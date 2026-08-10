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Πυρόπληκτοι: Έως €150.000 για ανακατασκευή – Ποιοι δικαιούνται ενισχύσεις και αποζημιώσεις
Οικονομία
13:27 - 10 Αυγ 2026

Πυρόπληκτοι: Έως €150.000 για ανακατασκευή – Ποιοι δικαιούνται ενισχύσεις και αποζημιώσεις

Reporter.gr Newsroom
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Τον τρόπο που κινούνται οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών αλλά και την διαδικασία ενισχύσεων για τους πυρόπληκτους, παρουσίασε τη Δευτέρα (10/8) ο Χρήστος Καμπούρης Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ: «Ξεκινώντας από αυτά που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες την προηγούμενη εβδομάδα, το πρώτο στοίχημα κερδήθηκε. Το πρώτο στοίχημα, ήταν να καταγραφούν άμεσα οι ζημίες. Οι ζημιές μέσα σε τρεις ημέρες μέχρι και την προηγούμενη Παρασκευή καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας, είτε στην Δυτική Αττική, στη Βοιωτία, στη Φωκίδα, στο Ρέθυμνο, στην Αχαΐα. Τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης, Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής έδωσαν το πρώτο παρών άμεσα και καταγράφηκαν.

Έχουμε μια γενική εικόνα, είναι συνολικά πάνω από 370 είναι οι αυτοψίες που έγιναν με συνολικά πράσινα, κίτρινα, κόκκινα σπίτια και χρήσεις άλλες. Ταυτόχρονα στην περιοχή της Αττικής και ειδικά στο κομμάτι της Δυτικής Αττικής που ήταν και οι μεγαλύτερες καταστροφές. Οι αυτοψίες είναι κοντά στις 270, το ποσοστό των κόκκινων κατοικιών, δηλαδή εκείνων που είναι ολοσχερώς κατεστραμμένες, είναι γύρω στο 38% με 40%.

Οι αυτοψίες έχουν ολοκληρωθεί, αλλά στην περίπτωση που παρουσιαστούν ανάγκες και στις επόμενες ημέρες, Είναι 80 με 90 οι κατοικίες οι οποίες είναι κόκκινες είναι ολοσχερώς κατεστραμμένες. Στην περίπτωση λέω και επαναλαμβάνω που κάποιος συμπολίτης μας δεν ήταν στο σπίτι του έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε την αυτοψία, μπορεί με ένα αίτημα στον Δήμο να κινητοποιηθούμε άμεσα και να καλύψουμε και αυτό το κενό».

Συνέχισε λέγοντας: «Οπωσδήποτε όσα έχουν κριθεί ως κόκκινα μπορούν να κατασκευαστούν, ας πούμε, αυτή τη χρονική στιγμή, που είναι η αμέσως επόμενη της ημέρας της καταστροφής χρονική στιγμή, η όλη μας προσπάθεια προσανατολίζεται σε αυτό που λέμε τις αρχικές οικονομικές ενισχύσεις, δηλαδή αυτό που λέμε το επίδομα των πρώτων βιοτικών αναγκών των 600 ευρώ για πρώτες κύριες κατοικίες.

Αυτή τη στιγμή στις περιοχές των δήμων της Δυτικής Αττικής οι πολίτες καταθέτουν τις αιτήσεις τους το Ε1, το Ε9, το πιστοποιητικό της οικογενειακής κατάστασης και το δελτίο επανελέγχου της υπηρεσίας για να μπορέσει να γίνει ταυτοποίησή τους ηλεκτρονικά.

Ο σκοπός μας πάντοτε είναι η ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Γι αυτό υπάρχει αυτή τη στιγμή στη δημόσια διαβούλευση ένα νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφιστεί στο τέλος του μήνα, αρχές του Σεπτέμβρη, που προβλέπει ακριβώς αυτή τη διαδικασία της ψηφιοποίησης και για τις διαδικασίες των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων, αλλά και στη συνέχεια και τις επισκευές και τις ανακατασκευές.

Αρχές του Σεπτέμβρη ή και τέλος Αυγούστου θα βγει η απόφαση οριοθέτησης, Κοινή Υπουργική απόφαση οριοθέτησης πληγείσας περιοχής και εκεί θα προβλέπονται και τα πιστωτικά μέτρα, δηλαδή θα προβλέπεται τι ακριβώς ισχύει για αυτούς που θέλουν να ανακατασκευάσουν επισκευάσουν τα σπίτια τους.

Χαρακτηριστικά να σας πω ότι στην περίπτωση των σπιτιών που πρέπει να κατασκευαστούν, η πολιτεία χορηγεί μέχρι και 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για 150 μέχρι το μέγιστο 150 τετραγωνικά. Αν κάποιος θέλει να χτίσει μεγαλύτερο σπίτι είναι δικό του θέμα, αλλά μέχρι 150 τετραγωνικά, δηλαδή μέχρι 150.000 ευρώ.

Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής αποφάσισε την προηγούμενη βδομάδα να επιχορηγήσει τους δήμους με αντίστοιχα ποσά μέσω του ειδικού προγράμματος Φυσικών Καταστροφών και με την απόλυτη συνεργασία του υπουργείου Οικονομικών, έτσι ώστε να κάνουν οι Δήμοι τις κατεδαφίσεις και την απομάκρυνση όλων των ογκωδών υλικών, για να διευκολύνουμε τους κατοίκους. Γιατί μια απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ανακατασκευάσει κάποιος το σπίτι του είναι να κατεδαφίσει το σπίτι το οποίο θεωρείται κόκκινο».

Ακολούθως τόνισε πως: «Εκείνο που αποφασίσαμε στην Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής από την πρώτη στιγμή, από την προηγούμενη εβδομάδα και εισηγηθήκαμε στα συναρμόδια υπουργεία, είναι η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και για τα φυσικά πρόσωπα και για τις επιχειρήσεις στοχευμένα σε όσους έχουν πάθει ζημιά, αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Δηλαδή αυτό που λέμε αναστολή πλειστηριασμών για 12 μήνες μετά τη φυσική καταστροφή ή ακόμη και απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τρία χρόνια τη χρονιά της καταστροφής και δύο έτη μετά. Είναι δηλαδή μέτρα τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει ένα ολιστικό πακέτο προκειμένου και οι επιχειρήσεις αλλά και τα φυσικά πρόσωπα και οι κατοικίες να ενισχύονται και να απαλυνθεί ο πόνος τους ακριβώς μετά την καταστροφή».

Ο κ. Καμπούρης τόνισε πως: «Οπωσδήποτε για να μπορέσει κάποιος να ανακατασκευάσει, παρά το γεγονός ότι η πολιτεία του δίνει ένα αρκετά μεγάλο ποσό αυτών των 150.000 ευρώ, όπως σας είπα νωρίτερα, θα πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι έχει την υψηλή ή πλήρη κυριότητα της καταστραφείσας οικίας.

Συνεπώς, αυτό είναι το πρώτο βασικό στάδιο. Εκεί λοιπόν ο πολίτης θα πρέπει να καταθέσει τα αντίστοιχα έγγραφα, για να μπορεί η υπηρεσία να καταλάβει ότι δεν δίνουμε λεφτά στον αέρα και δίνουμε πράγματι σε εκείνον που ακριβώς τα δικαιούται για να ανακατασκευάσει το σπίτι του.

Το ίδιο συμβαίνει και στις επισκευές, όποιος είναι κίτρινος ή πράσινος και έχει ζημιές στο σπίτι του, μπορεί να ανακατασκευάσει πάλι με τον ίδιο τρόπο, αποδεικνύοντας πρώτα ότι έχει την υψηλή κυριότητα ή την πλήρη και στη συνέχεια έρχεται η πολιτεία να του δώσει μέχρι και μέγιστο 50.000 ευρώ για ένα σπίτι 100 τετραγωνικών να επισκευάσει το σπίτι του.

Ταυτόχρονα, για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, έχουμε θεσπίσει μια ειδική διαδικασία που λέγεται διαδικασία με την εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό για μικρές βλάβες και εφόσον υπάρχει βεβαίωση από τον αρμόδιο μηχανικό του πληγέντα, ότι δεν υπάρχουν ζημιές στα φέροντα, με πολύ γρήγορες διαδικασίες, με απλές φωτογραφίες, με μια κάτοψη του σπιτιού, ο άνθρωπος αυτός να λάβει από 15.000 έως 20.000 ευρώ για να μπορέσει να πάρει γρήγορα τα λεφτά να επισκευάσει το σπίτι του. Και πάλι επαναλαμβάνω η τελευταία περίπτωση μόνον όταν οι ζημιές είναι μικρές.

Το επίδομα της οικοσκευής, δηλαδή όποιος έχει πάθει ζημιά στο σπίτι του εσωτερικά και έχει καταστραφεί το νοικοκυριό του, παίρνει στην περίπτωση του κίτρινου 4.000 ευρώ και στην περίπτωση του κόκκινου 6.000 ευρώ. Σε αυτά τα ποσά έρχονται να προστεθούν και όσα ποσά σας ανέφερα νωρίτερα και στην επισκευή αλλά και στην ανακατασκευή, οπότε καλύπτουμε και τον κύριο όγκο των χρημάτων που απαιτούνται για να επισκευαστεί, να ανακατασκευάσει κάποιος αλλά και τα πρώτα έξοδα με τις άμεσες οικονομικές ενισχύσεις».

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