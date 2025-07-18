Χρηματιστήριο: Στις παρυφές των 2000 μονάδων με «πρωταγωνίστριες» τις τράπεζες

Το +35% του ΓΔ στο ελληνικό χρηματιστήριο – και με πεντέμιση μήνες να υπολείπονται για το κλείσιμο της χρονιάς – αποτελεί την καλύτερη απόδοση από το millennium και μετά πίσω μόνο από τις χρονιές ρεκόρ (1987,1997 και 1999).

Η αγορά βρίσκεται στις παρυφές των 2000 μονάδων – για πρώτη φορά μετά το 2010 – με το εντυπωσιακό γεγονός να παραμένει ότι παρά την εξαιρετική πενταετή πορεία (ΓΔ +100%) οι αποδόσεις για τους επενδυτές που μπήκαν στην αγορά το μακρινό 2009 (ΓΔ 2190 μονάδες) είναι ακόμα αρνητικές (ΓΔ 2009-2025 -10%) !

Το ακόμα σημαντικότερο στοιχείο για την αγορά έγκειται στους πολύ υψηλούς τζίρους (χθες 272 εκ. , μέσο όρο Ιουλίου 245 εκ.) που υποδηλώνουν συνολική επιθυμία για ελληνικό ρίσκο, κάτι που παρατηρούμε και σε όλες τις εκδόσεις ομολόγων (είτε κρατικών είτε ιδιωτικών) με σοβαρή υπερκάλυψη της προσφοράς.

Με τον τραπεζικό κλάδο να σταθμίζει περίπου στο 40% του ΓΔ και με απόδοση από την αρχή της χρονιάς στο +66% είναι λογικό όλα τα φώτα – κυρίως των διεθνών επενδυτών – να έχουν πέσει στις μετοχές του κλάδου με εκπληκτικές αποδόσεις για όσους τις εμπιστεύτηκαν (ενδεικτικά ΑΛΦΑ +107% , ΠΕΙΡ +77% κοκ), θα μπορέσουμε πάντως να υποθέσουμε ότι η έως σήμερα υποαπόδοση του δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM +24%) σε σχέση με τον δείκτη της υψηλής (FTSE +39%) θα κλείσει σταδιακά.

Την Δευτέρα έχουμε δύο σημαντικές χρηματικές διανομές από ΜΠΕΛΑ (0,50 ευρώ/μετοχή) και ΔΕΗ (0,40 ευρώ/μετοχή) ενώ μπαίνουμε και στην τελική ευθεία για την ΔΠ της Metlen με την προθεσμία για αποδοχή της ανταλλαγής να λήγει στις 25/7.

Μοναδικό σημερινό ζητούμενο εάν ο ΓΔ θα γράψει το 2 μπροστά, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε ότι η σημαντική αύξηση των τιμών έχει φέρει τους βασικότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες της αγοράς στα διεθνή standards (Ρ/Ε 10 ,EV/EBITDA 7.5).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης