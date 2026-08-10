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Dry bulk: Το Σουέζ ανακάμπτει, αλλά το Ακρωτήριο κρατά τα ηνία
Ναυτιλία
09:01 - 10 Αυγ 2026

Dry bulk: Το Σουέζ ανακάμπτει, αλλά το Ακρωτήριο κρατά τα ηνία

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η σταδιακή επιστροφή πλοίων στη Διώρυγα του Σουέζ δεν έχει ακόμη μεταβάλει ουσιαστικά τον χάρτη του παγκόσμιου εμπορίου ξηρού φορτίου. Παρά την ανάκαμψη των διελεύσεων, το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας εξακολουθεί να απορροφά πολύ μεγαλύτερο μέρος των διεθνών dry bulk φορτίων, διατηρώντας τις αποστάσεις σε υψηλά επίπεδα και προσφέροντας στήριξη στη ζήτηση για μεταφορικό έργο.

Σύμφωνα με στοιχεία της AXSMarine, τα οποία επικαλείται η URSA Shipbrokers Research, κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026 περίπου το 2,6% των παγκόσμιων φορτώσεων dry bulk για διεθνές εμπόριο δρομολογήθηκε ή αναμένεται να δρομολογηθεί μέσω του Σουέζ. Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν cabotage και καλύπτουν όλα τα ξηρά φορτία, τους συνδυασμούς προέλευσης και προορισμού και bulk carriers ανεξαρτήτως μεγέθους και ηλικίας.

Η σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν είναι αποκαλυπτική. Το μερίδιο του Σουέζ είχε φτάσει στο 6,5% το 2023, το υψηλότερο επίπεδο από το 2015, πριν οι αναταράξεις στην Ερυθρά Θάλασσα επηρεάσουν σε πλήρη έκταση τις επιλογές δρομολόγησης των πλοίων. Το 2024 υποχώρησε απότομα στο 2,9% και το 2025 στο 2,8%, για να διαμορφωθεί στο 2,6% στο επτάμηνο του 2026.

Η εικόνα έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική ένταση και τον πόλεμο με το Ιράν, ο αριθμός των διελεύσεων από το Σουέζ αυξήθηκε κατά 21% σε ετήσια βάση μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου. Η αύξηση των transits, ωστόσο, δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε αντίστοιχη αποκατάσταση του μεριδίου της Διώρυγας στις παγκόσμιες ροές ξηρού φορτίου.

Το Cape Hope παραμένει κυρίαρχο

Στην αντίθετη πλευρά βρίσκεται το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Περίπου το 18,2% των παγκόσμιων dry bulk loadings δρομολογήθηκε ή αναμένεται να δρομολογηθεί μέσω Cape στο επτάμηνο.

Το ποσοστό είναι χαμηλότερο από το 19,9% του 2025, που αποτελεί το υψηλότερο ετήσιο επίπεδο από το 2015, αλλά παραμένει πολύ υψηλότερο από το 14,8% του 2023. Το 2024, αμέσως μετά τη μεγάλη αλλαγή των δρομολογίων στην Ερυθρά Θάλασσα, το μερίδιο είχε ήδη εκτιναχθεί στο 19,1%.

Η απόσταση που χωρίζει πλέον τις δύο διαδρομές είναι ενδεικτική. Το 2023 το Cape είχε μερίδιο 14,8% και το Suez 6,5%. Στο επτάμηνο του 2026 η σχέση έχει διαμορφωθεί σε 18,2% έναντι 2,6%.

Παράλληλα τα Στενά της Μαλάκκας παραμένουν μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες του dry bulk, με μερίδιο 17% το 2026 YTD, ενώ ακολουθεί η Ταϊβάν με 12,6%. Το Σουέζ βρίσκεται πλέον πολύ χαμηλότερα στην κατάταξη των συγκεκριμένων θαλάσσιων περασμάτων.

Το κλειδί είναι τα tonne-miles

Για την αγορά των bulk carriers, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι μόνο πόσοι τόνοι μεταφέρονται, αλλά και πόσο μακριά ταξιδεύουν.

Η παράκαμψη της Ερυθράς Θάλασσας και η επιλογή του Cape επιμηκύνουν τα ταξίδια. Έτσι, ακόμη και χωρίς αντίστοιχη αύξηση του πραγματικού όγκου φορτίων, αυξάνεται το μεταφορικό έργο που απαιτείται για τη μεταφορά της ίδιας ποσότητας εμπορευμάτων.

Η αυξημένη χρήση του Ακρωτηρίου δεν μπορεί να αποδοθεί στο σύνολό της στις εκτροπές από το Σουέζ. Ωστόσο, η μετατόπιση που καταγράφεται από το 2023 έχει αυξήσει τις αποστάσεις και έχει λειτουργήσει υποστηρικτικά για τα tonne-miles και την απασχόληση του στόλου.

Τα δεδομένα δείχνουν συνεπώς ότι η επιστροφή των διελεύσεων στο Σουέζ δεν ισοδυναμεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, με επιστροφή στην προηγούμενη κανονικότητα.

Για το dry bulk, το Cape εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τη ζήτηση χωρητικότητας — και οποιαδήποτε ουσιαστική επιστροφή φορτίων στη συντομότερη διαδρομή μέσω Σουέζ θα μπορούσε να αλλάξει εκ νέου αυτή την ισορροπία.

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