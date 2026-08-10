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Η Ελλάδα ανοίγει την τραπεζική αγορά στους ξένους επενδυτές – Eurobank και Πειραιώς τραβούν τα βλέμματα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:47 - 10 Αυγ 2026

Η Ελλάδα ανοίγει την τραπεζική αγορά στους ξένους επενδυτές – Eurobank και Πειραιώς τραβούν τα βλέμματα

Reporter.gr Newsroom
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Τη διαφορετική στάση Ελλάδας και Γερμανίας απέναντι στις ξένες επενδύσεις στον τραπεζικό τομέα αναδεικνύει η γερμανική Handelsblatt, με αφορμή συνέντευξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρα. Σε αντίθεση με τις έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία για την είσοδο της ιταλικής UniCredit στην Commerzbank, η Ελλάδα εμφανίζεται να καλωσορίζει τις διεθνείς συμμετοχές στις τράπεζές της.

«Από την οπτική της Τράπεζας της Ελλάδος, η συμμετοχή ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο ελληνικών τραπεζών είναι απολύτως επιθυμητή», δήλωσε ο κ. Στουρνάρας στη Handelsblatt. Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις αποτελούν σημαντικό βήμα «για την υλοποίηση μιας τραπεζικής ένωσης στην Ευρώπη, την υπέρβαση του κατακερματισμού και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας».

Το ενδιαφέρον των ξένων τραπεζών για την Ελλάδα δεν είναι τυχαίο. Μετά την πολυετή κρίση χρέους, οι ελληνικές τράπεζες έχουν εξυγιάνει σημαντικά τους ισολογισμούς τους, μειώσει δραστικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ενισχύσει την κερδοφορία και την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Οι αναλυτές θεωρούν πλέον τον κλάδο ελκυστική επενδυτική επιλογή, λόγω της υψηλής απόδοσης, της μερισματικής πολιτικής και των ακόμη ευνοϊκών αποτιμήσεων.

Η UniCredit ως χαρακτηριστικό παράδειγμα

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Alpha Bank, η οποία από τα τέλη του 2023 έχει στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit. Οι Ιταλοί απέκτησαν αρχικά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ποσοστό 8,97% και σήμερα κατέχουν 29,8% της τράπεζας. Η συμμετοχή αυτή έχει τύχει θετικής υποδοχής τόσο από τη διοίκηση της Alpha Bank όσο και από την ελληνική κυβέρνηση.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, χαρακτήρισε τη συμμετοχή «σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία». Η UniCredit, από την πλευρά της, έχει δηλώσει ότι η επένδυση ξεπέρασε τις προσδοκίες της, ενώ η χρηματιστηριακή αξία της Alpha Bank έχει τριπλασιαστεί από την είσοδο των Ιταλών.

Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα των συστημικών τραπεζών κατά το πρώτο εξάμηνο δείχνουν πως οι «σκοτεινές» εποχές της οικονομικής κρίσης έχουν πλέον παρέλθει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις. Προς το παρόν, οι συστημικές τράπεζες αναθεωρούν προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τις επιδόσεις τους κατά το υπόλοιπο του έτους.

Με δεδομένη τη σύνδεση της Alpha Bank με τη UniCredit, αναλυτές θεωρούν κυρίως την Τράπεζα Πειραιώς και τη Eurobank πιθανούς στόχους για ξένους επενδυτές. Στους πιθανούς ενδιαφερόμενους περιλαμβάνονται μεγάλες ιταλικές, γαλλικές και ισπανικές τράπεζες.

Το στοίχημα της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης

Για τον Στουρνάρα, το άνοιγμα των ελληνικών τραπεζών σε ξένους επενδυτές εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προοπτική. Μια πραγματική τραπεζική ένωση, όπως υποστηρίζει, προϋποθέτει την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και ρευστότητας και την άρση του κατακερματισμού της ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς.

Μια πραγματική ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση μπορεί να λειτουργήσει μόνο εφόσον δημιουργηθούν και οι απαραίτητες πολιτικές προϋποθέσεις, δήλωσε στη Handelsblatt. Σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων (EDIS) και ένας ενιαίος μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων.

Μόνο τότε θα μπορούσαν τα κεφάλαια και η ρευστότητα να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Ευρώπης. Αυτό όχι μόνο θα διευκόλυνε τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις τραπεζών, αλλά θα επέτρεπε επίσης τη δημιουργία μιας πραγματικής Ένωσης Κεφαλαιαγορών και την αποτελεσματικότερη κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων στην Ευρώπη.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/08/2026 - 13:48
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