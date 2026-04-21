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Σημείο αναφοράς για τον κλάδο των πολυτελών βιλών το ΑΙ - Το στίγμα της LeaderStay
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
17:10 - 21 Απρ 2026

Σημείο αναφοράς για τον κλάδο των πολυτελών βιλών το ΑΙ - Το στίγμα της LeaderStay

Γιώργος Αλεξάκης
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 Στις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη (AI), εστιάζει η LeaderStay, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας των ακινήτων και τη διασφάλιση υψηλών αποδόσεων για τους ιδιοκτήτες.

Στο φόντο αυτό, με ισχυρό αποτύπωμα στον τουριστικό διάλογο και αυξημένη συμμετοχή επαγγελματιών του κλάδου, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, στο Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου, η ημερίδα που διοργάνωσε η LeaderStay, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως καταλύτη εξελίξεων στον τομέα των πολυτελών καταλυμάτων και της διαχείρισης ακινήτων.

Η LeaderStay δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα του property management, εστιάζοντας στην ανάπτυξη μέσω της απόκτησης και διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων υψηλών προδιαγραφών. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, η εταιρεία θέτει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου που θα ξεπερνά τις 2.000 κλίνες, οι οποίες θα λειτουργούν υπό το δικό της brand, ενισχύοντας την παρουσία της στον αναπτυσσόμενο κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε ιδιοκτήτες βιλών, διαχειριστές ακινήτων, επενδυτές και στελέχη της τουριστικής αγοράς, αναδεικνύοντας τη Ζάκυνθο ως δυναμικό πυρήνα ανάπτυξης στον χώρο της υψηλής ποιότητας φιλοξενίας. Κοινός παρονομαστής των παρεμβάσεων αποτέλεσε η ανάγκη για στρατηγικό σχεδιασμό, βιωσιμότητα και προσαρμογή στις διεθνείς τάσεις που διαμορφώνουν το σύγχρονο τουριστικό προϊόν.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη (AI), με τους ομιλητές να υπογραμμίζουν ότι η αξιοποίηση δεδομένων και market insights αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των ακινήτων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσιάστηκαν σύγχρονες στρατηγικές που εφαρμόζει η LeaderStay, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας των ακινήτων και τη διασφάλιση υψηλών αποδόσεων για τους ιδιοκτήτες.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των διεθνώς καταξιωμένων στελεχών του κλάδου, Jo Loft, Head of Contracting στη Solmar Villas, και Εμμανουήλ (Μάνος) Μελετάκου, Account Manager Ελλάδας & Κύπρου στη Vrbo/Expedia, οι οποίοι παρουσίασαν πρακτικές προσεγγίσεις και επιτυχημένα μοντέλα διαχείρισης. Μέσα από τις εισηγήσεις τους, αναδείχθηκε η σημασία της σωστής τοποθέτησης των ακινήτων στην αγορά, της δυναμικής τιμολόγησης και της αξιοποίησης διεθνών καναλιών διανομής.

Ισχυρό μήνυμα συνεργασίας και θεσμικής στήριξης έδωσαν και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων που παρευρέθηκαν. Ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος, η Αντιδήμαρχος Τουρισμού Αγγελική Αυγουστίνου, ο Β’ Αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Τσιριγώτης, η Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου Νίκη Μαλαφούρη και η Πρόεδρος του ΙΤΕΠ Χριστίνα Τετράδη υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

Σημειώνεται ότι η διοργάνωση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων της LeaderStay, η οποία επενδύει συστηματικά στην ενημέρωση και εκπαίδευση της αγοράς, μέσα από εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τις προοπτικές του κλάδου διαχείρισης ακινήτων στην Ελλάδα.

Η επιτυχία της ημερίδας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία, τη γνώση και τη στρατηγική ανάπτυξη, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος υψηλών προδιαγραφών.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 17:18
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