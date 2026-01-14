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Καρυστιανού: Παραίτηση με αιχμές από τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών – Τα επόμενα πολιτικά βήματα
Πολιτική
09:07 - 14 Ιαν 2026

Καρυστιανού: Παραίτηση με αιχμές από τον Σύλλογο Θυμάτων Τεμπών – Τα επόμενα πολιτικά βήματα

Reporter.gr Newsroom
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Την παραίτησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών 2023 υπέβαλε το βράδυ της Τρίτης η Μαρία Καρυστιανού, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφασή της να προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού κόμματος. Η ανακοίνωση έγινε μέσω εκτενούς ανάρτησης στο Facebook, στην οποία η ίδια κάνει λόγο για βαθύ διχασμό, παρατυπίες και εσωτερική υπονόμευση, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά πέντε εκ των επτά μελών του ΔΣ.

Η κ. Καρυστιανού καταγγέλλει ότι επιχειρήθηκε η «παραίτησή» της με άκυρες διαδικασίες, χωρίς νόμιμη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά παράβαση του καταστατικού. Παράλληλα, επισημαίνει ότι επί μακρόν ζητούσε τη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων του Συλλόγου, αίτημα που –όπως υποστηρίζει– συστηματικά μπλοκαριζόταν, με αποτέλεσμα η ίδια να δέχεται δημόσια κριτική και να επιλέγει τη σιωπή «για να μη εκθέσει τον Σύλλογο». Κάνει επίσης λόγο για «τρικλοποδιές» στο έργο της και αμφισβήτηση ακόμη και των παρεμβάσεών της στο Ευρωκοινοβούλιο για τις ευθύνες και τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην υπόθεση των Τεμπών.

Η παραίτησή της, όπως σημειώνει, καθιστά το ΔΣ αριθμητικά ελλιπές και καθιστά επιβεβλημένη τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέας διοίκησης, ώστε –κατά την ίδια– να αποκατασταθούν η διαφάνεια και η εμπιστοσύνη των μελών.

Παράλληλα, η πολιτική διάσταση της κίνησής της προκαλεί ευρύτερες αναταράξεις. Η Καρυστιανού φαίνεται να έχει ανοίξει μέτωπα με πολλούς, μεταξύ αυτών και με τον Νίκο Καραχάλιο, ο οποίος φέρεται να τη στήριξε και να τη συμβούλευε στο αρχικό στάδιο, μέχρι την τελική ρήξη. Αντίθετα, στο πλευρό της εμφανίζεται η Μαρία Γρατσία, υποψήφια βουλευτής με τη Νίκη, γεγονός που ενισχύει τις συζητήσεις περί πολιτικών συμμαχιών.

Ρήξη με τα υπόλοια μέλη του Συλλόγου

Την ίδια ώρα, συγγενείς θυμάτων των Τεμπών –τόσο εντός όσο και εκτός του Συλλόγου– εξέφραζαν επιφυλάξεις για την πολιτικοποίηση της υπόθεσης, φοβούμενοι ότι η συλλογική διεκδίκηση δικαιοσύνης κινδυνεύει να μετατραπεί σε πεδίο κομματικών αντιπαραθέσεων. Αυτός ήταν ο λόγος που της ασκούσαν τις τελευταίες εβδομάδες έντονες πιέσεις ώστε να παραιτηθεί από την ηγεσία του συλλόγου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfo54yqrxlch?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Πώς επηρεάζεται το πολιτικό τοπίο

Αναλυτές εκτιμούν ότι η ενδεχόμενη κάθοδος της Καρυστιανού μπορεί να αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό, κυρίως στον χώρο της αντισυστημικής ψήφου. Πιθανοί «χαμένοι» αναφέρονται η Πλεύση Ελευθερίας, η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ, ενώ στο παρασκήνιο γίνεται λόγος ακόμη και για επιπτώσεις στα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα και στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να κινητοποιηθεί και αποχή ή ψήφος διαμαρτυρίας, γεγονός που θα μπορούσε να ζημιώσει και τη Νέα Δημοκρατία.

Η ίδια έχει κατά καιρούς υιοθετήσει λόγο με πιο σαφή πολιτική χροιά, παρεμβαίνοντας, έστω επιγραμματικά, σε ζητήματα όπως το νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας ή η συμφωνία Mercosur. Ωστόσο, αναλυτές εκφράζουν επιφυλάξεις για το ασαφές ιδεολογικό της στίγμα και το ερώτημα παραμένει ποια στελέχη θα τη στελεχώσουν. Η επιλογή της να αποκλείσει ενεργούς πολιτευτές φαίνεται ότι οδήγησε και στο άδοξο τέλος της προοπτικής συμμετοχής του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν το εγχείρημα θα αποκτήσει σαφή πολιτική ταυτότητα και βιώσιμη δομή.

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Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 10:05
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