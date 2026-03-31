Snappi: Νέο app με «συνταγή» κορυφής - Τα μηνύματα Μεγάλου για κρίση και τουρισμό

Να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις τραπεζικές υπηρεσίες φιλοδοξεί η Snappi, το «παιδί» της συνεργασίας της Τράπεζας Πειραιώς με τη Natech, που κοιτά στα μάτια τις μεγάλες neobank του εξωτερικού.

Ήδη, η ψηφιακή τράπεζα της Τράπεζα Πειραιώς, μόλις έξι μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της, μετρά ήδη 75.000 πελάτες και καταθέσεις που φτάνουν τα 10 εκατ. ευρώ. Στόχος για το επόμενο διάστημα είναι η επίτευξη των 300.000 πελατών, αλλά και η επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το νέο app της ψηφιακής τράπεζας παρουσιάστηκε τη Δευτέρα το απόγευμα, από τον CEO της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, και τη διοικητική ομάδα της Snappi, αναδεικνύοντας τη στρατηγική για συνεχή εξέλιξη και διαφοροποίηση. Η φιλοσοφία της πλατφόρμας βασίζεται στη δημιουργία μιας εμπειρίας που υπερβαίνει τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες, με στόχο να λειτουργήσει ως disruptor τόσο έναντι των συμβατικών τραπεζών όσο και των neobanks.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο, σε συνεργασία με τον Θανάση Ναυρόζογλου της Natech. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι κυρίως ηλικίας 18 έως 40 ετών – χρήστες με υψηλή εξοικείωση με την τεχνολογία, σε αντίθεση με το παραδοσιακό τραπεζικό κοινό που παραμένει μεγαλύτερης ηλικίας.

«Όπως το Spotify άλλαξε τον τρόπο που ακούμε μουσική, έτσι και η Snappi φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που πραγματοποιούμε τις τραπεζικές μας συναλλαγές», σημείωσε η CEO της Snappi, Γκαμπριέλα Κίντερτ, υπογραμμίζοντας ότι η πλατφόρμα δίνει έμφαση στην προσωποποιημένη εμπειρία, την αποδοτικότητα και την οικονομική εκπαίδευση των χρηστών.Με αυτά τα χαρακτηριστικά, η Snappi επιχειρεί να χτίσει ένα νέο μοντέλο τραπεζικής εμπειρίας, πιο ευέλικτο, προσωποποιημένο και πλήρως ψηφιακό, προσεγγίζοντας τη λογική των σύγχρονων ψηφιακών πλατφορμών.

Η Πειραιώς

Στο μεταξύ, η Τράπεζα Πειραιάς που στηρίζει επενδυτικά τη Snappi προχωρά το πλάνο της. Έτσι, συνάντηση με περισσότερους από 30 επενδυτές θα έχει ο CEO της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου την Τετάρτη και την Πέμπτη στο συνέδριο της Wood στην Νέα Υόρκη, όπου μαζί με στελέχη του investment relations θα παρουσιάσουν το business plan της τράπεζας, στην «σκιά» των αναταράξεων που προκαλεί ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή.

Η κρίση

Μιλώντας χθες με δημοσιογράφους ο κ. Μεγάλου –στο περιθώριο εκδήλωσης για την neobank Snappi-, σημείωσε αναφορικά με τον πόλεμο που διαρκεί ήδη ένα μήνα, πως η τράπεζα δεν εντοπίζει προβλήματα προς το παρόν στο δανειακό χαρτοφυλάκιο της.

«Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το βάθος της κρίσης, όλα θα εξαρτηθούν από την διάρκεια του πολέμου» είπε ο κ. Μεγάλου, σημειώνοντας πως: η ελληνική οικονομία και οι επιχειρήσεις τα προηγούμενα χρόνια εκπαιδεύτηκαν στα δυσκολα, και πάνω που είπαμε «ηρεμήσαμε», ήρθε ο πόλεμος. Όμως έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε δυσκολες καταστάσεις, μία τα μνημόνια, μετά η πανδημία, τώρα ο πόλεμος».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα «τουρισμός», λέγοντας πως: «Μέχρι τώρα δεν φαίνεται να επηρεάζεται ο τουρισμός, τουλάχιστον αυτό είναι το μηνυμα που παίρνουμε από μεγάλους πελάτες μας από την Κρήτη και άλλους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Μάλιστα όπως είπε, οι προβλέψεις θέλουν αυξημένη κίνηση τουριστών από Ισραήλ και Εμιρατα, και είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει ζήτηση για αγορά ακινήτων από πολίτες των ΗΑΕ, στην Ελλάδα, οι οποίοι αναζητούν και σχολεία για τα παιδιά τους.

Βέβαια ο κ. Μεγάλου αναφέρθηκε και στα σενάρια «πολέμου» που εκπονούν οι οικονομολόγοι της τράπεζας. Το χειρότερο σενάριο έχει ως παραδοχές την παραμονή των τιμών του πετρελαίου άνω του 100 δολαρίων, με την ενεργειακή κρίση να ανεβάζει τον πληθωρισμό στην ΕΕ στο 3% και υψηλότερα (κοντά στο 5% στην Ελλάδα), Στην περίπτωση αυτή η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα περιοριστεί χαμηλότερα από το 1,9%.

Σε ό,τι αφορά την πορεία της νομισματικής πολιτικής ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πειραιώς εκτίμησε ότι όσο οι πληθωριστικές πιέσεις στη ευρωζώνη εντείνονται, τόσο η ΕΚΤ θα προσανατολιστεί σε αλλαγή της τωρινής νομισματικής πολιτικής. Πρόσθεσε ότι εντός του 2026 και ανάλογα της χρονικής διάρκειας της σύρραξης δεν αποκλείονται δύο αυξήσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ. Για κάθε 25 μονάδες βάσης η αύξηση στο ΝΙΙ προσδιορίζεται στα 50 εκατ. ευρώ