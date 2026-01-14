Οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τους αγρότες, το μήνυμα Μητσοτάκη στα μπλόκα και η επόμενη μέρα

Στο τέλος της συνάντησης, ο πρωθυπουργός παρουσίασε δέσμη παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ανακούφιση των αγροτών, ενώ παράλληλα έστειλε σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί, όπως είπε, «εκβιασμό της κοινωνίας από μία κομματική μειοψηφία».

Τα μέτρα στήριξης

Κεντρικός άξονας των κυβερνητικών αποφάσεων είναι η δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θεσπίζεται νέο ειδικό ηλεκτρικό τιμολόγιο για τους αγρότες, το οποίο –σύμφωνα με την κυβέρνηση– θα είναι το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο καθεστώς αυτό εντάσσονται πλέον και παραγωγοί που βρίσκονται σε ρύθμιση οφειλών, υπό την προϋπόθεση ότι είναι συνεπείς για διάστημα ενός έτους.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η πλήρης απαλλαγή των αγροτών από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς και η κατάργηση του ΦΠΑ επί της συγκεκριμένης έκπτωσης, μέτρο που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, μειώνει άμεσα και ουσιαστικά το κόστος παραγωγής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο ζήτημα των αποζημιώσεων. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιτάχυνση των πληρωμών του ΕΛΓΑ, ενώ προβλέπεται ειδική ρύθμιση για την απώλεια εισοδήματος στη φυτική παραγωγή ζωοτροφών, που επηρεάστηκε από την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Την επόμενη εβδομάδα, μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστή συνάντηση με κτηνοτρόφους, με αντικείμενο τόσο τη διαχείριση της κρίσης όσο και την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Δομικές αλλαγές και διάλογος

Στη συζήτηση τέθηκαν και πιο μακροπρόθεσμα ζητήματα, όπως η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η νέα ΚΑΠ, η ανακατανομή των πόρων υπέρ των έντιμων αγροτών, η διασύνδεση των επιδοτήσεων με την πραγματική παραγωγή, η πράσινη μετάβαση, η ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας, αλλά και θέματα υποδομών, άρδευσης, εργατών γης και κλιματικής αλλαγής.

Κυβερνητικές πηγές σημείωναν ότι η παρουσία εκπροσώπων από τα «σκληρά» μπλόκα της Θεσσαλίας κατέδειξε τη βαρύτητα της συνάντησης, ενώ οι επαφές θα συνεχιστούν με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων.

Το πολιτικό μήνυμα

Παρά τις εξαγγελίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια στήριξης, αλλά και τα όρια ανοχής της απέναντι σε κινητοποιήσεις που, όπως είπε, παραλύουν την κοινωνία. «Δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς ούτε παρανομίες», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι πόρτες του διαλόγου παραμένουν ανοιχτές, αλλά όχι στον λαϊκισμό και τις απειλές.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Σκληρή κριτική άσκησε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κάνοντας λόγο για «έωλο success story» και υποστηρίζοντας ότι το 2025 καταγράφεται ως η χειρότερη χρονιά αγροτικών πληρωμών των τελευταίων ετών, με σημαντικές μειώσεις στις βασικές και αναδιανεμητικές ενισχύσεις. Παράλληλα, αμφισβητεί τη μονιμότητα των μέτρων για το πετρέλαιο και το ρεύμα, επισημαίνοντας την απουσία σαφούς χρονοδιαγράμματος.

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί την κυβέρνηση για «επικοινωνιακό διάλογο» και επαναφέρει τις προτάσεις του για αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλήρη αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση επιμένει ότι το πακέτο μέτρων αποτελεί ουσιαστική ανάσα για τον αγροτικό κόσμο και βάση για έναν πιο δομημένο διάλογο για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Τέλος, ο κύκλος των επαφών κυβέρνησης – αγροτών συνεχίζεται και σήμερα, καθώς στις 11:30 έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση εκπροσώπων αγροτικών μπλόκων με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και στελεχών του οικονομικού επιτελείου. Ωστόσο, στο αγροτικό μέτωπο καταγράφεται εμφανές ρήγμα, καθώς στη χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου συμμετείχαν εκπρόσωποι μόλις 14 μπλόκων από τα περίπου 60 που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις πανελλαδικά. Τα υπόλοιπα πιο σκληροπυρηνικά μπλόκα παραμένουν επιφυλακτικά απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, επιστρέφοντας στους δρόμους για να αποτιμήσουν τα δεδομένα και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, εξετάζοντας ανοιχτά ακόμη και την κάθοδο τρακτέρ στην Αθήνα, εφόσον κρίνουν ότι οι δεσμεύσεις δεν ανταποκρίνονται στα βασικά τους αιτήματα.

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