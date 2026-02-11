Επτά νέες συμφωνίες σφραγίζουν τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα
Πολιτική
18:00 - 11 Φεβ 2026

Επτά νέες συμφωνίες σφραγίζουν τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα

Reporter.gr Newsroom
Επτά συμφωνίες υπεγράφησαν μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, στον απόηχο της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην τουρκική πρωτεύουσα, όπου συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του. Τον Έλληνα πρωθυπουργό συνόδευαν έντεκα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Στο συμβούλιο συμμετείχαν οι υπουργοί Οικονομικών, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Προστασίας των Πολιτών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Πολιτισμού & Τουρισμού, Παιδείας, Βιομηχανίας & Τεχνολογίας, Υποδομών &Μεταφορών, καθώς και Εμπορίου.

Αμέσως μετά το πέρας των εργασιών του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας-Τουρκίας υπογράφτηκαν τα ακόλουθα επτά κείμενα:
1. Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας
2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού
3. Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου
4. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο ‘’Enterprise Greece’’ και το ‘’Invest in Turkiye’’
5. Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία
6. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών
7. Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης

Τελευταία τροποποίηση στις 11/02/2026 - 18:32
