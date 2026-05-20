Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το κόμμα Τσίπρα – Το παρασκήνιο και τα ανοιχτά ερωτήματα
Πολιτική
12:00 - 20 Μάι 2026

Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το κόμμα Τσίπρα – Το παρασκήνιο και τα ανοιχτά ερωτήματα

Γιώργος Ραυτόπουλος
Δεν λένε να κοπάσουν οι εσωκομματικές κόντρες στην Κουμουνδούρου για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή την πρόσφατη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, λόγω των αιχμών του κατά της ηγεσίας, το κόμμα εμφανίζεται de facto διαλυμένο. Μένει να φανεί αν αυτό θα συμβεί και επισήμως, καθώς τα περισσότερα στελέχη αναμένουν το «νεύμα» του Αλέξη Τσίπρα.

Ένα δράμα χωρίς ορατό τέλος

Ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος απέρριψε, κατά την παρουσία του στην ΕΡΤ την Τρίτη (19/5), τα σενάρια αυτοδιάλυσης του κόμματος και προσχώρησής του στο νέο σχήμα του πρώην πρωθυπουργού, όπως είχε ζητήσει το στέλεχος Δημήτρης Χατζησωκράτης. Ο κ. Φάμελλος τάσσεται διαχρονικά υπέρ των ευρύτερων προοδευτικών συγκλίσεων, τις οποίες ωστόσο συνδέει με πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα. Ο τελευταίος, πάντως, έχει δείξει σε πολλές περιπτώσεις —είτε μέσω δημόσιων παρεμβάσεων είτε με αιτήματα παραίτησης από τη βουλευτική έδρα— ότι δεν επιθυμεί να έχει σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ ως κομματική οντότητα.

Η διαγραφή του Παύλου Πολάκη, ο οποίος με αφορμή την πρωτοβουλία του κ. Χατζησωκράτη ζήτησε να συνεδριάσουν τα όργανα του κόμματος για να αποφασίσουν τη στάση απέναντι στο εγχείρημα Τσίπρα, αποτελεί την κορύφωση ενός πολύμηνου εσωκομματικού δράματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται πλέον διχασμένος: από τη μία όσοι δεν έχουν θέση στο νέο εγχείρημα και από την άλλη όσοι αναμένουν την επόμενη κίνηση του πρώην πρωθυπουργού.

Η παραίτηση που εντείνει την αμφισβήτηση

Την εικόνα εσωστρέφειας ενισχύει η παραίτηση του γραμματέα του κόμματος, Στέργιου Καλπάκη, μιας μετριοπαθούς προσωπικότητας. Στην επιστολή παραίτησης σημείωσε ότι, παρά τη σωστή κατεύθυνση της στρατηγικής για προοδευτικές συγκλίσεις, δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίησή της. Διευκρίνισε, επίσης, ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με σενάρια προσχώρησης στο κόμμα Τσίπρα και ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Γιατί οι βουλευτές δεν εγκαταλείπουν τις έδρες τους

Τις τελευταίες εβδομάδες, με αφορμή την εντονότερη δημόσια παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, καταγράφονται παραιτήσεις και αποχωρήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που σπεύδουν να συμμετάσχουν στο νέο εγχείρημα. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για τους βουλευτές, οι οποίοι αποφεύγουν να παραιτηθούν από τις έδρες τους, όχι τόσο για λόγους εισοδήματος, όσο κυρίως για λόγους πολιτικής επιρροής. Άλλη βαρύτητα έχει ένα στέλεχος με κοινοβουλευτική παρουσία και άλλη ένα εκτός Βουλής. Κανείς δεν θέλει να ρισκάρει μια παραίτηση από την βουλευτική του έδρα αν δεν λάβει εγγυήσεις για συμπερίληψή του στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος σε μια ευνοϊκή εκλογική περιφέρεια.

Υπάρχουν, επίσης, φωνές που υποστηρίζουν ότι η απαίτηση του κ. Τσίπρα για παραιτήσεις συνδέεται με την επιδίωξή του να έχει πλήρη έλεγχο στο νέο κόμμα, χωρίς εσωτερικές τάσεις όπως στον ΣΥΡΙΖΑ, στις οποίες αποδίδεται η εκλογική ήττα του 2023.

Τα «αγκάθια» της επόμενης μέρας

Σε κάθε περίπτωση, για τον ΣΥΡΙΖΑ ως κομματική οντότητα παραμένουν δύο κρίσιμα ανοιχτά ζητήματα: το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιρίου της Κουμουνδούρου και η διαχείριση των χρεών του κόμματος. Για το δεύτερο, εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι εναπομείνασες δόσεις της κρατικής επιχορήγησης.

Από εκεί και πέρα, εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας δώσει το πράσινο φως, οι περισσότεροι βουλευτές και προβεβλημένα στελέχη αναμένεται να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα όταν αυτό αποκτήσει συγκεκριμένη μορφή. Με βάση τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, πρόσωπα όπως ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Κώστας Ζαχαριάδης και η Όλγα Γεροβασίλη εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να έχουν θέση. Το ίδιο ισχύει και για στελέχη της Νέας Αριστεράς, όπως ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Αντίθετα, εκτός φαίνεται να μένουν πρόσωπα όπως ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ισχύει το ίδιο και για τον Δημήτρη Τζανακόπουλο της ΝΕΑΡ. Πιο ασαφές παραμένει το τοπίο για την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία πρόσφατα άνοιξε δικό της δικηγορικό γραφείο, δείχνοντας ότι υπάρχει ζωή και εκτός της ενεργού πολιτικής...

