τραπεζική χρηματοδότηση στην Ελλάδα φαίνεται να κινείται θετικά  με τη στεγαστική πίστη να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, δυναμική εκκίνηση κατέγραψαν οι νέες χορηγήσεις δανείων το πρώτο τρίμηνο του έτους, με αιχμή τη στεγαστική πίστη, η οποία σημείωσε εντυπωσιακή ετήσια άνοδο 77%. Συνολικά εκταμιεύθηκαν 13.756 στεγαστικά δάνεια, ύψους 672,8 εκατ. ευρώ, με τους δανειολήπτες να στρέφονται κυρίως σε σταθερά επιτόκια πενταετίας, τα οποία συγκαταλέγονται στα χαμηλότερα της ευρωζώνης.

Η αγορά στεγαστικής πίστης έχει ήδη περάσει σε θετικό έδαφος από τα τέλη του 2025, μετά από περισσότερα από 15 χρόνια συρρίκνωσης. Η ζήτηση ενισχύεται σημαντικά και από επιδοτούμενα προγράμματα, όπως το «Σπίτι μου 2», τα οποία διευκολύνουν την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η ανάκαμψη δεν περιορίζεται μόνο στη στέγη. Ισχυρή κινητικότητα καταγράφεται και στα δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις, καθώς και στις καταναλωτικές χορηγήσεις. Συνολικά, το πρώτο τρίμηνο του 2026 εκταμιεύθηκαν περισσότερα από 117.000 νέα δάνεια συνολικού ύψους 1,6 δισ. ευρώ, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να διαμορφώνεται στο 26%

Τραπεζικά στελέχη επισημαίνουν ότι τα μεγέθη αυτά επιβεβαιώνουν τη σταθερή ενίσχυση του ανοδικού κύκλου της πιστωτικής επέκτασης. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η αποκλιμάκωση των επιτοκίων: το μέσο επιτόκιο στεγαστικών δανείων σταθερής διάρκειας έως πέντε έτη υποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026 στο 2,95%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών στην Ελλάδα, καθιστώντας τη χώρα την πέμπτη φθηνότερη στην ευρωζώνη.

Ιδιαίτερα δημοφιλή παραμένουν τα στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο έως πέντε έτη, καθώς προσφέρουν προβλεψιμότητα στο κόστος εξυπηρέτησης σε ένα περιβάλλον μεταβαλλόμενων συνθηκών.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των στεγαστικών δανείων του πρώτου τριμήνου, τα 438 εκατ. ευρώ (4.860 δάνεια) αφορούν καθαρά τραπεζική χρηματοδότηση, χωρίς τη συμμετοχή προγραμμάτων. Παράλληλα, μέσω του «Σπίτι μου ΙΙ» εκταμιεύθηκαν 1.791 δάνεια ύψους 191 εκατ. ευρώ, ενώ περισσότερα από 7.100 δάνεια, συνολικής αξίας περίπου 43 εκατ. ευρώ, χορηγήθηκαν μέσω άλλων επιδοτούμενων δράσεων.

Σε ετήσια βάση, το 2025 χορηγήθηκαν συνολικά 45.000 στεγαστικά δάνεια, με εκταμιεύσεις 2,65 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 831 εκατ. ευρώ συνδέονται με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».

Στον τομέα των μικρών επιχειρήσεων, καταγράφηκε οριακή κάμψη 0,6% σε σχέση με πέρυσι, όταν ο ρυθμός αύξησης είχε φτάσει το 10,5%. Ωστόσο, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση παραμένει ισχυρή, καθώς 8 στις 10 επιχειρήσεις που αιτήθηκαν νέο δάνειο ή αύξηση πιστωτικών ορίων έλαβαν χρηματοδότηση, συνολικού ύψους 546 εκατ. ευρώ.

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