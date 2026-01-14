Φάμελλος: Η Καρυστιανού δεν συμβαδίζει με το προοδευτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ

Η πολιτική τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού δεν συμβαδίζει με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική διακυβέρνηση, τόνισε, μιλώντας στην τηλεόραση του OPEN, o Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος στη συνέχεια καυτηρίασε και τις κυβερνητικές τακτικές σχετικά με το αγροτικό.

«Οξύτατη ανεπάρκεια» καταλόγισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη στο αγροτικό, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση αναζητά τρόπο για να αποφύγει τον διάλογο. Σημείωσε, δε, πως ο πρωθυπουργός θυμίζει προπονητή που προσπαθεί να καθορίσει πριν τον αγώνα τη σύνθεση της αντίπαλης ομάδας.

«Γιατί μιλά για καθοδηγούμενες κινητοποιήσεις, δεν υπάρχουν στελέχη του δικού της κόμματος μεταξύ των αγροτών; Είναι σαν η κυβέρνηση να μέμφεται τον χαρακτήρα της ως κόμμα», σημείωσε ακόμη, ενώ είπε πως η εκπροσώπηση στη χθεσινή συνάντηση ήταν «ελλειμματικότατη».

Ακολούθως καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα κοπάδια, για τις τιμές των αγροτικών προϊόντων για την έλλειψη προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Οι αγρότες βλέπουν τις φακές που οι ίδιοι παράγουν οκτώ φορές πάνω στο ράφι. Γιατί δεν κάνει κάτι για να το αντιμετωπίσει;», αναρωτήθηκε.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση μπορεί εάν θέλει να διαμορφώσει πλαίσιο διαλόγου με τους αγρότες και απέρριψε το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος λέγοντας:

«Είναι ψέμα. Το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει περιθώριο, καταρρίφθηκε χθες που φάνηκε ότι υπάρχει λίγος ακόμη δημοσιονομικός χώρος. Μπορεί να βρεθεί. Ας κάνει φορολογία μερισμάτων, ας κάνει φορολογία στα κέρδη των τραπεζών. Η ΔΕΗ θα έχει φέτος 2 δις ευρώ. Δεν μπορεί να είναι ελάχιστα λιγότερα; Το Χρηματιστήριο ενέργειας (που επικαλείται) δεν το εφαρμόζει η κυβέρνηση. Είναι απίστευτο το πάρτι κερδοσκοπίας στο ρεύμα».

Γενικεύοντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε: «Η ΝΔ εξαπάτησε τους συνταξιούχους με την 13η σύνταξη, τους στρατιωτικούς που κινητοποιήθηκαν, τους αγρότες που τους έχει 40 μέρες στο δρόμο. Αυτές είναι οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Γιατί μας φαίνεται περίεργο; Είναι με τους λίγους που βγάζουν πολλά λεφτά. Θα παίξει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι λέγοντας ότι φταίνε οι αγρότες. Είναι μία κυβέρνηση επικίνδυνη με πολλά σκάνδαλα, πρέπει να φύγει το συντομότερο».

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«Στηρίξαμε τον αγώνα της Μαρίας Καρυστιανού»

Όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Εμείς στηρίξαμε και τον αγώνα της Μαρίας Καρυστιανού και όλων των συγγενών γιατί το έγκλημα των Τεμπών και της συγκάλυψης είναι πολύ μεγάλο και αφορά όλη την κοινωνία. Ήταν ο ευρωβουλευτής Κώστας Αρβανίτης που την πήγε στην Ευρώπη. Για το έγκλημα των Τεμπών θα συνεχίσουμε την ίδια στάση, το αίτημα για δικαιοσύνη είναι αίτημα της ελληνική κοινωνίας».

Ωστόσο, πήρε αποστάσεις από τις πολιτικές της θέσεις, λέγοντας πως δεν συμβαδίζουν με όσα πρεσβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ χαρακτήρισε ως «απαράδεκτο» το σχόλιο της κας Καρυστιανού πως η κυβέρνηση είναι το ίδιο με την αντιπολίτευση. «Γενικότερα εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, για την ΔΕΗ, για τις τράπεζες, για τους μισθούς», σημείωσε ο κ. Φάμελλος.

«Δεν είμαστε σε ένα κόμμα μέχρι αποδείξεως του εναντίου»

Για τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και την πρόσφατη διαγραφή του Νικόλα Φαραντούρη, ο κ. Φάμελλος απάντησε: «Ο Νικόλας Φαραντούρης δεν δεσμεύτηκε ότι θα εκπροσωπεί τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είπε και σε εμένα. Αλλά στην συνέχεια ακολούθησε μία στάση ότι θα σας ενημερώσω όταν φύγω. Δεν είμαστε σε ένα κόμμα μέχρι αποδείξεως του ενάντιου».

Για τους βουλευτές που λένε ότι θα πάνε με τον Τσίπρα αφού είπε ότι ήταν λάθος του βουλευτή που δεν συμμετείχε στην συζήτηση του προϋπολογισμού για να είναι στην παρουσίαση της “Ιθάκης” στην Πάτρα πρόσθεσε: «Υπάρχει μία μεγάλη συζήτηση για την επόμενη ημέρα της Αριστεράς, αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι σήμερα πρέπει να δουλεύουμε με καθαρό και συνεπή τρόπο εκπροσωπώντας τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε: Πρέπει να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση. Πρέπει να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Όχι μόνο μία καλή αντιπολίτευση, αλλά μία συνεννόηση των προοδευτικών κομμάτων και προσωπικοτήτων για να υπάρξει προοδευτικό ψηφοδέλτιο που να εκλέξει προοδευτική κυβέρνηση. Σε αυτό έχει συμβολή και ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι οι άλλοι παράγοντες του χώρου».

Άσκησε, όμως, κριτική και στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά: «Μέχρι σήμερα έχουν υπάρχει σημεία συνεργασίας. Ωστόσο παρότι είναι συχνές οι επικοινωνίες με τον κ. Ανδρουλάκη οι απαντήσεις δεν είναι αρκετές. Ξεκινώντας από τα θέματα διεθνούς νομιμότητας (για την Βενεζουέλα) μέχρι το πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση το αγροτικό, τους μισθούς που είναι οι χαμηλότεροι στην ΕΕ, χρειαζόμαστε μία προοδευτική διέξοδο. Κακώς επιμένει το ΠΑΣΟΚ σε αυτόνομη διέξοδο, κακώς καθυστερεί η Νέα Αριστερά. Είναι σημαντική η συμβολή και του Αλέξη Τσίπρα προς αυτή την κατεύθυνση.