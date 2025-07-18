Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα πάρουμε πίσω τα χρήματα - Αν χρειαστεί, θα φτάσουμε και σε δεσμεύσεις

Αποφασισμένος να προχωρήσει σε βάθος την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων επιδοτήσεων εμφανίστηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 18/7 στην τηλεόραση του OPEN, ο κ. Τσιάρας τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο πως η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί παρανομίες και καταχρήσεις δημόσιου χρήματος από επιτήδειους που εκμεταλλεύτηκαν «παράθυρα» στο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων.

«Αν χρειαστεί, θα φτάσουμε και σε δεσμεύσεις», υπογράμμισε ο υπουργός, κάνοντας λόγο για πλήρη αποφασιστικότητα να επιστραφούν στο δημόσιο όλα τα χρήματα που έχουν δοθεί παράνομα. Όπως εξήγησε, «αυτή τη στιγμή έχουν αντληθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προχωρούν οι διασταυρώσεις ώστε να εντοπιστούν οι παρανομίες και να προχωρήσουν οι διαδικασίες επιστροφής των ποσών».

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε πως η πολιτική ηγεσία είναι έτοιμη να συγκρουστεί με «κάθε παθογένεια του παρελθόντος» και πως η κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα φτάσει μέχρι τέλους. «Δεν θα μείνουμε σε ημίμετρα. Όποιος πήρε χρήματα που δεν του ανήκαν, θα τα επιστρέψει. Η κοινωνία απαιτεί διαφάνεια και δικαιοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση σχετικά με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, ο υπουργός εξέφρασε την άποψη ότι είναι αναγκαίο να εξεταστεί η συνολική εικόνα του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο οι δύο χρονικές περίοδοι που έχουν τεθεί στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Δεν μπορούμε να βλέπουμε επιλεκτικά το ζήτημα. Είναι χρέος μας να εντοπίσουμε ποιοι και πώς άφησαν “παράθυρα” ανοιχτά, από τα οποία κατάφεραν να επωφεληθούν κάποιοι επιτήδειοι».

Ο κ. Τσιάρας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις έως τώρα προσπάθειες εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας πως «έχουν ήδη γίνει πολύ συγκεκριμένα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση» και υπενθυμίζοντας ότι η ενίσχυση της διαφάνειας στον οργανισμό ήταν από τις πρώτες εντολές που έλαβε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την ανάληψη των καθηκόντων του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Ο πρωθυπουργός μου το έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει χώρος για συγκάλυψη ούτε για ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς». Η διαδικασία, όπως άφησε να εννοηθεί, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και θα έχει συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα στο αμέσως επόμενο διάστημα.