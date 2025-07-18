Πενταμερής για το Κυπριακό - Γεραπετρίτης και Χριστοδουλίδης: Στόχος η επανένωση της Κύπρου μέσα από σταθερά βήματα

«Οκτώ χρόνια μετά το Κραν Μοντανά και την αδράνεια που επήλθε, είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι πλέον το Κυπριακό βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας του Γενικού Γραμματέα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης έκανε λόγο για επανεκκίνηση της διαδικασίας αποτελεί εξαιρετικά θετική εξέλιξη, τονίζοντας πως εθνικός στόχος της Ελλάδας παραμένει η επανένωση της Μεγαλονήσου. Στο προσκήνιο υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία, όπως τόνισε, με τη διεθνή κοινότητα να στρέφει ξανά το βλέμμα της στο ζήτημα της Κύπρου.

Η τοποθέτηση ειδικής απεσταλμένης του ΟΗΕ για την παρακολούθηση των εξελίξεων προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην προσπάθεια. Τόσο η ελληνική όσο και η κυπριακή κυβέρνηση εμφανίζονται αποφασισμένες να συνεχίσουν σε συντονισμό την κοινή εθνική στρατηγική για μια ενιαία, ειρηνική Κύπρο.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ, σε δηλώσεις του στην ΕΡΤNews, ανέφερε πως το γεγονός ότι το Κυπριακό βρίσκεται ξανά στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας και ειδικά στις προτεραιότητες του Αντόνιο Γκουτέρες, αποδεικνύει την αναγνώριση της αναγκαιότητας για μια λύση στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τόνισε τη σημασία του μηνύματος μιας ενιαίας Κύπρου, ιδίως σε μια εποχή που ο κόσμος ταλανίζεται από συγκρούσεις και μισαλλοδοξία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αξιολογήθηκε η εφαρμογή των έξι Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που είχαν συμφωνηθεί στη Γενεύη, εκ των οποίων τέσσερα έχουν ήδη υλοποιηθεί. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η προσθήκη τεσσάρων νέων μέτρων, με στόχο τη διατήρηση του θετικού κλίματος και την περαιτέρω ενίσχυση των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μπορεί να μην υπήρξε άμεσο ουσιαστικό άλμα προς τη λύση, αλλά έγιναν σταθερά βήματα, ενώ διατηρείται η ελπίδα για ουσιαστικότερη πρόοδο στο προσεχές μέλλον.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ χαρακτήρισε εποικοδομητική τη συνάντηση, επισημαίνοντας τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, από την πλευρά του, εξέφρασε τη συγκρατημένη του ικανοποίηση, σημειώνοντας ότι «θα μπορούσαν να υπάρξουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, αν υπήρχε η αναγκαία πολιτική βούληση». Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι στόχος παραμένει η επανέναρξη των συνομιλιών και η οριστική επίλυση του Κυπριακού ζητήματος.