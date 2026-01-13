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Σουέζ - Γιατί η ναυτιλία δεν επιστρέφει παρά την παύση των επιθέσεων από τους Χούθι
Ναυτιλία
09:41 - 13 Ιαν 2026

Σουέζ - Γιατί η ναυτιλία δεν επιστρέφει παρά την παύση των επιθέσεων από τους Χούθι

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Παρά το γεγονός ότι εδώ και περίπου 100 ημέρες δεν έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, η ναυτιλία δεν επιστρέφει στη Διώρυγα του Σουέζ.

Η κίνηση παραμένει περίπου 60% χαμηλότερη σε σχέση με τα προ της κρίσης επίπεδα, σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις της BIMCO. Το ζήτημα δεν αφορά τη λειτουργία της Διώρυγας, η οποία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, αλλά το περιβάλλον ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Αν και οι επιθέσεις των Χούθι έχουν σταματήσει, δεν υπάρχει καμία επίσημη και ξεκάθαρη δήλωση που να αίρει τις απειλές κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Για τους πλοιοκτήτες και, κυρίως, για τις ασφαλιστικές εταιρείες, αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος δεν έχει εξαφανιστεί.

Ως αποτέλεσμα, τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου για διελεύσεις από την περιοχή παραμένουν αυξημένα, ενώ σε αρκετά ασφαλιστήρια συμβόλαια εξακολουθούν να ισχύουν εξαιρέσεις ή πρόσθετοι όροι. Σύμφωνα με τη BIMCO, μια προσωρινή περίοδος ηρεμίας δεν αρκεί για να οδηγήσει σε μαζική επιστροφή της κυκλοφορίας μέσω Σουέζ.

Την ίδια στιγμή, μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ναυτιλίας έχει ήδη προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Πολλές εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, δεξαμενόπλοιων και πλοίων ξηρού φορτίου έχουν ανασχεδιάσει πλήρως τα δρομολόγιά τους, επιλέγοντας τη διαδρομή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

Η λύση αυτή συνεπάγεται μεγαλύτερες αποστάσεις και αυξημένη κατανάλωση καυσίμων, προσφέρει όμως πιο σταθερές και προβλέψιμες συνθήκες λειτουργίας.

Η BIMCO επισημαίνει ότι, όταν τα παγκόσμια δίκτυα μεταφορών αλλάζουν δομή, οι ναυτιλιακές εταιρείες διστάζουν να τα τροποποιήσουν εκ νέου χωρίς σαφή και μόνιμη βελτίωση της κατάστασης ασφαλείας. Ακόμη κι αν μεμονωμένα πλοία επιστρέψουν δοκιμαστικά στη διαδρομή μέσω Σουέζ, αυτό δεν αρκεί για να επανέλθουν τα τακτικά δρομολόγια και οι οργανωμένες υπηρεσίες στο σύνολό τους.

Η μειωμένη κίνηση έχει άμεσες επιπτώσεις και στην Αίγυπτο. Η Αρχή Διώρυγας του Σουέζ έχει αναγνωρίσει σημαντική πτώση τόσο στον αριθμό των διελεύσεων όσο και στα έσοδα, σε σύγκριση με το 2022 και τις αρχές του 2023. Για να αντιστρέψει την κατάσταση, έχει ανακοινώσει προσωρινά κίνητρα, όπως εκπτώσεις στα τέλη διέλευσης, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει πλοία πίσω στη Διώρυγα.

Ωστόσο, αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι τα οικονομικά κίνητρα από μόνα τους δεν αρκούν. Το βασικό βάρος για τις ναυτιλιακές εταιρείες δεν είναι τα τέλη διέλευσης, αλλά το κόστος ασφάλισης, οι κίνδυνοι για τα πληρώματα και η ευθύνη σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού.

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