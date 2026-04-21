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Ζελένσκι: Ασέβεια ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι επισκέφτηκαν τη Μόσχα και όχι το Κίεβο
Ειδήσεις
17:16 - 21 Απρ 2026

Ζελένσκι: Ασέβεια ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι επισκέφτηκαν τη Μόσχα και όχι το Κίεβο

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε «ασέβεια» το γεγονός ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν τη Μόσχα, χωρίς να πραγματοποιήσουν αντίστοιχη επίσκεψη και στο Κίεβο.      

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο αξιωματούχοι ταξίδεψαν στη ρωσική πρωτεύουσα στα τέλη του προηγούμενου έτους, σε μια περίοδο εντατικοποίησης των διαβουλεύσεων για πιθανή κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο της Ουκρανίας, και επανέλαβαν την επίσκεψη τον Ιανουάριο.

Ο Γουίτκοφ, ο οποίος έχει μεταβεί επανειλημμένα στη Μόσχα, έχει συναντηθεί πολλές φορές με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο ούτε ο ίδιος, ούτε ο Κούσνερ έχουν πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Σε συνέντευξή του σε ουκρανικό μέσο, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η επιλογή αυτή συνιστά έλλειψη σεβασμού προς την Ουκρανία. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι ενδέχεται να υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες, επισημαίνοντας ωστόσο πως, εφόσον δεν είναι εφικτή μια επίσκεψη στο Κίεβο, θα μπορούσε να υπάρξει συνάντηση και σε τρίτη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στον Απρίλιο, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αναφέρει ότι επίκειται επίσκεψη των δύο στην Ουκρανία, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Η πιο πρόσφατη τριμερής συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία, ΗΠΑ και Ουκρανία πραγματοποιήθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου. Ωστόσο, λίγο αργότερα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετέφεραν το διεθνές ενδιαφέρον μακριά από τον πόλεμο, ο οποίος συνεχίζεται για περισσότερο από τέσσερα χρόνια.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συμμετέχουν πλέον στην αμερικανική διαπραγματευτική αποστολή που μεταβαίνει στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες σχετικά με το Ιράν. Ο Ζελένσκι αναγνώρισε τη μετατόπιση της προσοχής των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ωστόσο τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας με την Ουάσινγκτον.

Η πορεία των διαπραγματεύσεων

Οι προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός εντάθηκαν το φθινόπωρο του 2025, όταν αποκαλύφθηκε ότι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι επεξεργάζονταν σχέδιο ειρήνευσης με όρους που θεωρήθηκαν δυσμενείς για το Κίεβο. Η Ουκρανία απαίτησε να συμμετάσχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις, οδηγώντας σε διαδοχικές επαφές και συναντήσεις.

Επισημαίνεται ότι μέχρι το Φεβρουάριο, υπήρξε σύγκλιση σε ορισμένα στρατιωτικά ζητήματα, όπως η χάραξη της γραμμής του μετώπου και οι μηχανισμοί επιτήρησης μιας πιθανής εκεχειρίας.
Παρά ταύτα, κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοικτά, όπως η απαίτηση της Ουκρανίας για επιστροφή παιδιών που, σύμφωνα με το Κίεβο, μεταφέρθηκαν βίαια στη Ρωσία, καθώς και η θέση της Μόσχας περί αλλαγής καθεστώτος στην Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι καθοριστικό σημείο διαφωνίας εξακολουθεί να είναι το καθεστώς της περιοχής του Ντονμπάς. Η ρωσική αξίωση για έλεγχο ουκρανικών εδαφών ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου απορρίπτεται κατηγορηματικά από το Κίεβο, με τις δύο πλευρές να παραμένουν αμετακίνητες.
Όπως είχε επισημάνει τον Φεβρουάριο ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Κυρίλο Μπουντάνοφ, οι διαπραγματεύσεις κινούνται ανάμεσα σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει βρεθεί κοινός τόπος.

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας το 2022, συνεχίζει να επηρεάζει δραματικά την καθημερινότητα των Ουκρανών. Μεγάλο μέρος της ανατολικής χώρας παραμένει υπό ρωσικό έλεγχο, ενώ οι συγκρούσεις εκτείνονται από το Λουχάνσκ έως τη Χερσώνα. Παράλληλα, οι ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους πλήττουν συστηματικά αστικά κέντρα και κρίσιμες υποδομές.

Ενδεικτικά, μέσα σε μία μόνο νύχτα την προηγούμενη εβδομάδα εκτοξεύθηκαν περισσότερα από 700 drones και πύραυλοι, προκαλώντας τουλάχιστον 18 θανάτους. Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία εντείνει τα πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, στοχεύοντας λιμάνια, βιομηχανικές μονάδες και πετρελαϊκές υποδομές σε μεγάλο βάθος εντός ρωσικού εδάφους.

Τέλος, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters, στις αρχές Απριλίου περίπου το 20% της ρωσικής εξαγωγικής ικανότητας είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω αυτών των επιθέσεων. Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Ιράν έχει ενισχύσει τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο, παρά τη συνεχιζόμενη πίεση στην οικονομία της.

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