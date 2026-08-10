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Γερουλάνος: «Χαμένη ευκαιρία» το Ταμείο Ανάκαμψης – Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές με πέντε σποτ
Πολιτική
13:12 - 10 Αυγ 2026

Γερουλάνος: «Χαμένη ευκαιρία» το Ταμείο Ανάκαμψης – Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές με πέντε σποτ

Reporter.gr Newsroom
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Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης εξαπολύει ο Παύλος Γερουλάνος, παρουσιάζοντας τα πέντε πρώτα σποτ της καμπάνιας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για τις «χαμένες ευκαιρίες» σε έργα υποδομών, πολιτικής προστασίας, έρευνας, ενέργειας και ψηφιακής ανάπτυξης.

Η ανάρτηση του Παύλου Γερουλάνου:

❗️Μία σύντομη ανακεφαλαίωση των 5 πρώτων σποτ που έχουμε δώσει στη δημοσιότητα ως ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στο πλαίσιο της καμπάνιας ενημέρωσης των πολιτών με τίτλο «Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα»:

1️⃣ Το πρώτο σποτ επικεντρώθηκε στην κυβερνητική ανικανότητα στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 αναφορικά με ζωτικά έργα άρδευσης και ύδρευσης.

? https://youtu.be/Bny-xaCOfhY?is=JEH20EmInquEu24I

2️⃣ Το δεύτερο σποτ αναδείκνυε μερικές μόνο από τις μεγάλες εκπτώσεις της κυβέρνησης σε θέματα πολιτικής προστασίας.

? https://youtu.be/ggm0NYRFosA?is=mXvk_oGsYaPWt0Mt

3️⃣ Το τρίτο σποτ μιλούσε για τις απεντάξεις και τις χαμένες ευκαιρίες σε κρίσιμα έργα επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία.

? https://youtu.be/igU94ClHU3s?is=eXXxqwpOHUNNP8V-

4️⃣ Το τέταρτο σποτ αφορούσε σε ένα ζωτικότατο ζήτημα για την ανθεκτικότητας της χώρας και το εισόδημα κάθε ελληνικού νοικοκυριού και επιχείρησης, την αποθήκευση και το κόστος της ενέργειας.

? https://youtu.be/VGni0oJqVhQ?is=-uSp6AvxQqOBBMJg

5️⃣ Το πέμπτο σποτ ανέδειξε ορισμένες άγνωστες στο ευρύ κοινό αλλά ζοφερές χαμένες ευκαιρίες στον τομέα του διαδικτύου, της συνδεσιμότητας και των ψηφιακών έργων.

? https://youtu.be/rJUDKsWSoaw?is=uOfm5bEBxLt3yAwN

‼️ Και έπεται συνέχεια.

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