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ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 7,2% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούνιο
Εργασιακά
10:22 - 18 Ιουλ 2025

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 7,2% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούνιο

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Σε 754.325 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Ιούνιο του 2025, καταγράφοντας μείωση κατά 58.633 άτομα (-7,2%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, Ιούνιος του 2024 και αύξηση κατά 13.319 άτομα (+1,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Μάιος του 2025.

Επιπλέον, ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Ιούνιο 2025 ανήλθε σε 96.636 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -8.738 άτομα (-8,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούνιο 2024 και μείωση κατά -30.097 άτομα (-23,7%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Μάιο 2025.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας της ΔΥΠΑ, από το σύνολο των 754.325 ατόμων, 424.867 (ποσοστό 56,3%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 329.458 (ποσοστό 43,7%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 240.397 άτομα (ποσοστό 31,9%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 513.928 άτομα (ποσοστό 68,1%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 235.764 άτομα (ποσοστό 31,3%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 346.613 άτομα (ποσοστό 46,0%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 263.873 άτομα (ποσοστό 35,0%) και 152.113 άτομα (ποσοστό 20,2%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Ιούνιο 2025, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 96.636 άτομα, από τα οποία οι 88.209 (ποσοστό 91,3%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 8.427 (ποσοστό 8,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 40.424 (ποσοστό 41,8%) και οι γυναίκες σε 56.212 (ποσοστό 58,2%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 84.870 (ποσοστό 87,8%) είναι κοινοί, 1.963 (ποσοστό 2,0%) είναι οικοδόμοι, 8.427 (ποσοστό 8,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 880 (ποσοστό 0,9%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 437 (ποσοστό 0,5%) είναι εκπαιδευτικοί και 59 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί.

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